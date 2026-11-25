Das Wirtschaftsministerium setzt den Verkauf des tschechischen Akkaoui und der Hallumi einer Kfardinis-Werkstatt im Distrikt Rachaya aus.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der libanesische Minister für Wirtschaft und Handel, Amer Bsat, ordnete die Aussetzung des Verkaufs von zwei Käsesorten an, die in einer Kfardinis-Werkstatt im Bezirk Rachaya hergestellt wurden. Die Entscheidung, die am Mittwoch, dem 25. November, veröffentlicht wurde, richtet sich an tschechische Akkaoui und Hallumi, die von der Youssef Abu Fares-Niederlassung hergestellt werden. Sie betrifft nicht diese beiden Sorten anderer Hersteller.

Was die Analysen bewirkt haben

Nach Angaben des Ministeriums enthielt eine tschechische Probe von Akkaoui Stärke und erfüllte nicht die mikrobiologischen Kriterien. Eine Probe von Halloumi aus dem gleichen Workshop zeigte auch mikrobiologische Nichteinhaltung. Die öffentliche Aufzeichnung nennt den betreffenden Mikroorganismus nicht, gibt keine Chargennummern an und erwähnt keine Vergiftungsfälle.

Entfernen Sie Produkte aus den Regalen vor der Zerstörung

Das Ministerium fordert den Hersteller auf, die betreffenden Erzeugnisse vom libanesischen Markt zu nehmen und innerhalb von drei Tagen nach Inkrafttreten des Beschlusses eine Aufstellung der vom Markt genommenen Mengen zu erstellen. Diese Aufzeichnung muss vor der Zerstörung an die Abteilung geschickt werden. Die Auszahlung wird angeordnet; Seine Umsetzung und die tatsächlich wiedereingezogenen Mengen sind noch nicht bekannt gegeben worden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews