Der am 3. November 2026 veröffentlichte RDC-Beratungsvertrag sieht Studien, die Bewertung von temporären Standorten und Rehabilitationspläne vor. Mit der vorläufigen Vergabe wird weder die Vertragsunterzeichnung noch der Beginn der Arbeiten nachgewiesen.

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Eine Karriere zu rehabilitieren ist nicht nur ein Loch, in dem die Trümmer zu legen. Ein beratender Vertrag des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau (CDR), dessen Ergebnis am 3. November 2026 veröffentlicht wurde, zeigt die Studien und Kontrollen, die vor der Entwicklung von Behandlungsstätten geplant sind. Dieser Teil betrifft die Bewirtschaftung von Trümmern, getrennt von den Rechtsstreitigkeiten über die Ausbeutung der Kura-Steinbrüche.

Ingenieurmission, nicht abgeschlossene Arbeiten

Die Autorité des procurations publics Blatt 11833 weist dem Joint Venture Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners Consulting Engineers SAL und Hydea S.p.A. eine Beratungs- und Ingenieursmission für 1.516.247,01 $ zu. Der vorläufige Zuschlag ist auf den 27. August 2026 datiert.

Der Umkreis umfasst drei Standorte in der Nähe von Reifen, Ain Ebel und Zahlé, deren genaue Standorte vor der Unterzeichnung angehalten werden müssen. Sie umfasst die Bewertung von etwa fünfzig Zwischenlagern und die Machbarkeitsstudie von temporären Verwertungseinheiten an bis zu zehn Standorten. Unterschrift und Startdatum sind nicht angegeben: Daher beweist diese Zuweisung nicht, dass Einzahlungen oder Arbeiten begonnen haben.

Identifizieren Sie Materialien, bevor Sie sie bewegen

Ein weiteres CDR-Dokument beleuchtet die erwartete Organisation. Das Mandat vom September 2025 für eine technische Kontaktstelle im Umweltministerium im Rahmen des LEAP-Projekts sieht die Identifizierung von Gefahrstoffen in Trümmern und die Erstellung eines Plans für kontaminierte Materialien vor.

Sie verbinden diese Mission mit Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen von Zwischenlagern, Kostenschätzungen und der Vorbereitung des Transports zu den endgültigen Bestimmungsorten. Die Wiederverwendung von inerten Trümmern muss in die Rehabilitationspläne für die Laufbahn mit den entsprechenden Genehmigungsverfahren aufgenommen werden.

Das Mandat umfasst auch die Koordination zwischen dem Ministerium, dem RDC und lokalen Interessenvertretern, monatliche Berichte und die Beibehaltung von Entscheidungen und Korrespondenz. Es beschreibt Verantwortlichkeiten, die ausgeübt werden müssen, nicht den Beweis, dass sie alle bereits erfüllt wurden.

Schritte folgen statt Ankündigungen

Die Unterscheidung ist wichtig, um diese Datei zu lesen: Die Auswahl eines Beraters, die Auswahl eines Standorts, die Bewertung seiner Auswirkungen und die Durchführung der Arbeit sind verschiedene Schritte. Die öffentliche Kontrolle sollte einen reibungslosen Übergang von einem zum anderen ermöglichen. Das veröffentlichte Ergebnis liefert Informationen über eine zugewiesene Mission. Es stellt keine Sanierungs- oder Sicherheitsbewertung zukünftiger Standorte dar.

Illustration: Steinbrüche von Jabal Hadid, in den Höhen von Kesrouan. Foto François el Bacha für Libnanews, Archiv veröffentlicht 2018. Dieses Bild stellt keine der geplanten Standorte in der Nähe von Tyre, Ain Ebel oder Zahlé dar und dokumentiert nicht die Aktivitäten dieses Marktes.

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