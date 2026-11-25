Die Familie des Juweliers, die am 19. Oktober in Al-Suqaylabiyah entführt wurde, sagte, ihre Entführer forderten 120 Kilo Gold. Das Datum der Schießerei wird nicht festgelegt.

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Mehr als einen Monat nach seiner Entführung in Al-Suqaylabiyah, im westlichen Teil des syrischen Gouvernements Hama, erscheint Juwelier Maher Sankari in einem neuen Video, über das am Mittwoch, dem 25. November berichtet wurde. Seine Familie hatte bereits angedeutet, dass die Entführer 120 Kilo Gold verlangten. Das Datum der Aufzeichnung des Videos konnte nicht ermittelt werden.

Familie berichtet Entführung an Behörden

Maher Sankari, 38, wurde am 19. Oktober entführt. Einige Verwandte stellen die Entführung vor sein Haus, in dieser christlichen Mehrheitsstadt. Sie erklärten, sie hätten die ihnen zur Verfügung stehenden Elemente an die Sicherheitsdienste übergeben und forderten die syrischen Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Freilassung zu erreichen. Bis zum 25. November wurde keine offizielle Ankündigung der Freilassung oder Festnahme in diesem Fall gefunden.

Zwei Kundgebungen in Al-Suqaylabiyah

Am 15. November versammelten sich die Menschen vor dem Petersdom, um seine Freilassung zu fordern. Am 18. November brachte ein Kerzenmarsch Bewohner zusammen, die auch die Rückkehr anderer entführter Personen und einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung forderten.

In einem gemeinsamen Kommuniqué vom 17. November zitierten die Patriarchen John X, Ignace Aphrem II und Joseph Absi den Fall des Juweliers und baten die Behörden, die Entführungen zu untersuchen und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Der Text erwähnt auch einen Angriff auf den griechisch-melkitischen Erzbischof von Homs, Jean Abdo Arbach. Die Identität der Entführer von Maher Sankari und ein mögliches konfessionelles Motiv wurden nicht festgestellt.

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