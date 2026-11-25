Die Knesset stimmte dem Text mit 65 zu 50 Stimmen zu. Sie wird noch vor der ersten Lesung im Parlamentsausschuss geprüft.

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Die Knesset stimmte am Mittwoch, dem 25. November, mit 65 zu 50 Stimmen dem Gesetzentwurf von Orit Farkash-Hacohen zur Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission über den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und den anschließenden Krieg zu. In dieser Vorababstimmung in der Lesung wird der Text an den Organisationsausschuß überwiesen, der den parlamentarischen Ausschuß ernennt, der ihn für die erste Lesung vorbereitet.

Ein Mandat aus dem Krieg 2014

Der Text sieht fünf Mitglieder und einen Zwischenbericht innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Einsetzung der Kommission vor. Sein Mandat würde am 26. August 2014 am Ende des Gaza-Krieges in diesem Sommer beginnen und am 26. Januar 2026 mit der Rückkehr der Überreste der letzten Geisel enden. Der Zeitraum umfasst somit die Entscheidungen, die dem Angriff am 7. Oktober und dann der Kriegsführung vorausgingen. Das Projekt stellt sieben Millionen Schekel für das Startbudget bereit und plant, es der Verwaltung der Gerichte zur Verfügung zu stellen.

Die Gründe für den Text beziehen sich auch auf die Berücksichtigung der Durchführung von Operationen in Anwesenheit von Zivilisten und Israels Verpflichtungen nach internationalem Recht. Vertreter der scheidenden Koalition lehnten dies während der vorbereitenden Debatte am 24. November ab und glaubten, dass dieser Umfang es ermöglichen würde, israelische Soldaten zu untersuchen. Farkash-Hacohen verteidigte ein Mandat, das die Ereignisse vom 7. Oktober und die Entscheidungen, die dazu führten, abdeckte.

Zwei getrennte Projekte, zwei Bezeichnungen

Der Vorschlag bezieht sich im Wesentlichen auf das israelische Gesetz über Untersuchungskommissionen. Nach der ordentlichen Regelung einer Staatskommission ernennt der Präsident des Obersten Gerichts seine Mitglieder. Der Text im vergangenen Sommer von Ariel Kallner vom Likud sah spezielle Benennungsregeln für eine « nationale und staatliche » Kommission vor. Er hatte die erste Lesung im Juli bestanden. Die Abstimmung am Mittwoch betrifft den Vorschlag von Farkash-Hacohen, der in der neuen Legislaturperiode vorgelegt wurde und vom Block von Gadi Eisenkot unterstützt wird.

Die Knesset 2005, Fotoarchiv von Joshua Paquin, Perspektive korrigiert von Berthold Werner. Visual gerahmt und betitelt von Libnanews.OriginalfotolizenziertCC BY 2.0.

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