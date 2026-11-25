Der Richter lehnte einen neuen Freilassungsantrag ab. Vier UN-Berichterstatter befragen Paris über die Herkunft der von den israelischen Behörden gesammelten Erklärungen.

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Ein Freiheits- und Haftrichter wies am Montag, den 23. November, einen neuen Antrag auf Freilassung von Ali O. nach seinem Anwalt Raphaël Kempf zurück. Dieser Palästinenser ist seit Mai 2024 in Frankreich in einer Anti-Terror-Untersuchung inhaftiert. Vier UN-Sonderberichterstatter baten Paris zu klären, wie die französische Justiz die Bedingungen überprüft hatte, unter denen die israelischen Behörden Erklärungen gesammelt hatten, die ihn in Frage stellten.

Eine Untersuchung in Frankreich zu angeblichen Handlungen in der Westbank

Ali O., der am 28. Mai 2024 in Straßburg festgenommen wurde, wird unter anderem wegen der Vereinigung terroristischer Krimineller, der Mittäterschaft bei Mordversuchen im Zusammenhang mit einem terroristischen Unternehmen und der Terrorismusfinanzierung angeklagt. Nach seiner Verteidigung vermuteten die Ermittler, dass er 2023 Angriffe aus Frankreich auf die Fahrzeuge israelischer Siedler im besetzten Westjordanland angeordnet hatte. Er fordert die vorwürfe heraus und bleibt als unschuldig angesehen.

Die Nationale Staatsanwaltschaft für Terrorismusbekämpfung hatte nach Angaben der Verteidigung eine weitere Inhaftierung beantragt. Die ausführlichen Gründe für die Ablehnung vom 23. November wurden in dem konsultierten Material nicht veröffentlicht. Ein separates Verfahren betrifft den Flüchtlingsstatus: Im Jahr 2020 wurde es vom französischen Amt für den Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen im Februar 2025 zurückgezogen. In der Mitteilung der Berichterstatter heißt es, dass beim Nationalen Asylgericht Berufung eingelegt wurde.

Drei Aussagen, deren Ursprung die Verteidigung Herausforderungen

In ihrem Schreiben vom 28. August, das Ende Oktober unter der Referenz AL FRA 9/2026 veröffentlicht wurde, beziehen sich die Berichterstatter auf drei palästinensische Gefangene, die angeblich ohne Anwalt verhört wurden. Die Verteidigung behauptet, zwei Zeugenaussagen und ein Video zur Unterstützung der Behauptung der Folter gegen eines der Verhöre vorgelegt zu haben. Der Brief enthält auch Vorwürfe der Misshandlung des Bruders von Ali O., dessen Aussagen angeblich verwendet wurden, um ihn herauszufordern.

Die Berichterstatter fordern Frankreich auf, klarzustellen, ob es diese Vorwürfe untersucht hat, ob die angefochtenen Erklärungen zu Protokoll gegeben sind und ob es andere Gründe für eine fortgesetzte Inhaftierung gibt. Ihr Brief bereinigt die Fakten nicht. Am 25. November wurde in den eingesehenen öffentlichen Dokumenten keine französische Antwort gefunden.

Was ist durch das Recht auf im Ausland erhaltene Erklärungen vorgesehen

Artikel 15 der Konvention gegen Folter verbietet die Verwendung als Beweis für eine Erklärung, dass sie unter Folter erlangt wurde. Die einzige Ausnahme ist ein Verfahren gegen den mutmaßlichen Foltertäter, um festzustellen, dass die Aussage gemacht wurde.

Im UrteilEl Haski gegen Belgienim Jahr 2012 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass belgische Richter unter den Umständen dieses Falls das tatsächliche Risiko von Misshandlungen berücksichtigen mussten, bevor sie in Marokko gesammelte Aussagen zuließen. Der Angeklagte musste sich nicht den genauen Ablauf der Verhöre beweisen.

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