Der erste Bericht der öffentlichen Beschaffungsbehörde listet 5.866 Verfahren seit August 2022 auf. Von 282 registrierten Organisationen hatten Ende 2025 207 auf dem Portal veröffentlicht.

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Die Libanesische Behörde für öffentliche Beschaffung hat am Mittwoch, den 25. November, ihren ersten Fortschrittsbericht veröffentlicht. Zwischen August 2022 und Dezember 2025 wurden 5.866 Verfahren auf seinem Portal veröffentlicht. Am Ende dieses Zeitraums waren 282 Einkaufsagenturen registriert, aber nur 207 hatten sie veröffentlicht. In der Grand Sérail kündigte Premierminister Nawaf Salam an, dass der Ministerrat die Einhaltung durch die Verwaltungen auf der Grundlage der Indikatoren der Behörde überwachen werde.

Die Zahl der veröffentlichten Verfahren ging 2025 zurück

Das Portal identifizierte 203 Verfahren von August bis Dezember 2022, dann 1.135 im gesamten Jahr 2023. Es verzeichnete 2,347 im Jahr 2024 und 2,181 im Jahr 2025, oder 166 weniger, ein Rückgang von 7,1 Prozent. Diese Zahlen messen Publikationen auf dem Portal, nicht die Gesamtzahl der im Land gestarteten Verträge. Die Eröffnung eines Kontos reicht nicht aus, um die Käufe einer Verwaltung in diesen Statistiken zu zeigen: 75 registrierte Agenturen hatten bis Ende 2025 nicht veröffentlicht.

Die Überwachungsbehörde entspricht 70,7 % des Anteils der im wettbewerblichen Verfahren vergebenen Aufträge an den in diesem Zeitraum vergebenen Aufträgen. Dieser Anteil bezieht sich auf die Anzahl der Zuweisungen, nicht auf deren Wert. Es misst auch nicht die Anzahl der eingegangenen Angebote pro Vertrag. Das Gesetz erlaubt unter bestimmten Umständen nichtwettbewerbliche Verfahren: Ihr Anteil, 29,3% in dieser Zählung, entspricht daher nicht einer Unregelmäßigkeitsrate.

Was der Ministerrat sagt, will er folgen

Das Gesetz Nr. 244 von 2021 trat im Juli 2022 in Kraft und gibt der Behörde eine Rolle der Regulierung, Kontrolle und Unterstützung der Verwaltungen. Die im Juni 2025 neu gestaltete Version des Portals strukturiert Informationen über mehrere Schritte von der Planung bis zur Umsetzung. Der Bericht unterscheidet dieses Publikationsinstrument von der vollständigen Bereitstellung von E-Beschaffung und stellt fest, dass die Integration mit anderen öffentlichen Systemen noch nicht abgeschlossen ist.

Nawaf Salam erinnerte daran, dass die Einhaltung des Gesetzes Beamte der Einkaufsagenturen betrifft. Es verband die Transparenz der Ausgaben mit der Fähigkeit des Libanon, Mittel für den Wiederaufbau zu mobilisieren. Zu den Prioritäten zählt die Registrierung von Stellen, die noch nicht im Portal vertreten sind, und die Überwachung der Anwendung der Vorschriften. Zum 31. Dezember 2025 folgten die Tabellen nur den tatsächlichen Transaktionen.

Grand Serail, Beirut, 12. August 2017 (Archiv). Pjposullivan / Wikimedia Commons. Foto gerahmt und betitelt von Libnanews; lizenzierte MitgliedschaftCC BY-SA 2.0.

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