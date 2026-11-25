Ende September wickelte Beirut 699.465 TEU ab, ein Plus von 5,42%. Der Umschlag stieg um 31,49 Prozent, während die Containerimporte für den libanesischen Markt und die Vollcontainerexporte zurückgingen.

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Der Hafen von Beirut wickelte zwischen Januar und September 2026 699.465 20-Fuß-Äquivalente (TEUs) ab, ein Anstieg von 5,42% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg ist vollständig auf den Transfer von 31,49% zurückzuführen. Gleichzeitig sank das Volumen der nicht umgeladenen Container um 2,05 %, die Frachttonnage um 10,7 % und die Anlaufhäfen um 9,3 %.

Der Umschlag macht fast 28% des Volumens aus

In neun Monaten stellten Container, die in Beirut von einem Schiff zum anderen gebracht wurden, 194.474 TEU dar, verglichen mit 147.905 im gleichen Zeitraum von 2025. Diese Transaktionen bedeuten nicht, dass die Waren in den Libanon eingeführt oder aus dem Libanon ausgeführt werden. Ihr Anteil stieg von 22,3% auf 27,8% des containerisierten Verkehrs. Der TEU misst das Umschlagvolumen in 20-Fuß-Containeräquivalenten, nicht das Gewicht oder den Wert der Waren.

Der Anstieg von 46.569 TEU bei der Umladung hat den Rückgang von 10.581 TEU außerhalb der Umladung von 515.572 auf 504.991 mehr als ausgeglichen. Der Nettogewinn des Terminals beträgt somit 35.988 TEU. Ohne die Zunahme der Schiff-zu-Schiff-Verbindungen wäre der gesamte Containerverkehr eher zurückgegangen als gestiegen.

Container für den libanesischen Marktrückgang

Die Details der Hafenstatistiken, die am 25. November von Elie Zakhour, dem ehemaligen Präsidenten der Internationalen Schifffahrtskammer von Beirut, vorgelegt wurden, bestätigen, dass der Rückzug beide Seiten des Handels mit dem libanesischen Markt betrifft. Für den lokalen Verbrauch importierte Container beliefen sich auf 229.298 TEU, verglichen mit 244.774 im Vorjahr, was einem Rückgang von 6,3% entspricht. Volle Container, die mit libanesischen Produkten exportiert wurden, stiegen von 54.496 auf 47.199 TEU, ein Rückgang um 13,4%. Diese beiden Serien allein decken nicht den gesamten Nichtumschlagverkehr ab und messen nicht den Wert von Importen oder Exporten.

Alle Arten der Verladung kombiniert, 4,259 Millionen Tonnen Waren wurden gehandhabt, verglichen mit 4,772 Millionen im Jahr zuvor. Der Hafen erhielt 952 Schiffe im Vergleich zu 1.050. Umgekehrt erhöhte sich die Zahl der auf dem Seeweg importierten oder wiederausgeführten Fahrzeuge leicht von 51 215 auf 51 729. Es gibt daher keine einheitliche Bewegung zwischen den Frachtkategorien.

Eine gestärkte, aber konzentrierte regionale Rolle

Laut der von Élie Zakhour vorgelegten Zählung repräsentierte die CMA CGM-Gruppe 159.028 TEU für den Umschlag, oder etwa 82% dieser Aktivität in Beirut im Zeitraum. Die Tochtergesellschaft CMA Terminals betreibt das Containerterminal im Rahmen einer zehnjährigen Konzession, die im März 2022 begann. Der Anstieg zeigt, dass Beirut mehr Raum als Anschlusshafen angenommen hat; Die Konzentration der Flüsse bedeutet auch, dass die Entwicklung der Volumina weitgehend von den Rotationen einer einzelnen Gruppe abhängt.

Cover: der Hafen von Beirut im September 2003, Foto von Ismail Küpeli, gerahmt und gekleidet von Libnanews.OriginalfotolizenziertCC BY 2.0.

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