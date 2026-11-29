In der Region Homs beherbergt eine rehabilitierte Schule mehr Schüler, darunter auch Kinder, die aus dem Libanon zurückkehren. UNICEF schätzt, dass 2,7 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Al-Bahluniyah, auf dem Land von Homs, wuchs die Al-Razi-Siedlung nach ihrer Renovierung von etwa 260 auf 338 Studenten. Einige sind aus dem Libanon zurückgekehrt. Auf syrischer Ebene schätzt UNICEF jedoch, dass 2,7 Millionen Kinder keine Schule besuchen und dass etwa 8.000 Einrichtungen nicht funktionieren. Die Rückkehr von Familien erhöht den Bedarf dort, wo die Dienstleistungen noch fragil sind.

In Homs, zusätzliche Plätze in einem restaurierten Gebäude

Die Al-Razi-Schule begrüßt Schüler der Klassen 7 bis 12. Wasserinfiltration, Erdbebenschäden und Stromausfälle störten den Fluss. In seinem Bericht vom 9. November berichtete UNICEF, dass das Projekt Dachdichtung, Raumreparaturen, Möbel und Sanitäreinrichtungen umfasste. Rampen erleichtern den Zugang und Solarmodule machen die Stromversorgung regelmäßiger.

Die Zunahme der Einschreibung ergibt eine lokale Größenordnung: fast 80 weitere Studenten. UNICEF berichtet, dass die Schule Kinder aus dem Ausland, einschließlich des Libanon, und andere Syrer willkommen heißt. Es bricht keine neuen Einträge zwischen diesen Gruppen auf. Die Zahlen erlauben uns daher nicht zu messen, wie viele Plätze allein für die Rückführung aus dem Libanon benötigt wurden.

Offene Räume, dann begleiten Studenten

In seiner Überprüfung im Juli-September schätzt UNICEF, dass etwa 8.000 Institutionen nicht funktionieren. Diese Zahl bedeutet nicht, dass 8.000 Schulen zerstört wurden. Einige sind aus anderen Gründen nicht verfügbar; Wieder andere arbeiten, können aber nicht alle Anfragen aufnehmen. Für Familien mit prekären Einkommen schließt die Einschreibung auch nicht das Risiko aus, dass das Kind die Schule verlässt, um zu arbeiten.

UNICEF berichtet, dass es die Lernbedingungen von fast 12.900 Kindern in diesem Quartal durch die Renovierung von Einrichtungen oder Schulräumen verbessert hat. Etwa 60.100 haben von Bildungsaktivitäten außerhalb des regulären Lehrplans profitiert, einschließlich Aufhol- und Übergangsprogrammen. Dies sind assistiertes Personal, keine Neuinschrift. Die Organisation bot auch Unterstützung in arabischer Sprache und beschleunigte Kurse für zurückkehrende Kinder an.

Was Renditen nicht messen

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 rund 362.100 syrische Flüchtlingsrückkehren, darunter 197 000 aus dem Libanon. Diese Statistik umfasst Personen jeden Alters und umfasst nicht die Rückkehr von Binnenvertriebenen. Die Agentur betont, dass einige der jüngsten Abgänge auf schwierige Umstände reagieren, einschließlich des Konflikts im Südlibanon.

Die nationale Bilanz zeigt weder die Zahl der aus dem Libanon zurückkehrenden Kinder, die an ihren Platz zurückgekehrt sind, noch wie viele sie nach Schulbeginn noch besuchen. Al-Razi bietet einen Vergleichspunkt: Die Schule kann erkennen, wie viele Schüler vor und nach der Arbeit eingeschrieben sind. Um die Auswirkungen der Rückkehr auf die Schulbesuche bewerten zu können, sollte in den anderen Empfängergemeinden dasselbe Follow-up zur Verfügung stehen und zwischen Einschreibung und tatsächlicher Teilnahme unterschieden werden.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews