In Erbil und Dohuk forderten die Demonstranten am 26. November Bundesentscheidungen über die Verwaltung der Grenzposten und die Verwaltung der Ölaktivitäten an.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tausende Menschen versammelten sich am Donnerstag, dem 26. November, in der Nähe der Zitadelle von Erbil, um Bagdads Entscheidungen über Grenzposten und Öl zu verurteilen. Auch in Dohuk fanden Demonstrationen statt. Die Mobilisierung erfolgte am Tag nach einer Entscheidung des Bundesgerichts und einer Erklärung der Regionalregierung Kurdistans, in der die von der Zentralregierung angekündigten Maßnahmen angefochten wurden.

Treffen in Erbil und Dohuk

In Erbil fand die Kundgebung am Fuße der Zitadelle statt, auf Aufruf des Gouvernements. Viele Teilnehmer hissten die Flagge des irakischen Kurdistan. Mehrere Feldberichte bezeugen auch eine Mobilisierung in Dohuk. Es gibt keine offizielle konsolidierte Zählung, um die Teilnahme an den verschiedenen Versammlungen zu quantifizieren.

Bundesgrenze und Ölmaßnahmen

Am Dienstag kündigte die Regierung von Premierminister Ali al-Zaidi Maßnahmen an, um die Grenzübergänge in der Region unter die föderale Verwaltung zu stellen und die Verwaltung bestimmter Lagerstätten, die zuvor unter kurdischer Kontrolle standen, wieder aufzunehmen. Bagdad beschreibt dies als eine Maßnahme gegen den Schmuggel. Am Mittwoch bestätigte der Bundesgerichtshof die Bundesgerichtsbarkeit für internationale Grenzsicherung und Öloperationen. Sie unterschied diese Kompetenz auch von der Zollverwaltung, die mit den regionalen und lokalen Behörden koordiniert werden muss.

Die Regionalregierung behauptet, dass die Maßnahmen in ihre verfassungsmäßigen Rechte eingreifen. In seiner Erklärung vom 25. November forderte er die vollständige Umsetzung der Verfassung, einschließlich Artikel 140 über umstrittene Gebiete, und sagte, dass er den Kampf gegen den Schmuggel im gesamten Irak unterstütze. Die Herausforderung betrifft daher die Behörde, die die Maßnahmen umsetzen wird und wie sie dies tun wird, nicht nur die Verteilung der Einnahmen. Die Ereignisse vom Donnerstag zeigen nicht, dass sich die Postverwaltung oder das Einlagenmanagement bereits geändert hat.

Fotoarchiv: die Zitadelle von Erbil, 20. September 2017. Levi Clancy / Wikimedia Commons, CC0. Dieses Klischee zeigt die Manifestation nicht.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews