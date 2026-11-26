Am 26. November legte die britische Regierung ein Gesetz zur Umsetzung von zwei Abkommen mit der EU vor. Kontrollen und Probenahmen ändern sich nicht sofort.

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Am Donnerstag, den 26. November, hat die britische Regierung ihr European Partnership Bill vorgestellt. Der Text sollte es dem Vereinigten Königreich ermöglichen, zwei mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen umzusetzen: eines über Gesundheits- und Pflanzenschutzkontrollen und das andere über die Annäherung der Kohlenstoffmärkte. Die Texteinlage entzieht keine Kontrolle von selbst.

Weniger Zertifikate für den Agrar- und Lebensmittelhandel

Beide Seiten hatten auf dem Gipfel am 20. November das Ende der Verhandlungen angekündigt. Für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der Union sieht das Gesundheitsabkommen die Abschaffung der meisten Bescheinigungen und Kontrollen vor, die derzeit für die betreffenden Tiere, Erzeugnisse tierischen Ursprungs und Pflanzen gelten. London nennt frische Würste, Pflanzkartoffeln und Muscheln als Produkte, deren Zugang zum europäischen Markt erleichtert würde. Beide Parteien gelten ab dem 1. März 2028.

Die Regelung sieht auch eine Vereinfachung bestimmter Austausche zwischen Großbritannien und Nordirland in Verbindung mit dem Windsor-Rahmen vor. Er stellt die spezifischen Vorschriften für den nordirischen Zugang zum Binnenmarkt nicht in Frage. Die von London angekündigten niedrigeren Zertifizierungskosten sind kein bereits in den Geschäften beobachteter Preisverfall.

Ein anderer Zeitplan für Kohlenstoff

Das zweite Abkommen sollte die gegenseitige Anerkennung von Emissionszertifikaten ermöglichen. Ziel ist es, diese Verbindung ab dem 1. Januar 2028 zu betreiben. Sobald die Verfahren abgeschlossen sind, könnten die betreffenden Waren von gegenseitigen Ausnahmen von den CO2-Anpassungsmechanismen an den Grenzen profitieren. Die von der Regierung angegebenen 6,5 Milliarden Pfund stellen den geschätzten Wert der betreffenden britischen Exporte, insbesondere Stahl und Aluminium, dar und nicht den Betrag der vermiedenen Abgaben.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs erklärt, dass sie sich in den abgedeckten Bereichen an die europäischen Vorschriften anpassen und im Voraus zu ihrer Entwicklung konsultiert werden wird. Sie sieht eine parlamentarische Kontrolle neuer oder geänderter Normen vor. Die Phase vom 26. November zielt darauf ab, der Regierung die rechtlichen Mittel zur Umsetzung der Vereinbarungen zu geben; Sie gilt nicht für die Annahme des Gesetzes oder das Inkrafttreten der beiden Abkommen.

Fotoarchiv: Europa-Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel, Februar 2016. Samynandpartners / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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