Südlibanon: Trauer um vorübergehende Bestattungen

Vertriebene Familien im Südlibanon müssen ihre Lieben manchmal vom Familienfriedhof weg begraben. In einem Stand am 6. November berichtet Mustafa Fahs von einer Bitte um Land, um die Verstorbenen unterzubringen. Zeugnisse, die im Frühjahr und Sommer von Tyrus bis Haret Saida und Choueifat gesammelt wurden, dokumentieren dieses Ereignis. Sie zeigen das Gewicht des Wartens und der zweiten Beerdigung, ohne eine aktualisierte nationale Bewertung zu ermöglichen. Die Rückkehr der Toten bleibt mit der der Lebenden und der Sicherheit der Dörfer verbunden.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Temporäre Bestattungen verlängern das Exil von Familien im Südlibanon. In einem Stand am 6. November 2026 berichtet der Schriftsteller Mustafa Fahs von einer Bitte um Land, um ihre Toten unterzubringen. Es hebt eine seit mehreren Monaten dokumentierte Schwierigkeit hervor: Wie kann man einen geliebten Menschen begraben, wenn das Familiendorf unzugänglich bleibt?

Mustafa Fahs’ Bitte kommt von einem vertriebenen Freund, der sich mit dem Leben seiner Gemeinde beschäftigt. Dieser Mann sucht nach einem öffentlichen Plan, um einen Friedhof für Familien in südlichen Gegenden zu schaffen. Fahs gibt weder seine Identität noch den gewünschten Standort an. Der Text bezieht sich nicht auf eine Verwaltungsentscheidung, mit der die Begründung erteilt wird.

Dies zeugt von einer konkreten Besorgnis. Wenn die Rückkehr verschwindet, müssen wir einen Platz für die Verstorbenen finden. Einige Familien möchten ihre Beerdigung jedoch vorübergehend aufbewahren, bis sie auf den Dorffriedhof verlegt werden. Der Ort der Trauer hängt dann von dem gleichen Hindernis ab wie das Wohnen: die Unmöglichkeit der Rückkehr.

Vorübergehende Bestattungen von Tyrus nach Choueifat

Von Reifen bis Choueifat beschreiben die im Frühjahr und Sommer 2026 gesammelten Zeugnisse Familien, die auf einen Transfer warten. Keine aktualisierte nationale Bilanz enthält Informationen über die Anzahl der im November noch vorläufigen Bestattungen.

In Tyrus berichtete ein Bericht vom 9. April über die Beerdigung von Ahmad Saadeh aus Kafra. Nach Angaben der Retter, die sich um ihn gekümmert hatten, verhinderten die Streiks seine Beerdigung in seinem Dorf. Sheikh Rabih Koubayssi erklärte, dass er die Riten in Abwesenheit seiner Familie vollzogen hatte. Die Beteiligten sahen eine Übertragung vor, wenn die Sicherheitsbedingungen es erlaubten.

Im selben Bericht sagte Hussein Saleh, er wolle seine Verwandten nach Ramieh zurückbringen. Er hatte seine schwangere Frau, Tochter und mehrere Familienmitglieder bei einem Streik in Tyrus verloren. Die Beerdigung vor Ort reagierte auf den Notfall. Der Wunsch nach einer Beerdigung im Dorf blieb.

Nach der Beerdigung müssen Familien noch einen neuen Transport organisieren und Verwandte zusammenbringen. Diese Stufen bleiben vom Zugang zum Familienfriedhof ausgesetzt.

Familien mit der gleichen Wahl weit von der Front

Das Problem betrifft nicht nur diejenigen, die in ihrem Dorf getötet wurden. Am 15. April erklärten die Brüder Ali und Wael Sabbagh einer Nachrichtenagentur, warum sie ihre Mutter und ihren Bruder vorübergehend in Beirut begraben hatten. Beide waren bei einem Streik auf ihr Gebäude in Tallet al-Khayat gestorben. Die Familie wollte sie nach Nabatiyah fahren, hielt die Route aber für zu gefährlich.

In Wardanieh beschrieb Bürgermeister Ali Bayram eine weitere lokale Antwort in einem am 6. April veröffentlichten Bericht. Seit dem Krieg von 2024 hatte die Gemeinde Land für bis zu 200 Verstorbene vorbereitet. Es gab 51 temporäre Bestattungen. Unter den Begrabenen waren auch zwei ältere Vertriebene, die an natürlichen Ursachen starben.

In Haret Saida, Gräber warten auf einen Transfer

In Haret Saida beschrieb Hassan Saleh, Leiter der Bestattungen, im Juni einen vorübergehenden Abschnitt, der während der im Jahr 2023 begonnenen Feindseligkeiten geschaffen wurde. Einige Familien konnten ihre Verwandten nach dem Waffenstillstand vom November 2024 noch nicht zurückbringen. Die Wiederaufnahme des Krieges im Jahr 2026 hatte die Notwendigkeit erneut erhöht.

In einem Agenturbericht vom 11. Juni berichtete er über 120 temporäre Bestattungen seit März. Er erklärte, dass die Verstorbenen auch Erste-Hilfe-Mitarbeiter und unbewaffnete Personen.

Ghada Hussein aus Kfar Tibnit besuchte das Grab seines Sohnes Mohammed Tufayli, eines Hisbollah-Kämpfers. Sie sagte, sie wolle ihn ins Dorf zurückbringen, auch nach langem Warten. Der gleiche Friedhof begrüßte Zivilisten.

Die zweite Beerdigung, eine neue Tortur

Diese Praxis wird wadi’a genannt, was sich auf die Idee eines vertrauenswürdigen Repository bezieht. In einem am 14. Mai veröffentlichten Bericht wurden reservierte Gebiete auf bestehenden Friedhöfen und dafür genutztes Land beschrieben. Er berichtete auch über den Fall von Itaf Abu Saleh aus Kafra, der vor sieben Jahrzehnten aus Gründen starb, die nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Seine Familie begrub ihn vorübergehend in Choueifat.

Sein Elternteil Youssef erklärte, dass die zukünftige Übertragung eine Bindung an den Herkunftsort sei. Er erinnerte sich jedoch daran, dass die Wiedereröffnung eines Grabes und die Organisation einer neuen Beerdigung den Verlust wiederbelebten. Andere Verwandte, die in diesem Bericht interviewt wurden, beschrieben eine Trauer, die bis zur Rückkehr ausgesetzt war.

Die Bitte von Mustafa Fahs um Land stellt diese Erwartung in den Vordergrund. Für die betroffenen Familien muss man einen Platz auf einem Empfangsfriedhof finden und gleichzeitig die Hoffnung auf eine Beerdigung im Dorf aufrechterhalten.

Foto: Libnanews Foto. Hits on Nabatiyah, Archiv veröffentlicht im Oktober 2024. Diese Abbildung stellt nicht die temporären Bestattungen oder die erwähnten Familien dar. Ganzes Foto erhalten, Versammlung Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews