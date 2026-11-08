Ertrinken im Senegal: 34 Tote

Der Schiffbruch eines Kanus vor der Küste von Kébémer, Senegal, tötete laut einem neuen Bericht am Sonntag, den 8. November, 34 Menschen aus offiziellen Quellen. Auch ein Überlebender wurde gemeldet. Die Forschung geht in der Nähe von Lompoul weiter, während die Gesamtzahl der Menschen an Bord unbekannt bleibt. Der Gouverneur von Louga verfolgt die Identifizierung der Opfer und begleitet die Familien. Der Innenminister wird am Montag am Ort der Tragödie erwartet. Die Umstände des Schiffbruchs müssen noch ermittelt werden.

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Der mörderische Schiffbruch im Senegal vor der Küste des Departements Kébémer tötete laut einem offiziellen Bericht am Sonntag, den 8. November, 34 Menschen. Ein Überlebender ist auch in dieser Zählung enthalten. Die Forschung im Lompoul-Gebiet an der Großen Küste geht weiter.

Diese neue Einschätzung, die einer senegalesischen Nachrichtenagentur mitgeteilt wurde, übersteigt die von 21 Todesfällen, die am Samstagabend angekündigt wurden. Die senegalesische Presse bestätigt diese Revision nach oben. Die Behörden präsentieren das Boot als Kanu mit Kandidaten für die irreguläre Emigration.

Ertrinken im Senegal töten: eine noch vorläufige Einschätzung

Die Gesamtzahl der Personen an Bord ist unbekannt. Die Zahl von 34 Toten und einem Geretteten erlaubt es daher nicht festzustellen, wie viele Passagiere auf dem Anruf noch vermisst werden. Staatliche Dienste bleiben mobilisiert, um potenzielle Überlebende zu finden.

Am Samstag, den 7. November, hatten Gendarmen und Feuerwehrleute rund 20 Leichen an der Küste von Lompoul geborgen. Erste Informationen wurden im Gebiet Tebene im Gebiet Potou Saradao gefunden. Die Teams schickten dann die Überreste zur Identifizierung.

Diese Entdeckungen folgten dem Bericht eines gescheiterten Kanus vor diesem Teil der Küste. Die genauen Umstände der Tragödie müssen noch präzisiert werden. Die verfügbaren Nachweise bestätigen auch nicht den Abfahrts- oder Bestimmungsort des Schiffes.

Opferidentifizierung und Familienunterstützung

Der Gouverneur der Region Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, besuchte am Sonntag das Departement Kebemer. Sein Besuch konzentriert sich auf die Überwachung der Identifizierung und Erhaltung von Körpern. Sie muss auch die Hinterbliebenenfamilien treffen und das Beileid des Staates übermitteln.

In einer Erklärung stellte das Ministerium für Inneres und Öffentliche Sicherheit die Mobilisierung der entsprechenden Dienste sicher. Diese Mobilisierung betrifft die Forschung, Hilfe und Unterstützung von Familien. Der Minister drückte sein Beileid im Namen des Präsidenten der Republik und der Regierung aus.

Die Regierung bekräftigte auch ihr Engagement zur Bekämpfung von Schmuggelnetzwerken, insbesondere mit den Nachbarländern. Er forderte die Menschen auf, über die Gefahren der irregulären Migration wachsam zu sein. Diese Aussagen geben zu diesem Zeitpunkt nicht die Verantwortlichkeiten für den Untergang von Lompoul an.

Der Innenminister wird am Montag, den 9. November, erwartet. Ziel des Besuchs ist es, den Familien staatliche Unterstützung zu bieten, während die Suche und Identifizierung der Opfer fortgesetzt wird.

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