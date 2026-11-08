Südlibanon: Streiks in Kfar Tebnit, zerstörte Häuser in Zawtar

Zwei israelische Luftangriffe zielten auf Kfar Tebnit in weniger als zehn Minuten, Sonntag, den 8. November, laut einer libanesischen Nachrichtenagentur. In Zawtar al-Sharqiyah berichtete ein Korrespondent von Hauszerstörungen durch Bulldozer und Bränden während der Nacht. Automatische Schüsse wurden auch in Richtung Qantara gemeldet. Keine menschlichen Aufzeichnungen oder Zählungen der zerstörten Häuser begleiteten diese ersten Informationen. Diese Fakten unterscheiden sich von Artilleriefeuer, das am Vortag in der Gegend gemeldet wurde.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Zwei israelische Luftangriffe zielten am Sonntag, dem 8. November 2026, auf Kfar Tebnit im Südlibanon. Laut einer libanesischen Nachrichtenagentur fanden sie in weniger als zehn Minuten statt. Abriss und Verbrennung von Häusern wurden auch in Zawtar al-Sharqiyah berichtet. Diese Informationen wurden von keiner menschlichen Bewertung begleitet.

Zwei enge Streiks bei Kfar Tebnit

Ein erstes Bulletin, das um 1508 Uhr Beiruter Zeit ausgestrahlt wurde, berichtet von einem israelischen Luftangriff auf Kfar Tebnit. Ein zweiter, um 15:16 Uhr veröffentlicht, berichtete von einem neuen Streik auf dem gleichen Ort. Er sagt, dass weniger als zehn Minuten die beiden Angriffe trennen.

Die Depeschen stellen die Fakten am Nachmittag, ohne die genaue Zeit jedes Streiks anzugeben. Sie geben nicht die Gebäude oder Schäden an. In diesem stadium wird keine anzahl von opfern gemeldet. Das Fehlen einer Bewertung führt daher nicht zu dem Schluss, dass keine Verletzungen oder Todesfälle vorliegen.

Häuser in Zawtar al-Sharqiyah abgerissen

In einem weiteren Bulletin, das um 1529 Stunden veröffentlicht wurde, berichtete ein Korrespondent über die anhaltende Zerstörung in Zawtar al-Sharqiyah. Seinen Berichten zufolge wurden an diesem Sonntag große Bulldozer der israelischen Armee gesehen, die die Fundamente und Dächer von Häusern angriffen, bevor sie sie zerstörten.

Der gleiche Bericht zeigt an, dass Häuser während der Nacht verbrannt wurden. Die Zahl der betroffenen Häuser wird nicht genannt. Die Nachtbrände und Abrisse, die während des Tages beobachtet wurden, stellen zwei verschiedene Sequenzen dar, die an diesem Ort berichtet werden.

Ein Bulletin, das um 15.38 Uhr herausgegeben wurde, berichtete auch, dass israelisches automatisches Gewehrfeuer auf Qantara im Gebiet Marjeyoun abgefeuert wurde. Sie liefert keine weiteren Informationen über ihre Folgen.

Diese neuen Fakten betreffen Sonntag, den 8. November. Zusätzlich zum Artilleriefeuer meldeten sich am Vortag in der Nähe von Zawtar, Mayfadoun und Kfar Tebnit. Die ersten Depeschen des Nachmittags liefern noch keine detaillierte Bewertung der Schäden oder möglichen Opfer der Operationen dieses Sonntags.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews