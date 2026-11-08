Sabra: Drei Festnahmen und ein Tunnel aufgedeckt

Die internen Sicherheitskräfte kündigten drei Festnahmen in Sabra während einer Operation am 8. November gegen ein gestohlenes Motorradlager an. Nach ihrer Aussage ging ein etwa einstündiger Schusswechsel der Entdeckung eines Tunnels und der Beschlagnahmung von Waffen, Munition und Betäubungsmitteln voraus. Die Mengen sind nicht angegeben. Eine gesuchte Person wurde nach einem Sturz beim Fluchtversuch leicht im Kopf verletzt. Die Verdächtigen wurden der zuständigen Behörde für gerichtliche Ermittlungen übergeben.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Sabra kündigten die Internen Sicherheitskräfte (ISF) die Festnahme von drei Personen nach einer Operation am 8. November 2026 gegen ein gestohlenes Motorradlager an. In ihrer am selben Tag veröffentlichten Erklärung berichteten sie von einem Feuerwechsel und der Entdeckung eines Tunnels.

Sabra: ein Austausch von Schüssen von etwa einer Stunde

Nach Angaben des ISP eröffneten gesuchte Personen das Feuer auf die Patrouille der Ermittlungsbrigade des Libanonbergs und warfen während der Suche am Eingang des Lagers auf der Seite des Libanonbergs eine Granate. Die Offiziere reagierten und die Zusammenstöße dauerten etwa eine Stunde.

Die Pressemitteilung berichtet von einer leichten Kopfverletzung einer gesuchten Person, die durch einen Sturz während seines Fluchtversuchs verursacht wurde.

Beschlagnahmen ohne bezifferte Bilanz

ISPs berichten, dass sie gestohlene Motorräder, Betäubungsmittel, Waffen und Munition, einschließlich Granaten, beschlagnahmt haben, ohne ihre Mengen anzugeben. Sie präsentieren den entdeckten Tunnel als Passage für den Austausch von gestohlenen Waren zwischen Gruppen.

Die von isps gemeldeten fakten beziehen sich auf den verdacht auf diebstahl und drogendelikte. Die Aussage beschreibt nicht die Rolle, die jedem der Verdächtigen zugeschrieben wird. Es wird keine Verurteilung angekündigt.

Die drei Verdächtigen und die Beschlagnahmen wurden dem zuständigen Dienst für gerichtliche Ermittlungen übergeben, spezifizieren die ISPs.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews