Sabra: Drei Festnahmen und ein Tunnel aufgedeckt

In Sabra kündigten die Internen Sicherheitskräfte (ISF) die Festnahme von drei Personen nach einer Operation am 8. November 2026 gegen ein gestohlenes Motorradlager an. In ihrer am selben Tag veröffentlichten Erklärung berichteten sie von einem Feuerwechsel und der Entdeckung eines Tunnels.
Sabra: ein Austausch von Schüssen von etwa einer Stunde
Nach Angaben des ISP eröffneten gesuchte Personen das Feuer auf die Patrouille der Ermittlungsbrigade des Libanonbergs und warfen während der Suche am Eingang des Lagers auf der Seite des Libanonbergs eine Granate. Die Offiziere reagierten und die Zusammenstöße dauerten etwa eine Stunde.
Die Pressemitteilung berichtet von einer leichten Kopfverletzung einer gesuchten Person, die durch einen Sturz während seines Fluchtversuchs verursacht wurde.
Beschlagnahmen ohne bezifferte Bilanz
ISPs berichten, dass sie gestohlene Motorräder, Betäubungsmittel, Waffen und Munition, einschließlich Granaten, beschlagnahmt haben, ohne ihre Mengen anzugeben. Sie präsentieren den entdeckten Tunnel als Passage für den Austausch von gestohlenen Waren zwischen Gruppen.
Die von isps gemeldeten fakten beziehen sich auf den verdacht auf diebstahl und drogendelikte. Die Aussage beschreibt nicht die Rolle, die jedem der Verdächtigen zugeschrieben wird. Es wird keine Verurteilung angekündigt.
Die drei Verdächtigen und die Beschlagnahmen wurden dem zuständigen Dienst für gerichtliche Ermittlungen übergeben, spezifizieren die ISPs.
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