Südlibanon: Qantara getroffen, Schießen aus der Morgendämmerung

Ein israelischer Luftangriff zielte auf Qantara um 0600 Stunden am Dienstag, 10. November. Die Artillerie traf auch Mansouri und Majdal Zoun im Morgengrauen, während Schüsse auf Chaqra und Drohnen über Reifen gemeldet wurden. Diese Ereignisse folgen den Bombardements, die am späten Montag in den Gebieten Khiam, Wadi Hujeir und Wadi Zebqine gemeldet wurden. In den eingesehenen Versendungen ist keine menschliche Beurteilung vorgesehen. Die Rückkehr der Bewohner und die Fähigkeiten der Armee bleiben im Zentrum der politischen Positionen.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein israelischer Angriff zielte am Dienstag, dem 10. November 2026, um 0600 Stunden auf Qantara, während die Artillerie Mansuri und Majdal Zun im Morgengrauen traf. Die offizielle libanesische Nachrichtenagentur berichtet auch von Schießereien auf Shaqra und Drohnen über dem Reifengebiet. Diese Ereignisse verlängern eine Bombardierungsnacht im Südlibanon im Rahmen der Debatten über die Mittel der Armee und den Schutz der Einwohner.

Qantara trifft Dienstagmorgen

Der Korrespondent der Agentur in Marjayoun platzierte den Luftangriff auf Qantara um 0600 Beirut Zeit. Der Versand wurde um 9.01 Uhr ausgestellt. Diese Unterscheidung macht es möglich, den Angriff zu datieren: Es ist eine Tatsache des Dienstagmorgens, anders als die Überfälle, die am Montag in der Ortschaft gemeldet wurden.

Der Bericht beschreibt nicht den genauen Aufschlagpunkt oder die Art des Ziels. Es gibt kein menschliches oder materielles Gleichgewicht. Ein libanesischer Fernsehsender berichtete auch über einen Morgenstreik in Qantara, in Berichten der lokalen Presse. Diese Aussagen erlauben es nicht, eine zusätzliche Anzahl von Razzien einzurichten.

In einem anderen Bulletin, das um 0710 Uhr veröffentlicht wurde, berichtete der Korrespondent in Tyrus von Artilleriebeschuss bei Mansuri und Majdal Zun im Morgengrauen. Es berichtet auch, dass israelische schwere Maschinengewehre am Morgen in den Außenbezirken von Shaqra abgefeuert wurden. Es gibt nicht den Zeitpunkt des Feuers oder die genauen betroffenen Positionen an.

Derselbe Versand meldete die Fortsetzung von Drohnenüberflügen im Reifengebiet. Sie beschreibt keinen Streik im Zusammenhang mit diesen Flugzeugen. Die Berichte unterscheiden somit einen Luftangriff in Qantara, Artilleriefeuer und schweres Waffenfeuer in anderen Gebieten.

Bombenanschläge vor Mitternacht gemeldet

Diese Ereignisse folgen mehrere Episoden berichtet Montag, 9. November am Ende des Abends. Eine Sendung, die um 2325 Stunden Beirut ausgestrahlt wurde, berichtete von israelischem Artilleriefeuer in Wadi Hujeir. Es berichtet auch über Harking Schüsse in Khiam.

Bei 2351 Stunden meldete die Agentur Artillerie-Bombardement in Wadi Zebqin und Kampfflugzeuge am südlichen Himmel. Diese Stunden entsprechen der Veröffentlichung der Bulletins. Die Texte geben nicht den genauen Zeitpunkt der Auswirkungen oder ihre Dauer an.

Die Abfolge der Berichte beschreibt somit Angriffe in mehreren Sektoren, vom späten Abend bis zum Morgen. Es kann nicht gesagt werden, dass die Schießereien an jedem Ort kontinuierlich gewesen wären. Es dokumentiert auch nicht, in diesen spezifischen Episoden, einen Austausch von Feuer mit einer anderen Kraft.

Am Tag zuvor waren Kfar Tebnit und Markaba bereits am frühen Abend über neue Streiks informiert worden. Ein Drohnenangriff zielte am frühen Nachmittag auf Jarmaq. Diese Ereignisse vom 9. November bilden den unmittelbaren Kontext der Nachtsequenz; Sie werden nicht in die Bilanz der Angriffe vom Dienstag aufgenommen.

Die Rückkehr der Bewohner bleibt ein zentrales Thema

Militärische Entwicklungen ereigneten sich nach Joseph Aouns Montagsanfragen an Baabda. Mit dem Empfang einer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz forderte der Präsident die Einstellung der israelischen Angriffe. Er betonte den Schutz der Zivilbevölkerung, ihre Grundbedürfnisse und die Bedingungen für eine sichere Rückkehr in die Dörfer.

Im Mittelpunkt des Treffens standen auch der Zugang zu Hilfe und die möglichen humanitären Folgen eines schrittweisen Rückzugs aus der UNIFIL. Diese Sorgen betreffen die Menschen in Grenzgebieten. Die Aufzeichnung kündigt keine neue Vereinbarung an, um ihre Sicherheit zu garantieren, oder einen internationalen Mechanismus, der bereits angenommen wurde, um die Truppe zu ersetzen.

Am Dienstagmorgen reagierte Verteidigungsminister Michel Ménassa seinerseits auf die Kritik am Armeekommando. Es bekräftigt die Achtung der politischen Entscheidungen der Exekutive. Sie fordert jedoch, dass ihre Umsetzung militärische Fähigkeiten und Risiken für den zivilen Frieden berücksichtigt. Sein Kommuniqué enthält keine Einsatzanweisungen im Zusammenhang mit gemeldeten Angriffen im Süden.

Zu diesem Zeitpunkt liefern die befragten Botschaften keinen menschlichen Bericht für die Ereignisse der Nacht und der Morgendämmerung. Die öffentliche Sektion des Gesundheitsministeriums, die sich den israelischen Angriffen widmet, enthielt keine Erklärung vom 10. November. Dies lässt nicht den Schluss zu, dass es keine Opfer gibt. Das Ausmaß des Schadens und die Art der betroffenen Standorte müssen noch bestimmt werden.

Foto der Illustration, veröffentlicht von der NNA am 9. November mit einem Versand auf Kfar Tebnit. Datum der Schießerei nicht angegeben. Es stellt nicht Qantaras Streik vom 10. November dar. © NNA.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews