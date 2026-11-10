Baalbek: Sechs Festnahmen wegen Waffen- und Drogenhandels

Die libanesische Armee meldet sechs Festnahmen nach Durchsuchungen in Yaat, Deir al-Ahmar und Tall al-Abyad in der Region Baalbek. In ihrem Kommuniqué vom 9. November wurden Beschlagnahmungen von Waffen, Munition, Raketengeschossen und Betäubungsmitteln gemeldet. Vier Libanesen und zwei Syrer werden des Drogenhandels, des Schießens und des Besitzes von Waffen verdächtigt. Die Untersuchung begann unter gerichtlicher Aufsicht. Die Institution gibt die Mengen oder die Art der Stoffe nicht an.

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Die libanesische Armee kündigte sechs Festnahmen in der Region Baalbek in einer Erklärung am Montag, 9. November 2026. Die Verhafteten werden des Drogenhandels, des Schießens und des Besitzes von Waffen verdächtigt. Das Militär beschlagnahmte auch Waffen, Munition, Raketengeschosse und Ausrüstung für die Herstellung von Betäubungsmitteln, so die militärische Institution.

Die Durchsuchungen zielten auf Häuser von gesuchten Personen in Yaat, Deir al-Ahmar und Tall al-Abyad in der Bekaa. Die Bilanz umfasst vier Libanesen und zwei Syrer. Der Befehl gibt nicht die Verteilung der Festnahmen zwischen den drei Orten oder das Datum jeder Intervention an.

Baalbek: Waffen und Drogen im Suchzentrum

Die Armee beschreibt eine große Menge an Waffen und Munition sowie Raketenprojektile. Es erwähnt auch militärische Ausrüstung, die in Autos verpackt ist. Die Pressemitteilung enthält kein verschlüsseltes Inventar oder genaue Informationen zu ihrer Herkunft oder ihrem Bestimmungsort.

Die Soldaten entdeckten auch Ausrüstung und Rohstoffe für die Herstellung von Betäubungsmitteln. Der Text nennt die betreffenden Stoffe nicht und verleiht keinerlei Gewicht. Es qualifiziert diese Beschlagnahme daher nicht als Vorrat an Gefangenen, Kokain oder Haschisch.

Untersuchung unter gerichtlicher Aufsicht

Die beschlagnahmten Gegenstände wurden den zuständigen Behörden übergeben und die Ermittlungen mit den festgenommenen Personen begannen unter Aufsicht der Justiz. Die Gebühren sind die von der Armee gemeldeten; In dieser Pressemitteilung wird keine Verurteilung angekündigt.

Diese Operation ist getrennt von der Aufzeichnung von 28 Festnahmen, die am 8. November veröffentlicht wurden. Dazu gehörten Interventionen in Bekaa, Nord und Mount Libanon, aus verschiedenen Gründen. Die Ankündigung vom 9. November befasst sich speziell mit Durchsuchungen in den drei Ortschaften von Baalbek und den Beschlagnahmen, die sie begleiten.

Illustrationsfoto: Libanesisches Militär, Foto in der Libnanews Fotobibliothek seit Dezember 2024. Es stellt nicht die Operationen dar, die am 9. November 2026 angekündigt wurden. Das genaue Drehdatum ist nicht angegeben. Redaktionelle Komposition mit IA-Unterstützung.

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