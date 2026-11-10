Rubio spricht von einer zivilen Mission im Libanon

Marco Rubio plant eine zivile Mission, um die Sicherheitsverpflichtungen nach UNIFIL zu überprüfen. Er diskutierte diese Option mit Emmanuel Macron in Paris. Die Vereinbarung würde das Abkommen zwischen dem Libanon und Israel erfordern. Es werden kein Mandat, kein tatsächlicher Zeitplan oder kein Einsatzplan bekannt gegeben. Das Ende der Operationen der Vereinten Nationen bleibt am 31. Dezember. Der Rückzug der Friedenstruppen muss dann innerhalb eines Jahres organisiert werden. Washington strebt eine glaubwürdige Präsenz an, um die Verpflichtungen beider Parteien zu überwachen, ohne diesen Weg als bereits angenommene Entscheidung darzustellen.

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Marco Rubio erwähnte am Montag, den 9. November, in Paris eine mögliche zivile Mission im Libanon, um die Umsetzung der Sicherheitsverpflichtungen nach UNIFIL zu überprüfen. Der US-Außenminister berichtete, er habe diesen Weg mit Emmanuel Macron diskutiert. Sein Ziel wäre es, Beobachter zu haben, die von den Parteien als glaubwürdig angesehen werden. Das Format muss noch definiert werden und würde eine Vereinbarung zwischen dem Libanon und Israel erfordern.

Die Erklärung fand am Rande des Treffens der G7-Außenminister am 9. und 10. November in Paris statt. Sie legt eine amerikanische Post-FINUL-Option fest, ohne die Schaffung einer neuen Truppe oder eine endgültige Vereinbarung über ihr Mandat anzukündigen.

Eine zivile Mission im Libanon, um die Verpflichtungen zu überprüfen

Rubio stellte die Verifizierung der Pilotzonen in den Mittelpunkt seiner Rede. In dem beschriebenen Gerät müssen israelische Streitkräfte diese Gebiete verlassen und die libanesische Armee muss dort stationiert werden. Washington will sicherstellen, dass die Hisbollah sie nicht für die Durchführung von Angriffen reinvestiert.

Der US-Beamte bestand auch darauf, die Verpflichtungen beider Parteien zu überwachen. Der Mechanismus sollte festlegen, wer seinen Verpflichtungen nachkommt, wobei die Präsenz vor Ort als zuverlässig anerkannt wird. Diese Funktion sollte nicht unbedingt eine militärische Funktion sein, sagte er.

In seinen Erklärungen wurde daher ein Überwachungsziel festgelegt. Sie stellen keine Feststellung dar, dass israelische Abzüge, libanesische Einsätze oder die Sicherheit der betroffenen Gebiete bereits abgeschlossen sind.

Paris konsultiert, Beirut und Israel müssen noch akzeptieren

Der Staatssekretär wies darauf hin, dass mehrere Ideen mit dem französischen Präsidenten diskutiert worden seien. Er weigerte sich, die Modalitäten öffentlich zu erläutern und zitierte die Sensibilität der Diskussionen. Er glaubte, dass Frankreich helfen könnte, einen glaubwürdigen Mechanismus zu etablieren.

Diese Präsentation bleibt Rubios. Es erlaubt Emmanuel Macron nicht, das gesamte amerikanische Schema zu genehmigen. In diesen Bemerkungen wurde kein detailliertes französisch-amerikanisches Abkommen vorgelegt.

Rubio hat vor allem eine politische Bedingung gestellt: Der Mechanismus sollte die libanesische und israelische Zustimmung erhalten. Diese Anforderung betrifft das Funktionieren der künftigen Präsenz selbst. Es lässt seine Mitgliedschaft, seine Verantwortlichkeiten und die Bedingungen, unter denen seine Mitglieder arbeiten könnten, offen.

Der US-Beamte gab keinen Zeitplan für Personal, Finanzierung oder Einsatz bekannt. Er gab nicht an, welche Institution die Mission durchführen würde. Höflichkeit bleibt eine Möglichkeit, keine definitive Wahl.

Ende des Mandats und Austritt bleiben zwei Schritte

UNIFIL hat einen separaten Zeitplan, der vom Sicherheitsrat festgelegt wird. Die Resolution 2790 von 2025 verlängerte ihr Mandat um einen endgültigen Zeitraum bis zum 31. Dezember 2026. Sie sieht die Einstellung ihrer Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt vor, gefolgt von einer innerhalb eines Jahres angeordneten Kürzung und Rücknahme.

Daher müssen nicht alle Friedenstruppen den Libanon am Abend des 31. Dezember verlassen. Während der Rückzugsphase behält die Auflösung einige begrenzte Funktionen bei. Dazu gehören die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und im Rahmen der verfügbaren Fähigkeiten ein Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Bereitstellung humanitärer Hilfe.

Die in Paris genannte Option betrifft die Überprüfung der Verpflichtungen vor Ort. Es verlängert nicht das aktuelle Mandat oder überträgt automatisch alle Funktionen von UNIFIL. In den Diskussionen müssen noch die Aufgaben festgelegt werden, die dieser möglichen Präsenz übertragen werden, und die für ihre Ausübung erforderlichen Garantien.

Rubio stellte klar, dass Details noch entwickelt wurden. Die Vereinbarung der libanesischen und israelischen Behörden und eine öffentliche Definition des Mandats bleiben die nächsten Schritte.

Archivfoto: Offizielles Porträt von Marco Rubio, 8. Januar 2018. Senat der Vereinigten Staaten, Public Domain. Integrale Fotografie erhalten, verkleidet Libnanews.Kreditlinie.

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