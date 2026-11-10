Gas-Benchmarkpreis: +5,8% im Dezember

Der Gas-Benchmarkpreis wird am 1. Dezember 2026 in Frankreich um 5,8 % TTC steigen. Der CRE schätzt die durchschnittlichen Mehrkosten von 16 Euro im Dezember für Kunden mit indexierten Angeboten. Festpreisverträge sind von dieser Angebotsänderung ausgenommen. Die Referenz ist EUR 206,26 pro MWh, aber es ist kein einziger Kilowattstundensatz. Verbraucher müssen ihren Vertrag, ihr Abonnement und ihre Gasnutzung überprüfen, bevor sie Angebote vergleichen.

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Der Gas-Benchmarkpreis wird am 1. Dezember 2026 in Frankreich um 5,8 % TTC steigen. Die Energy Regulatory Commission (ERC) gab am Montag, den 9. November bekannt. Diese monatliche Benchmark wird 206,26 € pro Megawattstunde erreichen, verglichen mit 194,90 € im November. Die Erhöhung bezieht sich auf die Angebote, die diesem Indikator folgen. Festpreisverträge unterliegen dieser Angebotsänderung nicht.

Durchschnittlicher Anstieg von 16 Euro im Dezember

Der CRE berechnet sich als durchschnittlicher Effekt von EUR 16 inklusive Mehrwertsteuer auf die Dezember-Rechnung der Kunden zu den indexierten Angeboten. Dieser Betrag ist weder eine Pauschale noch eine Obergrenze. Der tatsächliche Effekt hängt vom Verbrauch, der Nutzung von Gas und den Vertragsbedingungen ab.

Die Regulierungsbehörde schätzt auch den Anstieg der durchschnittlichen Jahresrechnung von 2026 auf 11,8% im Vergleich zu 2025. Dies entspricht zusätzlichen EUR 143 TTC. Diese jährliche Berechnung sollte nicht mit den einzigen zusätzlichen Dezemberkosten verwechselt werden.

Etwa sechs Millionen Haushalte haben ein auf diese Referenz indexiertes Angebot. Feste Angebote machten bis Ende 2025 rund 40% der Wohnverträge aus. Frankreich hatte am 30. Juni 2026 10,23 Millionen Erdgashaushalte.

Gas-Benchmarkpreis: Unterscheidung zwischen Zeichnung und Verbrauch

Der Betrag von 206,26 € pro MWh ist ein Durchschnitt, der Verbrauchsmuster enthält. Es entspricht nicht einem einzigen Preis pro Kilowattstunde, der für alle Haushalte gilt. Das Dezembernetz unterscheidet insbesondere das Heizen von Koch- und Warmwasser.

Nutzung, GRDF-Bereich Jahresabonnement Durchschnittspreis von kWh TTC Kochen und Warmwasser 152,46 € 0,20155 € Heizung 360,79 € 0,16896 €

Diese Werte sind Richtwerte. Das Netz deckt das GRDF-Netz ab und repräsentiert etwa 95% der Privatkunden. Für lokale Vertriebsgesellschaften gibt es separate Referenzen. Durch die Lokalisierung variieren auch die Transport- und Lagerkosten.

Ein gasbeheizter Kamin, der zwischen 4 und 6 MWh pro Jahr verbraucht, kann je nach Lieferant in verschiedene Kategorien fallen. Der CRE lädt diese Kunden ein, Angebote nach ihrem Jahresverbrauch zu vergleichen.

Oktober-Zitate werden mit Offset reflektiert

Lediglich die Versorgungskomponente ändert sich zum 1. Dezember. Die Berechnung basiert auf einer monatlichen Referenz von 80% und einer vierteljährlichen Referenz von 20%. Für Dezember sind die Angebotszeiträume Oktober bzw. August 2026 ausgewählt.

Der jüngste Rückgang eines Marktpreises wird daher nicht sofort auf den Referenzpreis übertragen. Dies basiert auf einer Formel und den vorher beobachteten Durchschnittswerten, nicht auf der letzten Scoring-Sitzung.

Emmanuelle Wargon, Präsidentin des CRE, verbindet diesen Druck mit Spannungen auf dem internationalen Markt und dem Angebotsrückgang seit der Ormuz-Krise. Frankreich importiert 95% seines Gases. Im Hinblick auf den Winter ist die Kommission der Auffassung, dass die Hauptfrage die Preise betrifft und kein Versorgungsproblem vorgesehen ist, ohne ein Risiko auszuschließen.

Der Vertrag bleibt das zu prüfende Dokument

Der Referenzpreis ist kein regulierter Tarif, den die Verbraucher abonnieren können. Die regulierten Gaszölle verschwanden im Juli 2023. Die Lieferanten legen ihre Angebote und Entwicklungsbedingungen fest.

Der National Energy Ombudsman empfiehlt, den Preis von kWh und Abonnement, einschließlich aller Steuern, zu vergleichen. Die vorgeschlagene monatliche Zahlung ist nicht ausreichend: Sie basiert auf einer Schätzung, die zu einer Regularisierung führen kann.

Für ein festes Angebot müssen die Komponenten tatsächlich blockiert und die erwartete Dauer überprüft werden. Nutzungsbedingungen, Nebengebühren und Devolutionsregeln zählen ebenfalls. Einzelpersonen können den Lieferanten ohne Kosten wechseln. Der öffentliche Vergleich des Bürgerbeauftragten ermöglicht es uns, Angebote entsprechend ihrer Situation zu prüfen, nicht nur die für Dezember angekündigte prozentuale Erhöhung.

Illustrationsarchiv: Flammen eines Ofens, fotografiert am 11. Juni 2007. Foto: Marina Burity / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0ganzes Foto erhalten; Libnanews typografische Kleidung unter der gleichen Lizenz verteilt.

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