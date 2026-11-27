Der spanische Fahrer wird am 22. November in Portimão seine Karriere am Ende des Grand Prix von Valencia beenden, trotz eines für 2027 und 2028 angekündigten Ducati-Vertrags.

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Marc Márquez kündigte am Freitag, den 27. November an, nach dem Grand Prix von Valencia in den Ruhestand zu gehen. Der spanische Pilot gab seine Entscheidung in der Ducati-Garage vor der ersten kostenlosen Testsitzung des Wochenendes bekannt. Sein Team bestätigte, dass das Rennen das letzte seiner beruflichen Karriere sein würde.

Ein letztes Rennen fünf Tage nach der Ankündigung seines Geheimnisses

Der 33-jährige Fahrer hat gerade seinen achten Titel in der Kategorie Königin in Portugal auf der Strecke von Portimão gewonnen. Seine 125 cm3 und Moto2 Taschen bringen auf zehn die Zahl seiner Weltmeistertitel, alle Kategorien kombiniert. Er gewann die letzten beiden mit Ducati im Jahr 2025 und 2026, nach seinen sechs MotoGP-Kronen bei Honda.

Der Titel der Fahrer wird erworben, aber der der Hersteller bleibt im Finale zu entscheiden. Das Rennen am Sonntag findet auf dem Ricardo-Tormo-Kurs in Cheste bei Valencia statt. Das Schaltungsprogramm setzt den Start um 14 Uhr Ortszeit.

Das Ducati-Projekt für 2027 ändert sich

Ducati kündigte im Juni an, dass Márquez für zwei weitere Saisons in seinem offiziellen Team bleiben würde. Das Valencia-Programm präsentierte ihn immer noch als Pedro Acostas zukünftigen Partner. Die Bestätigung seines Ruhestands macht diese Zusammensetzung obsolet. Ducati hat seinen Ersatz in seiner Erklärung am Freitag nicht angekündigt.

Dieser Start erfolgt, da die Meisterschaft eine Änderung der Regeln vorbereitet. Nach dem Finale müssen die Valencia-Tests eine neue Etappe im Hinblick auf 2027 eröffnen, die erste Motorsaison von 850 cm3.

Cover: Marc Márquez in Brno, 18. Juli 2025. Fotoarchiv: Pavel21kriz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Zuschneiden und Titration unter der gleichen Lizenz.

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