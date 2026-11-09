Südlibanon: Kfar Tebnit und Qantara erneut zugeschlagen

Die israelische Luftfahrt traf Kfar Tebnit und Qantara am Montag, den 9. November 2026, während das Artilleriefeuer Mansuri, Majdal Zun und Wadi Saluki traf. Zwei Razzien folgten Kfar Tebnit in weniger als einer halben Stunde. Drohnen wurden auch in den südlichen Vororten von Beirut gemeldet. Diese Ereignisse verlängern die Bombenanschläge, die am Sonntagabend in Hadatha, Barachit und Wadi Hujeir gemeldet wurden. Die konsultierten Versendungen bieten keine menschliche Bewertung oder detaillierte Erhebung des Schadens.

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Die israelische Luftfahrt traf am Montag, den 9. November 2026 erneut Kfar Tebnit und Qantara im Südlibanon. Artillerie traf auch Mansouri, Majdal Zoun und den Wadi Salouqi Sektor. Diese Angriffe, von Korrespondenten einer libanesischen Nachrichtenagentur berichtet, verlängern einen Bombenabend in mehreren südlichen Orten.

Kfar Tebnit traf zweimal in weniger als einer halben Stunde

Zwei Überfälle zielten am Montagmorgen auf Kfar Tebnit im Distrikt Nabatiyah. Ein erstes Bulletin kündigte einen Luftangriff an. Der nächste berichtete von einem zweiten Angriff auf denselben Ort, weniger als eine halbe Stunde nach dem ersten.

Die Sendungen wurden um 0923 Stunden und 0952 Stunden Beiruter Zeit ausgestellt. Diese Zeitpläne entsprechen der Verbreitung von Informationen, nicht einer genauen Datierung von Explosionen. Die Texte geben nicht die genaue Wirkung oder Art der betreffenden Anlagen an.

In Qantara, Bezirk Marjayoun, berichtete ein Korrespondent auch von einem israelischen Luftangriff. Sein Bulletin, herausgegeben um 9:21 Uhr, bezieht sich auf einen Angriff, der kurz zuvor stattgefunden hat. Er erwähnte auch Kampfflugzeuge, die in niedriger Höhe am südlichen Himmel fliegen.

Artillerie bei Reifen und Wadi Salouqi

Zuvor berichtete ein um 0726 Uhr veröffentlichtes Bulletin über israelisches Artilleriefeuer auf Mansuri und Majdal Zun. Der Korrespondent platziert die Bombenanschläge am Morgen. Es berichtet auch von frühen Schüssen auf Wadi Saluki in der Nähe von Qabrikha.

Diese Information beschreibt mehrere betroffene Sektoren am selben Morgen. Sie erlauben keine vollständige Zählung der Schläge oder Projektile. In den ersten Berichten wird das Ausmaß des Schadens in den betreffenden Gebieten nicht näher spezifiziert.

Drohnen über den südlichen Vororten gemeldet

In Beirut berichtete ein anderer Korrespondent von Drohnen in sehr niedrigen Höhen über den südlichen Vororten. Der Versand, ausgestellt um 11.53 Uhr, begann die morgendlichen Überflüge. Sie meldet keine Streiks in diesem Bereich.

Ein neuer Morgen der Streiks nach Sonntagabend Razzien

Die Angriffe vom Montag folgten mehreren separaten Episoden, die am Sonntagabend, dem 8. November, gemeldet wurden. Zwei Luftangriffe zielten auf die Umgebung von Hadatha und den Stadtrand von Barachit. Ein weiterer Überfall traf den Wadi Hujeir an der Seite von Chaqra.

Zur gleichen Zeit hatte das intermittierende Artilleriefeuer den Stadtrand von Zawtar al-Sharqiyah und die Wälder von Aitah al-Sha’b erreicht. Ein nachfolgendes Bulletin hatte drei Granaten auf der Marjayoun-Ebene gemeldet. Diese Ereignisse am Sonntagabend sollten nicht mit den Bombenanschlägen am Montagmorgen verwechselt werden.

Keine der zu diesen Angriffen befragten Entsendungen liefert menschliche Ergebnisse. Dieser Mangel an Zahlen macht es unmöglich zu schließen, dass es keine Opfer gibt. Die Art der Ziele, der Schaden und die mögliche Behandlung von Verletzten müssen noch dokumentiert werden.

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