Ägypten: 7 Tote in Al-Ayyat, Verkehr wieder aufgenommen

Die Ergebnisse der Al-Ayyat-Schienenkollision erreichten laut dem ägyptischen Gesundheitsministerium sieben Tote und 125 Verletzte. Am Montag, den 9. November, kündigten die Eisenbahnen die Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Kairo-High Dam Linie, nach der Entfernung von beschädigten Autos. Die Staatsanwaltschaft untersucht die Bedingungen der Kollision zwischen einem Zug Gizeh-Fayoum und einem Konvoi Kairo-Assuan an der Haltestelle. Eine technische Kommission muss die Ursachen des Unfalls ermitteln. Am Sonntagabend wurden 71 ambulante Patienten gemeldet.

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Der Zugunfall in Ägypten am Sonntag in Al-Ayyat führte zu sieben Toten und 125 Verletzten, so der aktualisierte Bericht des Gesundheitsministeriums. Am Montag, den 9. November, kündigten die Eisenbahnen die Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Strecke Kairo-High Dam an. Die Ermittler müssen noch herausfinden, warum ein Zug einen anderen Konvoi von hinten getroffen hat, dann an der Haltestelle.

Die Rezirkulation erfolgte nach dem Schock im Gouvernement Gizeh südlich von Kairo. Die technischen Teams entfernten die beschädigten Autos und restaurierten die Strecke. Die National Railway Authority entschuldigte sich bei den Passagieren für die durch den Unfall verursachten Verspätungen.

Der Gesundheitsrekord von sieben Toten und 125 Verletzten wurde am Sonntagabend veröffentlicht. Es ersetzt die ersten Zahlen von vier Toten und 88 Verwundeten, die am Nachmittag angekündigt wurden. Das Ministerium registrierte dann 71 Menschen, die das Krankenhaus verließen, nachdem sie die notwendige Pflege erhalten hatten.

Zugunfall in Ägypten: Krankenhausaufzeichnung angegeben

Insgesamt erhielten die drei beteiligten Krankenhäuser 132 Opfer, darunter die sieben Toten. Al-Wasta erhielt 87 Menschen, darunter drei Tote. Die Gründung von Al-Ayyat beherbergte 34. Atfih erhielt elf Opfer, darunter vier Tote. Das Hilfsteam mobilisierte 72 Krankenwagen für Transport und Evakuierung.

Die am Sonntagabend angekündigten Reisen betrafen 61 Verwundete in Al-Wasta und zehn in Al-Ayyat. Elf weitere Patienten wurden in das Beni Souef University Hospital und das Spezialkrankenhaus der Stadt gebracht. Dort mussten sie ihre Behandlung fortsetzen.

Das Kommuniqué meldete auch 43 Verletzungen, die noch im Krankenhaus in den drei ursprünglichen Einrichtungen waren: 23 in Al-Ayyat, 13 in Al-Wasta und sieben in Atfih. Diese Zahl enthält nicht die elf Patienten übertragen Beni Souef. Er beschreibt die Gesundheitssituation am Sonntagabend, nicht eine neue Zählung der Krankenhausaufenthalte am Montagmorgen.

Unter anderem behandelten Ärzte Prellungen, Abschürfungen, Frakturen und Wunden. Gesundheitsminister Khaled Abdel Ghaffar wies seinen Stellvertreter Amr Qandil an, die Verwundeten zu besuchen. Die Gesundheitsbehörden haben eine weitere medizinische Nachsorge angekündigt.

Ein Konvoi an einem von hinten getroffenen Halt

Bei der Kollision handelte es sich um zwei Personenzüge, die in dieselbe Richtung eingriffen. Nummer 134 war die Verbindung zwischen Gizeh und Fayoum. Die Ausgabe 2010 verband Kairo mit Assuan. Der Schock ereignete sich zwischen den Stationen Kafr Ammar und Al-Raqqa im Gebiet Al-Ayyat.

Nach den vorläufigen Feststellungen der Staatsanwaltschaft traf der Zug Gizeh-Fayoum das letzte Auto des Konvois Kairo-Assuan. Letzterer stand auf der gleichen Spur, in der gleichen Verkehrsrichtung. Mehrere Autos haben die Schienen verlassen. Der Fahrer der Zugnummer 134 ist einer der Verstorbenen.

Diese Ergebnisse beschreiben den Verlauf des Schocks. Sie stellen noch nicht die Ursache des Unfalls fest. Aus den der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Beweisen lässt sich nicht schließen, dass das Gerät, die Signalisierung oder das Verhalten ausgefallen sind.

Die Staatsanwaltschaft prüft Sicherheitsverfahren und -kanäle

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung und schickte ein Team an die Szene. Ein anderes Team besuchte Krankenhäuser in Atfih, Al-Ayyat und Al-Wasta. Die Richter müssen das Zeugnis der Verwundeten sammeln und die Feststellungen über die Verstorbenen machen.

Eine technische Kommission wurde beauftragt, das Gelände zu untersuchen, beschädigte Autos und Schienen. Sie muss nach den Ursachen von Schock und Entgleisung suchen. Sein Mandat umfasst auch die Überwachung von Betriebsverfahren und Sicherheitsanforderungen.

Insbesondere müssen die Ermittler feststellen, ob Mängel zum Unfall beigetragen haben. Kein endgültiges Ergebnis dieser Expertise wurde in den am Montagmorgen konsultierten Pressemitteilungen veröffentlicht. Der Tod des Fahrers allein gibt ihm keine Verantwortung.

Die Linie nach Oberägypten wird am Montag wieder geöffnet

Die Eisenbahnen hatten Rettungsmannschaften und Kräne geschickt, um die Gleise nach der Kollision zu räumen. Ihre Pressemitteilung vom Montag kündigt das Ende der Rücknahme beschädigter Autos und die Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Achse Kairo-High Dam an. Diese Linie dient Oberägypten und erstreckt sich auf die Region Assuan.

Der Betreiber bestätigt Verspätungen auf mehreren Fahrten nach dem Unfall. Seine Ankündigung bestätigt die Wiedereröffnung der Linie. Sie enthält keine detaillierten Angaben zu den Transitzeiten oder Restverspätungen für einzelne Züge. Die Wiederaufnahme des Verkehrs erfolgt, während die gerichtlichen Ermittlungen fortgesetzt werden.

Präsident Abdel Fattah al-Sissi bat den Staat am Sonntag um die notwendige Versorgung der Verwundeten. Er forderte auch eine sofortige Untersuchung und forderte, dass jede Person, deren Verstoß festgestellt wurde, zur Rechenschaft gezogen wird. Die Schlussfolgerungen des Technischen Ausschusses sollen die Ursachen des Zusammenstoßes und mögliche Verantwortlichkeiten klären.

Illustration: Foto des Bahnhofs Gizeh, aufgenommen am 19. Januar 2018. Dieses Bild zeigt nicht den Al-Ayyat Unfall. Foto:Foxy1219 (Mutter) / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Cadrage und redaktionelle Dressing Libnanews, unter CC BY-SA 4.0.

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