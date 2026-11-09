Die libysche Zentralbank hat die Transaktion zwischen Naji Issa und Fawzi Abu Khazam am 8. November abgeschlossen. Diese Phase folgt auf die Parlamentsabstimmung vom 2. November und den Eid vom 4. November. Die UNO besteht auf der Unabhängigkeit der Institution, dem Schutz von Vorbehalten und der Einhaltung von Verfahren.

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Am Sonntag, den 8. November 2026 kündigte die libysche Zentralbank die Unterzeichnung der letzten Minuten zwischen Naji Issa und Fawzi Abu Khazam an. Dieser administrative Schritt folgt auf die parlamentarische Ernennung am 2. November und die Vereidigung des neuen Gouverneurs am 4. November. Es formalisiert die Übertragung von Verantwortlichkeiten, ohne mit einer politischen Vereinbarung aller Institutionen verwechselt zu werden.

Gemäßkommuniqué der Zentralbank vom 8. NovemberAn der Zeremonie nahmen Mitglieder des Verwaltungsrats und Beamte der Institution teil. Die Bank präsentiert die Unterschrift als Abschluss ihrer Verwaltungsverfahren und als Mittel zur Gewährleistung der Kontinuität der Arbeit.

Das libysche Repräsentantenhaus hat Fawzi Abu Khazam am Montag, den 2. November 2026 in Sebha zum Gouverneur der Zentralbank ernannt. Laut parlamentarischem Kommuniquéberichtet von Anadolu78 der 90 anwesenden Abgeordneten stimmten dem Rücktritt von Naji Issa und der Wahl seines Nachfolgers zu. Abu Khazam war seit dem 22. Oktober vorübergehend tätig.

Diepressemitteilung vom 4. novemberden Eid von Abu Khazam vor dem Sprecher der Kammer und einigen ihrer Mitglieder gemäß dem Beschluss vom 2. November bestätigt hatte.

Die Abstimmung bringt eine Entscheidung des Hauses zu einer Nachfolge, die zuvor von seiner Präsidentschaft organisiert wurde. Die Unterscheidung zählt: Der erste Akt sah ausdrücklich vor, dass der Rücktritt dem Parlament in einer späteren Sitzung vorgelegt wird. Dieser Schritt kommt, wenn die Zentralbank ihre Aktivitäten fortsetzt und ihre internen Organe neu organisiert.

Nach der Zwischenabstimmung am 22. Oktober

Am 22. Oktober 2026 hatte die Präsidentschaft des Hauses gemäß der am selben Tag von der öffentlichen Agentur LANA gemeldeten Entscheidung den Rücktritt von Naji Issa grundsätzlich akzeptiert. Seine Entscheidung Nr. 5 von 2026 übertrug die Funktionen des Gouverneurs vorübergehend Fawzi Abu Khazam, einem Mitglied des Board of Directors.

Diese Vereinbarung sollte die Kontinuität der Operationen sicherstellen, bis die Versammlung einen Beschluss gefasst hatte. Er stützte sich unter anderem auf den Rücktrittsantrag des Gouverneurs und auf die Korrespondenz des Sprechers des Hauses vom 30. August.

In seiner Ankündigung am Montag brachte das Haus zwei Entscheidungen zusammen: den Rücktritt des ehemaligen Gouverneurs zu akzeptieren und Abu Khazam zum Leiter der Institution zu ernennen. Die genannten 90 Abgeordneten entsprechen der Anwesenheit in dieser Sitzung. In dem Kommuniqué wird die Verteilung der anderen Stimmen auf Gegenstimmen und Enthaltungen nicht detailliert dargelegt.

Die Zentralbank hatte bereits den Vertrag erworben

Die Ernennung des Parlaments erfolgt nach der von der libyschen Zentralbank angekündigten Amtsübernahme. Am 25. Oktober hat der Verwaltungsratbestätigt, nach Angaben der öffentlichen Agentur LANAFawzi Abu Khazam habe seit dem 22. Oktober seine Verantwortung wahrgenommen. Er bezog sich auf die Entscheidung der Parlamentspräsidentschaft.

Bei dieser Sitzung hatte der Vorstand die rechtlichen Aufgaben der Bank unterstützt. Sie hatte auch die Überarbeitung ihrer Geschäftsordnung eingeleitet. Governance-, Prüfungs- und Risikomanagementausschüsse sowie Ernennungen wurden angekündigt. Er hatte die Reorganisation des Währungsausschusses beantragt.

Dialog mit dem Hohen Staatsrat

Zum Zeitpunkt der vorherigen Nachfolge, im September 2024, hatten das Haus und der Hohe Staatsrat eine Einigung erzielt. In ihrem Kommuniqué vom 30. September 2024 bestätigte die UN-Mission die Konsultation des Hohen Rates vor der parlamentarischen Ernennung gemäß dem libyschen politischen Abkommen.

Am 27. Oktober 2026 traf Fawzi Abu Khazam Mohamed Takala, den Präsidenten des Hohen Staatsrates. Laut dem Kommuniqué der Zentralbank vom selben Tag befassten sie sich mit der interinstitutionellen Zusammenarbeit sowie mit wirtschaftlichen und finanziellen Fragen. Der Gouverneur führte die Vergabeverfahren ein und erklärte, dass die Dienste weiterhin normal funktionieren.

Beide Beamten betonten die Bedeutung des Dialogs und der Konsultationen. Pressemitteilung Nr.

UN fordert Wahrung der Unabhängigkeit der Banken

In avom 23. oktober 2026Die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Libyen hatte die Beschlüsse der parlamentarischen Präsidentschaft zur Kenntnis genommen. Sie forderte die Wahrung der Integrität, Unabhängigkeit und Funktionsweise der Zentralbank. Sie forderte auch die Einhaltung der im libyschen Rechtsrahmen vorgesehenen Verfahren.

Die Mission warnte auch vor dem Druck der Bank, erhöhte öffentliche Ausgaben zu finanzieren. Ihrer Ansicht nach könnten solche Praktiken die Wechselkurs- und Inflationsspannungen erhöhen und gleichzeitig die Reserven reduzieren.

Budget und Währung unter den zu bearbeitenden Fällen

Die ersten Treffen von Abu Khazam legen die bereits begangenen finanziellen Aufzeichnungen fest. Am 26. Oktober traf er sich mit Finanzminister Rashid Abu Ghefah. Masoud Suleiman, Präsident der National Petroleum Company, nahm ebenfalls an dem Treffen teil. Nach Angaben der Zentralbank zielte der Austausch darauf ab, die Verfahren zu koordinieren und Informationen zwischen diesen drei Institutionen auszutauschen.

In seinem Kommuniqué vom 28. Oktober 2026 forderte der EZB-Rat eine Beschleunigung der Vereinheitlichung des Gesamthaushalts und weitere Wirtschaftsreformen. Er betonte auch die Verwendung von Devisen, um Grundbedürfnisse für Waren und Dienstleistungen zu finanzieren, mit dem Ziel, Reserven und Wechselkursstabilität zu erhalten.

Der Rat hat auch beschlossen, die Risikoüberwachung und die Vorbereitung der geldpolitischen Entscheidungen zu verstärken. Er bat darum, elektronische Zahlungen zu entwickeln, um die Verwendung von Bargeld zu reduzieren.

Cover: Hauptquartier der Zentralbank in Tripolis, Foto der Archive vom 18. Oktober 2010. Weisserstier /Wikimedia Commons,CC BY 2.0Proportionale Skalierung und grafisches Dressing außerhalb der Fotografie; keine Szene vom November 2026 wird gezeigt.

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