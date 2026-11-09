Abkommen von Mekka: Türkisches Parlament gibt grünes Licht

Am 5. November 2026 verabschiedete das türkische Parlament das Gesetz zur Genehmigung des mit Saudi-Arabien und Pakistan unterzeichneten Verteidigungsabkommens. Die Abstimmung geht daher über die Annahme des ersten zuvor berichteten Artikels hinaus. Sie gilt jedoch nicht für den sofortigen militärischen Einsatz oder die automatische Intervention. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die parlamentarische Aufsicht, internationale Verpflichtungen und Bedingungen für die Unterstützung. Die Unterschrift des Präsidenten und die offizielle Veröffentlichung sind die Schritte, die überprüft werden müssen, bevor der türkische Prozess als endgültig abgeschlossen präsentiert wird.

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Das Abkommen von Mekka erreichte die Bühne des türkischen Parlaments. Mitglieder des Parlamentsverabschiedet, donnerstag, 5. november 2026, gesetz nr. 7597, das diesen pakt genehmigtund Pakistan. Die Abstimmung betrifft nun den gesamten Entwurf, nicht seinen ersten Artikel.

Diese Unterscheidung korrigiert eine unvollständige Lesart der parlamentarischen Sequenz. Die erste Abstimmung fand in der Nacht vom 4. auf den 5. November statt. Die endgültige Annahme erfolgte am 5. Sie genehmigt die Fortsetzung des türkischen Ratifizierungsverfahrens, ohne eine Truppenverpflichtung allein zu verkünden.

Mekka-Abkommen: Drei Phasen zu unterscheiden

Recep Tayyip Erdoğan, Mohammed bin Salmane und Shehbaz Sharif unterzeichneten das Abkommen am 7. August 2026. Der türkische Präsident, der saudische Kronprinz und der pakistanische Premierminister hatten dann den politischen Rahmen für ihre Zusammenarbeit festgelegt.

Der Text ging dann an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des türkischen Parlaments, der ihn am 27. Oktober genehmigte. Bei diesem Treffen stellte der türkische Vizeminister Levent Gümrükçü den Stand der Verfahren unter den Partnern vor. Ihm zufolge hatten Riad und Islamabad bereits ihre internen Genehmigungen abgeschlossen und die entsprechenden Benachrichtigungen übermittelt.

Die Abstimmung der Plenarversammlung markiert daher eine neue Etappe für Ankara. Diefact Sheet des türkischen Parlamentsenthält eine Übermittlung an den Vorsitz am 6. November. Zum Zeitpunkt seiner Konsultation am 9. November legte er keine Informationen über die Rückkehr des Vorsitzes oder den Zeitpunkt der Veröffentlichung im Amtsblatt vor. Diese Schritte können daher nicht allein auf der Grundlage dieses Registers als bestätigt dargestellt werden.

Kollektive Hilfe, die Bedingungen aufrechterhält

Das zentrale Prinzip des Paktes ist eine gemeinsame Verteidigung. Ein bewaffneter Angriff von außen gegen eines der drei Länder muss als Angriff gegen alle betrachtet werden. Diese Formel reicht jedoch nicht aus, um die Interventionsmethoden zu beschreiben.

Die parlamentarischen Diskussionen betonten die Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Verpflichtungen und der nationalen Gesetzgebung. Die Entscheidungen der zuständigen Behörden müssen die Hilfsmaßnahmen, einschließlich eines möglichen Militäreinsatzes, regeln. Konsultationen und eine Vereinbarung zwischen den Parteien sind weiterhin erforderlich.

Der Unterschied ist konkret: Eine Solidaritätsklausel ist kein permanenter Befehl zur Entsendung von Soldaten. In der Abstimmung am 5. November werden weder der Einsatzort noch das Kontingent oder der Einsatzplan festgelegt. Sie hat einen Rahmen für die Zusammenarbeit beschlossen.

Überwachung der Verpflichtungen im Mittelpunkt der Debatte

Dieoffizielle aufzeichnung der sitzungherr Präsident, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren! Ich möchte dem Berichterstatter für seinen Bericht danken. Vertreter der Opposition forderten Garantien für die Verwendung öffentlicher Mittel und militärische Entscheidungen. Sie stellten auch die Artikulation des Pakts mit bestehenden internationalen Verpflichtungen in Frage.

Die Befürworter des Textes präsentierten das Abkommen als ein Instrument der Abschreckung. Ihrer Ansicht nach muss sie Konflikte verhindern und die Kapazitäten der drei Partner aufbauen. Türkische Beamte betonten auch ihre Komplementarität mit der NATO, anstatt die atlantische Allianz zu ersetzen.

Diese Regierungsposition beendet nicht die Fragen nach ihrer Anwendung. Er legt jedoch die Bedeutung fest, die dem Text von seinen Befürwortern gegeben wurde. Es gibt kein Element in der Abstimmung, um eine neue nukleare Garantie oder eine bereits beschlossene gemeinsame Intervention anzukündigen.

Industrielle Zusammenarbeit ist auch Teil des Paktes

Das Gerät übersteigt die Unterstützung im Falle eines Angriffs. Sie sieht Personalaustausch, Schulungen und gemeinsame Übungen vor. Technologieaustausch und gemeinsame Produktion gehören ebenfalls zu den Zielen der industriellen Zusammenarbeit.

Diese Leitlinien bleiben von spezifischen Verträgen zu unterscheiden. Die parlamentarische Annahme allein bietet keinen Investitions- oder Lieferplan. Der nächste überprüfbare Schritt bleibt der Abschluss des türkischen Verfahrens und der konkreten Entscheidungen der drei Staaten.

Cover: Türkisches Parlament, Foto vom 4. Mai 2016, getrennt von der Abstimmung von 2026. Mark Lowen / VRT, viaWikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Größe und Titration Libnanews ohne Fotografie, Komposition unter der gleichen Lizenz.

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