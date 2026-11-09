Nvidia: Jensen Huang sieht sich Ermittlungen gegenüber

Nvidia eröffnet eine unabhängige Untersuchung nach den Enthüllungen über Jensen Huang und eine angebliche chinesische Geheimdienstoperation. Sein Führer erkennt Untreue an, ohne Kompromisse bei den Daten zuzugeben. Drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses baten um Erklärungen bis zum 18. November. Es gibt auch Aufrufe zur Untersuchung im Senat. Zwischen chinesischer Leugnung, Singapur Klärung und Kontrolle der Flohexporte müssen die bestätigten Elemente von den verbleibenden Vorwürfen unterschieden werden.

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Nvidia kündigte am Sonntag, den 8. November, eine unabhängige Untersuchung des Verdachts einer ausländischen Geheimdienstoperation an, die auf Jensen Huang abzielt. Sein Führer erkennt Untreue an und verspricht zusammenzuarbeiten. Im Kongress bitten drei Ausschüsse des Hauses um Erklärungen, während Senatoren um Untersuchungen bitten. Die Existenz von Spionage und Kompromiss der Geheimnisse der Gruppe muss noch öffentlich festgestellt werden.

Der Fall ging durch eine offizielle Phase. Dieverwaltungsrat von Nvidiaüberträgt seine Prüfungen einem Ausschuss unabhängiger Verwalter, der durch externe Rechtsberatung unterstützt wird. Diese Entscheidung reagiert auf Enthüllungen über die Beziehung ihres Mitbegründers zu Alice Huang, einer Geschäftsfrau, die mit Megaspeed, einem Rechenzentrumsunternehmen mit Sitz in Singapur, verbunden ist.

Die Gruppe unterscheidet jedoch die Eröffnung einer Umfrage von ihren Ergebnissen. Sein Rat besagt, dass er zu diesem Zeitpunkt keinen Grund hat zu glauben, dass die amerikanische nationale Sicherheit oder Nvidias Geheimnisse kompromittiert wurden. Er behält sein Vertrauen in Jensen Huang und sein Team. Er stellt daher weder ein Datenleck als erworben dar, noch ist sein Führer der Spionage schuldig.

Nvidia: eine unabhängige Untersuchung ohne veröffentlichte Schlussfolgerung

Die Informationen, die dem Fall zugrunde liegen, geben den US-Geheimdiensten Verdacht auf Alice Huang und seine Verbindungen zum chinesischen Ministerium für Staatssicherheit. US-amerikanische und britische Presseuntersuchungen beziehen sich auf eine Operation gegen Jensen Huang. Diese Behauptungen stützen sich insbesondere auf informierte Quellen nicht öffentlicher Dokumente. Sie sollten nicht mit einer Gerichtsentscheidung oder Beweismitteln verwechselt werden.

In anachricht an mitarbeiter veröffentlicht am 8. novemberauf der Website der Band gibt Jensen Huang zu, dass er seine Frau betrogen hat. Er übernimmt die Verantwortung für sein Handeln und entschuldigt sich bei seiner Familie und seinen Kollegen. In seinem Text wird die betreffende Person nicht genannt. Sie unterstützt die vom Rat beschlossenen Untersuchungen und verpflichtet sich zur uneingeschränkten Zusammenarbeit.

Diese Anerkennung stellt keine Zulassung der Übermittlung von Informationen an eine ausländische Macht dar. Sie bestätigt ein Element ihres persönlichen Lebens, ohne die durch die Enthüllungen aufgeworfenen Sicherheitsprobleme zu lösen. Der Führer bekräftigt sein Engagement für Nvidia und die amerikanische nationale Sicherheit. Er bittet auch, dass seine familie, von der er sagt, dass sie seinen entscheidungen fremd sind, in der lage ist, seine privatsphäre zu wahren.

Eine konkrete Bitte des Repräsentantenhauses

Der konkreteste parlamentarische Kalender kommt aus dem Repräsentantenhaus. In einem Brief vom 4. November baten drei republikanische Ausschusspräsidenten Jensen Huang, am 18. November an einem gemeinsamen Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit teilzunehmen. Sie warten vor dem 11. November auf die Annahme dieses Datums oder eines Alternativvorschlags während eines Sitzungstages.

Die Unterzeichner sind Brian Mast, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, John Moolenaar, Vorsitzender der Sonderkommission für China, und Rick Crawford, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses. Ihrepressemitteilung vom 5. novembergibt die beiden erwarteten Themen an: die Interaktionen des Führers mit Alice Huang und Nvidias Schutz vor ausländischer Spionage.

Die gewählten Vertreter wollen herausfinden, inwieweit der chinesische Zugang zu sensiblen amerikanischen Technologien und Informationen die nationale Sicherheit bedroht hat. Ihre Mail verlangt eine Erklärung. Sie veröffentlicht keine Schlussfolgerung zu einem wirksamen Kompromiss und bestätigt nicht, dass das Treffen vom 18. November angenommen wurde.

Im Senat, ein Wunsch zu untersuchen, um von der Anhörung zu unterscheiden

Der Druck kommt auch vom Senat. GemäßAchseChris Coons versprach Untersuchungen und Antworten des Kongresses.

Dieser Aufruf entspricht nicht der Ankündigung einer bereits akzeptierten Anhörung. Es ist notwendig, zwischen Anträgen von Senatoren, der Ernennung zum Repräsentantenhaus und der von Nvidia angekündigten unabhängigen internen Untersuchung zu unterscheiden.

Peking dementiert, Singapur korrigiert Verwirrung

China lehnt die Vorwürfe ab.Verhört am 30. Oktoberzu den Informationen über eine Geschäftsfrau in der Nähe von Nvidias Chef bezeichnete der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, sie als unbegründet. Er sieht es als eine Kampagne der Verunglimpfung seines Landes. Diese Ablehnung ist Teil der offiziellen verfügbaren Positionen.

Eine weitere Klarstellung kommt aus Singapur. Dieinnenministerium am 31. Oktober angegebenweder die Regierung noch ihre Beamten hatten die ihnen zugeschriebenen Worte über Alice Huang gemacht. Er bestreitet, die beschriebenen Untersuchungen bezüglich seiner angeblichen Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst oder seiner Nähe zu Jensen Huang durchgeführt zu haben.

Das Ministerium veröffentlicht eine Antwort der Polizei vom 30. Oktober. Es bestätigt, dass die Ermittlungen zu Megaspeed fortgesetzt werden, ohne den Inhalt zu beschreiben. Zwei verschiedene Elemente existieren nebeneinander: eine Untersuchung eines Unternehmens und die Verweigerung persönlicher Ermittlungen in der Presse. Eine Zusammenführung würde Singapurs Aussagen missverstehen.

Warum künstliche Intelligenzchips im Mittelpunkt stehen

Megaspeed ist an der Computerinfrastruktur beteiligt, einem Sektor, in dem der Zugang zu fortschrittlichen Prozessoren ein geschäftliches und strategisches Problem ist. Nvidia-Beschleuniger werden verwendet, um künstliche Intelligenzmodelle zu trainieren und zu betreiben. Die Beziehungen zu einem Kunden in diesem Sektor sind daher für gewählte Beamte von Interesse, die über das persönliche Verhalten des Führers hinausgehen.

Das US-Regime ist kein einheitliches Verbot gegen alle Flöhe. Am 13. Januar 2026Büro für Industrie und Sicherheit angekündigteine fallweise Überprüfung der Ausfuhranträge nach China für bestimmte Modelle, einschließlich Nvidia H200 und AMD MI325X, unter Sicherheitsbedingungen. Der Bestimmungsort, die Ausrüstungsmerkmale und die anwendbaren Genehmigungen zählen.

Diese Unterscheidung vermeidet eine Abkürzung: Eine Geschäftsbeziehung mit einem asiatischen Unternehmen allein zeigt keine Umgehung von Kontrollen. Die Fragen beziehen sich auf die Kunden, die Endverwendung von Geräten und den Schutz sensibler Informationen. Die geprüften öffentlichen Dokumente belegen nicht, dass eine unerlaubte Übermittlung aus dem erwähnten persönlichen Verhältnis resultiert.

Die nächsten Meilensteine sind jetzt erkennbar: die am 11. November angeforderte Antwort, die vorgeschlagene Sitzung am 18. und die Folgemaßnahmen zu der unabhängigen Untersuchung. Nvidia gab kein Datum für seine Ergebnisse bekannt. Sein Rat versprach, neue Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn angemessen.

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