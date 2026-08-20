Hind Rajab: Israel erkennt Feuer an und eröffnet Untersuchung

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Die israelische Armee räumt zum ersten Mal ein, dass ihre Soldaten das Feuer auf das Auto eröffnet haben, in dem Hind Rajab, eine fünfjährige Palästinenserin, die im Januar 2024 in Gaza getötet wurde, gefunden wurde. Mehr als zweieinhalb Jahre nach den Tatsachen kündigt sie die Eröffnung einer strafrechtlichen Untersuchung an. Diese neue Version widerspricht direkt den ersten Erkenntnissen der israelischen Armee, die behauptete, ihre Streitkräfte seien nicht in der Nähe des Fahrzeugs.

Die israelische Armee bestätigte am Mittwoch, den 19. August 2026, dass ihre Soldaten auf das Auto geschossen hattenHind Rajabein 5-jähriges palästinensisches Kind, dessen Tod zu Beginn des Krieges in Gaza eine starke internationale Emotion ausgelöst hatte.

Diese Anerkennung stellt eine wesentliche Änderung in der israelischen Version der Ereignisse der29. januar 2024Die Armee hatte zuvor die Beteiligung ihrer Soldaten bestritten. Eine erste Untersuchung hatte ergeben, dass die israelischen Streitkräfte weder in der Nähe des Fahrzeugs noch in Reichweite des Feuers waren.

Die neuen Schlussfolgerungen sagen jetzt das Gegenteil.

Nach Angaben der israelischen Armee eröffneten ihre Soldaten das Feuer auf ein Fahrzeug, das sich ihrer Position näherte. Es erkennt auch an, dass eine Granate anschließend auf einen Krankenwagen aus demPalästinensischer Roter Halbmondum Hind Rajab zu retten.

Der Fall wird nun Gegenstand einer strafrechtlichen Untersuchung durch die israelische Militärpolizei sein.

Hind Rajab: Israelische Armee ändert Version

Die Ankündigung vom 19. August erfolgt nach der Überprüfung der Akte durch den israelischen Militärmechanismus, der für die Feststellung der Fakten über Vorfälle während der Gaza-Operationen verantwortlich ist.

Dieser Mechanismus wurde ungefähr untersucht150 vorfälleDie Akten wurden dann an die militärischen Justizbehörden weitergeleitet, um festzustellen, welche die Strafverfahren rechtfertigten.

Im Fall von Hind Rajab ergab die Untersuchung, dass israelische Soldaten tatsächlich auf das Auto geschossen hatten. Die Armee beruft sich auch auf mögliche Mängel bei der Koordinierung der Vertreibung des palästinensischen Krankenwagens.

Diese Elemente führten zur Überweisung der Military Police Criminal Investigations Division.

Der Umfang dieser Entscheidung ist hauptsächlich auf den Widerspruch zu Israels früherer Position zurückzuführen. Nach dem Tod des Kindes gab die Armee an, dass eine Voruntersuchung seine Soldaten nicht nahe genug am Fahrzeug platziert habe, um das Feuer eröffnet zu haben.

Im Gegenteil, der neue Befund stellt die Anwesenheit israelischer Soldaten und ihre Teilnahme an der Schießerei fest.

Es bleibt jedoch, genau die Umstände zu bestimmen, unter denen die Soldaten beschlossen zu schießen, die erhaltenen Befehle, die Sichtbarkeit, die sie hatten, und alle individuellen Verantwortlichkeiten. Die strafrechtlichen Ermittlungen müssen auch untersuchen, was passiert ist, als der Krankenwagen ankam.

Ein Kind blieb mehrere Stunden im Auto

Die Fakten gehen zurück auf29. januar 2024Israelische Militäroperationen in Gaza-Stadt.

Hind Rajab war in einem Auto mit mehreren Familienmitgliedern, als sie erschossen wurden. Das Kind überlebte zuerst. Mitglieder seiner Familie waren tot an seiner Seite im Fahrzeug.

Der palästinensische Rote Halbmond blieb dann mehrere Stunden lang in telefonischem Kontakt mit ihr.

Die Aufzeichnungen dieser Anrufe wurden dann weit verbreitet. Sie dokumentieren die Hilfswünsche des Kindes, als palästinensische Teams versuchten, eine Intervention zu organisieren.

Ein Krankenwagen mit zwei Sanitätern,Youssef al-Zeino und Ahmed al-Madhoun, wurde schließlich vor Ort geschickt. Notfalldienste verloren den Kontakt mit der Besatzung, nachdem sie in der Gegend angekommen waren.

Mehrere Tage lang blieb das Schicksal von Hind Rajab und den beiden Sanitätern unbekannt.

Die Leichen des Kindes, seiner Familienmitglieder und der beiden Rettungskräfte wurden gefunden12 tage später, wenn der Zugang zum Bereich wieder möglich geworden ist. Das Auto hatte eine sehr große Anzahl von Projektileinschlägen. Auch der Krankenwagen wurde zerstört.

Unabhängige Untersuchungen stellten dann die erste israelische Version in Frage. Analysen der Szene und der am Fahrzeug beobachteten Schäden hatten unter anderem versucht, den Ursprung des Feuers und die mögliche Position der anwesenden Kräfte zu bestimmen.

Die israelische Armee erkennt jetzt selbst, dass ihre Soldaten auf das Auto geschossen haben.

Krankenwagen im Kriminalermittlungszentrum

Die neue Untersuchung konzentriert sich daher nicht nur auf das Schießen auf das Familienfahrzeug.

Die Armee räumt auch ein, dass eine Granate auf den palästinensischen Rothalbmond-Krankenwagen für das Kind abgefeuert wurde. Es zeigt mögliche Fehler in der Koordination der Bewegung des Einsatzfahrzeugs auf.

Dies sollte einer der wichtigsten Aspekte der Umfrage sein.

Der Palästinensische Rote Halbmond hatte 2024 erklärt, dass er auf die Koordination gewartet hatte, bevor er seine Ersthelfer nach Hind Rajab schickte. Daher sollten der Zeitplan für diese Koordinierung und die tatsächlich an israelische Einheiten vor Ort übermittelten Informationen festgelegt werden.

Die Untersuchung muss insbesondere feststellen, welche Einheiten den Krankenwagen kannten, welche Informationen den Soldaten zur Verfügung gestellt wurden und unter welchen Umständen das Feuer auf das Rettungsfahrzeug durchgeführt wurde.

Die Existenz einer strafrechtlichen Untersuchung greift ihren Ergebnissen jedoch nicht vor. Dies bedeutet, dass der Vorfall jetzt über das Stadium einer einfachen internen operativen Überprüfung hinausgeht und dass eine mögliche strafrechtliche Verantwortung gesucht werden muss.

Eine zweite Untersuchung zum Tod von 15 Rettungskräften

Der Fall Hind Rajab ist nicht der einzige, der diese Schwelle überschreitet.

Die israelische Armee beschloss auch, eine strafrechtliche Untersuchung des Todes von15 Mitglieder der Notdienste und palästinensische humanitäre Helfer in Rafah, März 2025.

In diesem Fall eröffneten Soldaten das Feuer auf mehrere Rettungsfahrzeuge. Eine erste israelische Darstellung der Ereignisse hatte unter anderem erklärt, dass einige Fahrzeuge verdächtig ohne Lichtsignale fuhren.

Spätere Bilder zeigten Rettungsfahrzeuge mit eingeschaltetem Notlicht.

Damals erkannte die Armee berufliche Misserfolge. Die neue Untersuchung geht noch weiter: Nach seinen Erkenntnissen könnte die Schießerei einen begründeten Verdacht auf kriminelles Verhalten auslösen. Deshalb wurde eine strafrechtliche Untersuchung angeordnet.

Diese beiden Verfahren gehören zu den fünf Entscheidungen, die nach der Prüfung von Vorfällen mit zivilen oder humanitären Opfern in Gaza veröffentlicht wurden.

Drei weitere Fälle führen nicht zu einer strafrechtlichen Untersuchung

Die Entscheidung in Bezug auf Hind Rajab steht im Gegensatz zu der Entscheidung in drei anderen Fällen, die von den Militärbehörden geprüft wurden.

Es wird keine strafrechtliche Untersuchung der israelischen Angriffe eingeleitet, die getötet wurdensieben Mitarbeiter von World Central Kitchen 1. April 2024im zentralen Gazastreifen.

Die israelische Armee hatte jedoch schwerwiegende Fehler nach dem Angriff anerkannt. Die Fahrzeuge der humanitären Organisation waren nacheinander getroffen worden, während ihre Bewegungen koordiniert worden waren.

Die Militärbehörden sind jedoch der Ansicht, dass die verfügbaren Beweise keinen begründeten Verdacht auf kriminelles Verhalten begründen, das ein Strafverfahren rechtfertigt.

Zwei Akten betreffendÄrzte ohne Grenzennicht zur Einleitung einer solchen Untersuchung führen. Sie zielten auf einen Angriff auf ein Organisationsgebäude in Khan Yunes im Februar 2024 und einen Angriff auf einen Konvoi im November 2023.

Diese Entscheidungen entfachten erneut Kritik an der Funktionsweise der israelischen Untersuchungsmechanismen für militärische Operationen in Gaza.

Menschenrechtsorganisationen weisen seit mehreren Jahren darauf hin, dass nur wenige Untersuchungen zum Tod von Palästinensern zu Anklagen führen. Israel unterstützt auch die Einrichtung von Justiz- und Militärinstitutionen, die in der Lage sind, mutmaßliche Verstöße seiner Soldaten zu untersuchen.

Die jetzt aufgeworfene Frage der Verantwortung

Im Fall Hind Rajab betrifft die unmittelbare Frage nun die gerichtliche Weiterverfolgung der israelischen Anerkennung.

Die Eröffnung einer strafrechtlichen Untersuchung bedeutet nicht, dass Soldaten oder Offiziere angeklagt werden. Die Ermittler müssen die Beteiligten identifizieren, die Befehlskette neu aufbauen und feststellen, ob das Feuer den Einsatzregeln und dem geltenden Recht entspricht.

Hind Rajabs Familie äußerte Skepsis gegenüber einem von den israelischen Behörden geführten Verfahren. Die Großmutter des Kindes forderte die Intervention internationaler Justizmechanismen.

Der palästinensische Vertreter bei den Vereinten Nationen,Riad Mansourauch die glaubwürdigkeit früherer israelischer ermittlungen wurde in frage gestellt und gefordert, dass diejenigen, die für den tod des kindes verantwortlich sind, zur rechenschaft gezogen werden.

Der Fall war bereits weit über den Rahmen des israelisch-palästinensischen Konflikts hinausgegangen. Hind Rajabs Telefonanrufe machten seine Geschichte zu einer der berühmtesten Episoden des Gaza-Krieges. Seine Geschichte inspirierte auch den Film« Die Stimme von Hind Rajab », vertreten durch den tunesischen direktorKaouther Ben Hania, präsentiert in der Mostra von Venedig und dann zu den Oscars ernannt.

Mehr als zweieinhalb Jahre nach den Fakten ist das neue Element nicht mehr zu wissen, ob israelische Soldaten in Reichweite des Autos waren. Die israelische Armee erkennt jetzt an, dass sie das Feuer eröffnet haben.

Die Untersuchung der Militärpolizei muss nunwarum die Schießerei durchgeführt wurde, unter welchen Bedingungen der Krankenwagen, der Hind Rajab retten sollte, ins Visier genommen wurde und ob individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeiten übernommen werden sollten.