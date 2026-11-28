Ein zweijähriger Untersuchungsbericht, der am 27. November in Beirut vorgelegt wurde, identifiziert die Verluste im Südlibanon. Ein neues Netzwerk muss Archivfachleute zusammenbringen.

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Ein zweijähriger Untersuchungsbericht, der am 27. November in Beirut vorgelegt wurde, identifiziert die Verluste im Südlibanon. Ein neues Netzwerk muss Archivfachleute zusammenbringen.

Bint Jbeil und Taybé Bibliotheken gehören zu denen, die der Minister für Kultur, Ghassan Salamé, am Freitag in der Nationalbibliothek im Bezirk Sanayeh angekündigt hat. Der Minister sagte, er sei an der Einrichtung beider Institutionen beteiligt. In Taybé kam die Einweihung immer noch, als die Kämpfe im März wieder aufgenommen wurden, erinnerte er sich.

Öffentliche Gelder und Privatsammlungen

Der Bericht mit dem Titel « Nakba-Dokumentation » untersucht die Auswirkungen israelischer Militäroperationen auf die Bibliotheken und Archive von Jabal Amel im Südlibanon. Der Verband der Libanesischen Bibliotheken und das Archives and Digital Media Laboratory präsentierten sich der Biladi Association, die Dokumentation über die historischen Gebäude des Südens zur Verfügung stellte.

Die Umfrage wurde über zwei Jahre mit Forschern, Bibliothekaren und Archivaren durchgeführt. Es befasst sich mit den zerstörten Sammlungen, aber auch mit denen, die überlebt haben und erhalten bleiben. Der Fall von Assad Ghandour, der von Ali Mazraani in den Ruinen seines Hauses und seiner Bibliothek in Nabatiyah al-Fawqa fotografiert wurde, veranschaulicht die private Fondskomponente, die sich von der der lesenden Institutionen unterscheidet. Der Minister betonte, dass die Erhaltung solcher Mittel ein Bereich sei, in dem der Staat schwer einzugreifen sei.

Ein Archivnetzwerk in Beirut gestartet

Das Treffen war auch der Startschuss für das Arabische Archivkollektiv im Libanon, eine Initiative des Verbandes Libanesischer Bibliotheken. Es muss Fachleute zusammenbringen, die Archive führen und Dokumente verwalten, um ihre Methoden zu teilen und zusammenzuarbeiten, um Sammlungen zu schützen. Das zum Zeitpunkt der Präsentation veröffentlichte Material gibt weder das Budget des Kollektivs noch den Zeitplan für Arbeiten an beschädigten Standorten an.

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