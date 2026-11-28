Sieben Studenten wurden getötet und über 90 verletzt am Samstag in der Nähe eines college in Asadabad, Ost-Afghanistan, nach Angaben der Behörden. Eine Untersuchung ist im Gange.

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Sieben Studenten wurden getötet und über 90 verletzt am Samstag in der Nähe eines college in Asadabad, Ost-Afghanistan, nach Angaben der Behörden. Eine Untersuchung ist im Gange.

Die Explosion ereignete sich am 28. November im Gebiet von Andar Ser am Stadtrand von Asadabad, der Hauptstadt der Provinz Kunar. Nach Angaben des Polizeisprechers der Provinz, Farid Dehqan, fand es um 10 Uhr Ortszeit statt.

Eine noch vorläufige Bilanz

Sami ul Haq Bayan, Provinzdirektor für Information und Kultur, bestätigte den Tod von sieben Studenten und meldete mehr als 90 Verletzungen. Der Sprecher des Innenministeriums, Abdul Mateen Qani, meldete 99 Verletzungen. Die ersten Landesbilanzen und die Departementsbilanzen ergeben nicht alle die gleichen Zahlen.

Der Ursprung der Explosion muss noch ermittelt werden

Nach Angaben des Provinzdirektors legen die ersten Elemente der Untersuchung den Ausgangspunkt der Explosion in einem Gebäude neben dem College. Die Behörden haben ihre Ursache nicht öffentlich dargelegt oder Schlussfolgerungen zu möglichen Verantwortlichkeiten angekündigt.

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