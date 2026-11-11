Südlibanon: Israelische Angriffe auf Qantara

Über israelische Angriffe wurde am Mittwochmorgen, dem 11. November, in Qantara berichtet. Ein nachfolgendes Bulletin erwähnt eine Rakete, die nicht explodiert ist. Ein Angriff wurde auch in Kfar Tebnit gemeldet, sowie zwei Sprengsätze, die im Morgengrauen zwischen Zawtar al-Sharqiyah und Zawtar al-Gharbiyah abgeworfen wurden. Schüsse wurden auf das Viertel Al-Khazzan in Majdal Zoun abgefeuert. Drohnen wurden im Süden, dann in Beirut und seinen südlichen Vororten gemeldet. Die Sendungen liefern keine menschlichen Ergebnisse.

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Über israelische Angriffe in Qantara wurde am Mittwochmorgen, dem 11. November 2026, berichtet, so die offizielle libanesische Nachrichtenagentur. Ein Streik wurde auch in Kfar Tebnit gemeldet, sowie Maschinengewehre auf Majdal Zoun abgefeuert. Die Berichte liefern keine menschlichen Ergebnisse.

Israelische Streiks in Qantara

In einem ersten Bulletin berichtete der Marjayoun-Korrespondent von einem Luftangriff auf Qantara, begleitet von zahlreichen Überflügen von Kampfflugzeugen. Das Flugzeug flog in sehr niedriger Höhe im Südlibanon Himmel.

Ein zweiter Versand zeigt an, dass die Luftfahrt erneut den Ort getroffen hat. Diese Informationen beschreiben eine Abfolge von Streiks, ohne die Anzahl der Einschläge, Zielorte oder Schäden anzugeben. Die Bulletins wurden um 0902 Stunden und 0906 Stunden Beiruter Zeit ausgegeben. Diese Zeitpläne sind nicht die der Angriffe, die die Texte nicht spezifizieren.

Ein nachfolgendes Bulletin, herausgegeben um 0913 Stunden, berichtete von einem neuen Angriff auf Qantara und erklärte, dass die Rakete nicht explodiert sei. Der Korrespondent gibt keine weiteren Details über dieses Gerät oder wo es gefallen ist.

Streik gegen Kfar Tebnit

Im Distrikt Nabatiyah meldete der Korrespondent der Agentur einen Luftangriff auf Kfar Tebnit. Sein um 9:11 Uhr veröffentlichter Versand gibt weder den Zeitpunkt des Angriffs noch sein Ziel an. Es erwähnt auch zwei Sprengsätze, die von einer Drohne im Morgengrauen zwischen Zawtar al-Sharqiyah und Zawtar al-Gharbiyah abgeworfen wurden.

Schüsse auf Majdal Zoun

Früher am Morgen berichtete der Korrespondent in Tyrus von einem israelischen Schuss auf das Al-Khazzan-Viertel in Majdal Zun. Der Text legt weder ihre Dauer noch ihre Folgen fest.

Die gleiche Sendung berichtet Drohnen über Dörfer in den westlichen und zentralen Sektoren des südlichen Libanon bei Tagesanbruch am 11. November. Es erwähnt auch israelische Flares über Yater und Zibqin in der Nacht zuvor, vom 10. bis 11. November.

In Beirut berichtet ein anderer Korrespondent von israelischen Drohnen über der Hauptstadt und ihren südlichen Vororten. Dieses Bulletin, das um 9:16 Uhr veröffentlicht wurde, meldet keine Streiks in diesen Gebieten.

Qantara berührte bereits am Vortag

Diese neuen Berichte folgen denen vom Dienstag, dem 10. November. Ein Luftangriff wurde in Qantara um 0600 Beirut Zeit gemeldet. Eine starke Explosion durch israelische Streitkräfte wurde später in der Stadt spät am Tag berichtet. Diese Fakten des Vortags unterscheiden sich von den Streiks, die an diesem Mittwoch gemeldet wurden.

In Bezug auf die Ereignisse vom 11. November lässt sich aus dem Fehlen einer Aufzeichnung in den Absendungen nicht schließen, dass keine Opfer zu verzeichnen waren.

Illustration: Khiam von Marjayoun gesehen, undatierte Archivfotografie. Dieses Bild zeigt nicht die Streiks, die am 11. November gemeldet wurden. Foto: François el Bacha / Libnanews. Redaktionelle Kleidung, Kontrast und Schärfe angepasst.

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