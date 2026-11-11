Karaté: Libanesische Auswahl auf dem Weg nach Jordanien

Die libanesische Karate-Delegation leitete Jordanien für die Westasiatische Meisterschaft vom 12. bis 14. November 2026. Elf Athleten wurden in der Auswahl vorgestellt, angeführt von Élie Aoun, Rami Choucair, Sami Alayli und Yara Kain.

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Die Delegation der libanesischen Karateauswahl verließ den Libanon, um an der Westasiatischen Meisterschaft teilzunehmen, die vom 12. bis 14. November 2026 in Jordanien stattfand, so das am 11. November von Jalal Beainou übermittelte Kommuniqué.

Verwaltung der Übertragung

Élie Aoun, asiatische Schiedsrichterin, leitet die Delegation. Begleitet wird er von Rami Choucair, Trainer der nationalen Auswahl, Sami Alayli, asiatischer Schiedsrichter, und Yara Kain, Kata-Trainer.

Elf Athleten in mehreren Kategorien

Die Liste umfasste die folgenden Athleten:

10-11 jahre: Salim Chamli, im Kampf, mehr als 45 kg.

Salim Chamli, im Kampf, mehr als 45 kg. Unter 14 Kata: Aya Choucair und Omar Ghazouli.

Aya Choucair und Omar Ghazouli. Unter 14, Kampf: Hassan Dauk, weniger als 57 kg; Louloua Choucair, mehr als 52 kg; Charbel Hanna, unter 50 kg.

Hassan Dauk, weniger als 57 kg; Louloua Choucair, mehr als 52 kg; Charbel Hanna, unter 50 kg. Kadetten, Kampf: Karim Halawi unter 52 kg; Khaled Habbal unter 57 kg Luna Dauk unter 54 kg.

Karim Halawi unter 52 kg; Khaled Habbal unter 57 kg Luna Dauk unter 54 kg. Juniorinnen, Kampf: Randa Choucair, unter 59 kg.

Randa Choucair, unter 59 kg. Unter 21 Jahren: Lynn Kain, unter 57 kg.

Zwölf Teilnehmerländer

Die Meisterschaft umfasst Libanon, Jordanien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain, Oman, Irak, Palästina, Syrien und Jemen.

Quelle: Pressemitteilung auf Arabisch, übermittelt von Jalal Beainou am 11. November 2026, übersetzt ins Französische.

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