Gaza: Netanyahu reagiert auf Druck auf Winterhilfe

Netanyahu verteidigt die Winterhilfe in Gaza nach US-Druck. Israelische Einschätzungen stehen im Gegensatz zu den von den Vereinten Nationen dokumentierten Bedürfnissen.

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Am Dienstag, den 10. November 2026, verteidigte Benjamin Netanyahus Büro den Eintritt von humanitärer Ausrüstung, um Gaza auf den Winter vorzubereiten. N12 präsentiert diese Aussage als indirekte Bestätigung einer Entspannung nach einem Anruf von Donald Trump. Aber die vorgelegten Volumina nehmen eine bereits angekündigte israelische Bilanz wieder auf. Vor Ort beschreiben humanitäre Bewertungen weiterhin zerstörte Unterkünfte, erschöpfte Bestände und außerhalb der Enklave blockierte Ausrüstung.

Was Channel 12 genau berichtet

In a veröffentlicht am 10. november um 22:30 uhr und aktualisiert am 11. november um 1:45 uhrN12 erklärt, dass die englische Pressemitteilung aus dem Büro des Premierministers nahelegt, dass Israel die Umsetzung des Winterprogramms ermöglicht. Der Sender bringt diese Ankündigung näher an ein Telefoninterview, in dem Trump angeblich Netanyahu gebeten hat, bei der Umsetzung seines Gaza-Plans voranzukommen.

Dieser Inhalt des Aufrufs, der am Donnerstag, dem 5. November stattfand, wird von N12 zwei informierten Quellen zugeschrieben. Es ist also keine öffentliche Erklärung des US-Präsidenten. Die Kette berichtet auch über die Vorbereitung eines Mechanismus für die Einreise von ziviler und militärischer Ausrüstung mit doppeltem Verwendungszweck, während ihre direkte Kapitulation an die Hamas vermieden wird.

Eine Erklärung, die auch den israelischen Rekord verteidigt

Die erklärung des Büros des Premierministers, reproduziert von Zman Israel, hebt mehr als 91.000 Zelte, mehr als 8.200 Lastwagen mit Planen, Decken, Kleidung und anderen Vorräten sowie 12 Lastwagen hervor, die Abwasser pumpen. Er erwähnt auch Netzreparaturen und Kraftstoff für Pumpenanlagen.

Netanyahu behauptet, mit den Vereinigten Staaten und dem Friedensrat zusammenzuarbeiten. Er behauptet jedoch, dass dem Wiederaufbau die Entwaffnung der Hamas und die Entmilitarisierung des Gazastreifens vorausgehen müssen. Sein Büro beschuldigte die Bewegung, humanitäre Ausrüstung für militärische Zwecke umzuleiten. Diese Vorwürfe sind die der israelischen Regierung; die Veröffentlichung bietet keine unabhängige Überprüfung der angeblichen Ablenkungen.

Die Zahlen beweisen keine neue Lieferung nach dem Anruf

Die israelische Armee präsentierte sich bereits in einem vom 6. novemberInsgesamt über 85.000 Zelte und 8.000 LKW seit Beginn des Programms. Es unterschied genehmigte Anfragen von tatsächlich transportierten Ausrüstungen und nannte logistische und budgetäre Schwierigkeiten für einige der Ladungen.

Die Bilanz von 91.000 Zelten und 8.200 Lastwagen wurde dann von der Armee und COGAT am 9. November beansprucht, nach ihrem Bericht aus der Times of IsraelSeine Rückforderung am nächsten Tag erlaubt es nicht, eine Ergänzung zu messen, die aufgrund des amerikanischen Drucks eingeführt wurde. Keine unabhängige Zählung konsultiert verbindet eine bestimmte Lieferung an diese Telefonzentrale.

Öffentlicher Druck des Friedensrates dokumentiert

Am 9. November forderte der Friedensrat unter dem Vorsitz von Trump Israel auf, die notwendige Versorgung für Unterkunft, Wasser, Sanitäreinrichtungen und Entwässerung sofort zu genehmigen und zu erleichtern. Die geplanten Maßnahmen seien nach den Überschwemmungen unzureichend gewesen. Er forderte auch die Hamas auf, sich zu entwaffnen und auf die Macht zu verzichten.

Dieses Kommuniqué, bereits von Libnanews verarbeitetstellt öffentlichen Druck her. Die Antwort des Netanjahu-Büros repräsentiert die neue Entwicklung. Der Umfang und die Modalitäten einer weiteren Öffnung müssen noch auf der Grundlage konkreter Genehmigungen und tatsächlicher Passagen bewertet werden.

Tausende Familien bleiben in Gefahr

Die oCHA-Bilanz vom 8. November angenommen und am 9. November veröffentlicht beschrieb die Folgen der Regenfälle, die am 6. November begannen: mehr als 26.000 Haushalte suchten Hilfe für Schutz oder beschädigtes Eigentum. Partner berichten von über 6.000 zerstörten Familienunterkünften und 17.400 beschädigten. Diese Bewertungen sind vorläufig.

Humanitäre Lieferungen von Zelten, Planen, Decken und Kleidung in Gaza waren fast erschöpft. Draußen stehen mehr als 150.000 Zelte bereit, die von humanitären Partnern und Staaten gekauft wurden, darunter etwa 117.000 vom ägyptischen Hilfskomitee in Al-Arich. Ihre Verfügbarkeit außerhalb von Gaza bedeutet nicht, dass sie die Einreisepunkte überschritten haben.

OCHA fordert israelische Genehmigungen und Finanzierung für Unterkünfte sowie Pumpen, Motoröle, Ersatzteile und schwere Ausrüstung. Wasser, das sich zwischen Zelten ansammelt, macht die Sanitärversorgung untrennbar mit dem Kälteschutz.

Die Bedürfnisse überstiegen bereits die Mittel vor dem Regen

Die oCHA-Bericht vom 5. November schätzte den verbleibenden Bedarf für rund 121.000 Zelte, 561.000 Planen, 57.000 Notunterkünfte und 1,7 Millionen Matratzen zum 1. November. Es wurde ein Finanzierungsdefizit von 186,5 Millionen US-Dollar für den Winterbedarf gemeldet, der auf 267,9 Millionen US-Dollar geschätzt wurde.

Diese Anforderungen werden nicht mit der israelischen Kumulierung der Einreisen oder mit der Anzahl der im Ausland verfügbaren Zelte verwechselt: Die Daten, Umfang und Funktion der Indikatoren unterscheiden sich. Ein Zelt, das mehrere Wochen zuvor betreten wurde, kann verteilt, abgenutzt oder zerstört worden sein.

OCHA warnte auch, dass die am 1. November angekündigte Aussetzung der humanitären und kommerziellen Lieferungen aus Ägypten, mit bestimmten Ausnahmen, die Nahrungsmittelversorgung bedrohte. Wenn es anhielt, könnte die kostenlose Nahrungsmittelproduktion und -verteilung von etwa 600.000 auf 330.000 pro Tag steigen. Dies war ein projiziertes Risiko, kein bereits gemessener Rückgang.

Nachhaltige Unterkünfte und Netzwerke sollen repariert werden

Die Norwegischer Flüchtlingsrat bereits am 5. Oktober alarmiert die Folgen von Beschränkungen für Holz, Zement, Platte und andere für die Reparatur notwendige Materialien. Die Organisation beschrieb einen Zyklus des Ersatzes von Zelten und Planen, der sich in wenigen Monaten aufgrund des Mangels an widerstandsfähigeren Unterkünften verschlechterte.

Seine Schätzung zu dieser Zeit etwa 950.000 Menschen in mittleren oder Hochrisiko-Hochwasser-Websites platziert. Mangel an Platz für Familien, Entwässerungsbedürfnisse und unzureichende schwere Ausrüstung erschwerten die Vorbereitung. Diese frühere Warnung zeigt, dass die Winterreaktion nicht auf das Zählen von Zelten beschränkt ist.

Um die Folgemaßnahmen zu der Pressemitteilung vom 10. November zu bewerten, werden die maßgeblichen Indikatoren die tatsächlich eingegebenen Mengen, ihre Verteilung an Familien und die Wiederinbetriebnahme von Wasser- und Sanitäreinrichtungen sein. Politische Erklärungen und kumulative Bilanzen allein erlauben uns nicht zu wissen, wie viele Haushalte jetzt eine sichere Unterkunft haben.

Foto der Illustration: Zelte von Vertriebenen im Regen in Deir al-Balah, 23. Januar 2025. Dieses Archiv zeigt nicht die Überschwemmungen vom November 2026. Ashraf Amra/UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGOGanzes Foto, ohne die Szene zu retuschieren. Quelle, Kredit und Lizenz.

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