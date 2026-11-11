Ägypten: Die Kosten des Wartens auf digitale Medien

In Ägypten beschreiben Beamte der digitalen Medien Lizenzanträge, die nach der Zahlung der Gebühren und der Vorbereitung ihrer Dateien unentschlossen bleiben. Auf dem Treffen der Journalistengewerkschaft am 7. November forderten sie klarere Verfahren. Das Gesetz sieht eine 90-Tage-Frist ab einer vollständigen Anwendung und ein Limit von 50.000 £ für Website-Gebühren vor. Die Regulierungsbehörde beruft sich auf die zu erfüllenden Anforderungen und erklärt, dass sie weiterhin anhängige Anträge in Betracht zieht.

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In Ägypten verurteilen Beamte der digitalen Medien die Kosten und die Dauer der Lizenzierungsverfahren. Bei ihrem Treffen am 7. November in der Journalistengewerkschaft beschrieben sie Anträge, die nach der Zahlung der Gebühren und der Vorbereitung ihrer Akten nicht entschieden worden waren. Der Oberste Rat für Medienregulierung antwortete, dass anhängige Anträge rechtliche, verfahrenstechnische oder finanzielle Anforderungen erfüllen müssen.

Die Sitzung des Freiheitskomitees in Anwesenheit des Präsidenten der Gewerkschaft Khaled al-Balchi und ihres Leiters Iman Aouf offenbarte eine gemeinsame Schwierigkeit mit verschiedenen redaktionellen Projekten. Laut den berichteten Zeugenaussagen betrifft die Unsicherheit nicht nur Oppositionsseiten, sondern auch spezialisierte Publikationen oder behördennahe Publikationen.

Zahlung endet nicht warten

Der Vertreter einer Website, die der Wirtschaft gewidmet ist und etwa 20 Gewerkschaftsjournalisten beschäftigt, sagte, dass er am 29. Oktober 2018 50.000 ägyptische Pfund beigetragen habe, und fügte die angeforderten Dokumente bei. Er behauptet, er habe keine Antwort bekommen. Diese Chronologie ist die vom Antragsteller vorgelegte, nicht das Ergebnis einer kontradiktorischen Prüfung seiner Verwaltungsakte.

Der Gründer einer anderen Website erklärte, dass er seinen Antrag eingereicht und die Gebühren im September 2024 bezahlt hatte. Ihm zufolge hatte das Team etwa 21 Journalisten und Korrespondenten. Er sagte, dass er das Kapital des Unternehmens von £ 10.000 auf £ 10.000 auf Ersuchen der Behörden erhöht hatte, ohne dass das Verfahren zum Zeitpunkt der Sitzung abgeschlossen war.

Dieser Manager führt das Warten auf eine Verringerung der Aktivität und die verstärkte Nutzung sozialer Netzwerke zurück. Seine Aussage zeigt, dass die Kosten die Lizenzgebühr übersteigen: Die Gründer müssen ein Unternehmen gründen, Kapital mobilisieren und ein Editorial organisieren, während die Bedingungen für die Fortsetzung des Projekts unsicher bleiben.

Digitale Medienlizenzen haben einen Rechtsrahmen

Artikel 60 des Gesetzes 180 von 2018 sieht vor, dass der Rat innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss des Antrags entscheidet. Es setzt ein Limit von £ 50.000 für Kosten im Zusammenhang mit einer elektronischen Website. Der Ausgangspunkt für die Frist ist daher wesentlich: Sie verwechselt sich nicht unbedingt mit einer ersten Einzahlung oder Zahlung.

Bei dem Treffen stellte der Journalist Amr Badr die Anwendung dieser Obergrenze als Pauschale in Frage. Er forderte auch eine Klarstellung der Fristen und der Regelung für Presseprojekte. Die Kosten kommen hinzu, betonte er, zu denen des Handelsregisters, der Steuerformalitäten und der rechtlichen und buchhalterischen Unterstützung.

Das Gesetz unterscheidet mehrere Kategorien und Verfahren. §§ 6 und 59 verlangen ausdrücklich eine Lizenz für elektronische Seiten. Es wäre daher falsch, eine Vorabgenehmigung als Erfindung der einzigen Durchführungsverordnung darzustellen. Die Gewerkschaftsdebatte betrifft auch die Auslegung und Umsetzung dieses Rahmens.

Regulator ruft Dateien zum Abschluss auf

In einer Erklärung vom 7. November auf seiner offiziellen Website erklärt der Conseil Supérieur unter dem Vorsitz von Khaled Abdel Aziz, dass er Lizenzen für Strukturen erteilt hat, die die Anforderungen erfüllen. Sie verknüpft die Ablehnung oder weitere Prüfung mit der Einhaltung der in den Texten festgelegten Anforderungen.

Die Kommission stellt unregulierte Fälle als einen begrenzten Anteil gegenüber einer großen Mehrheit der zugelassenen Standorte dar. Er wies darauf hin, dass seine Kommissionen weiterhin Fälle überprüfen würden, um Entscheidungen zu beschleunigen, und zur Verfügung stünden, um verfahrenstechnische und rechtliche Unterstützung zu leisten. Die Pressemitteilung liefert keine quantifizierte Bilanz, um diese Proportionen zu messen.

Khaled al-Balchi sagte, er habe Informationen über 95 Seiten. Diese Zahl stellt keine nationale Summe der Medien ohne Lizenz oder eine Zählung aller ausstehenden Anfragen dar.

Die Gewerkschaft will nun Fälle dokumentieren und mehr lesbare Entscheidungs- und Berufungsverfahren erhalten. Für die betroffenen Redakteure ist das unmittelbare Problem konkret: Kenntnis der fehlenden Dokumente, des Überprüfungsplans und der Gründe für eine Entscheidung, damit sie ihre Tätigkeit und die davon abhängigen Jobs organisieren können.

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