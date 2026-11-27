Die CDR sucht bis zum 9. Dezember nach Reparaturangeboten für öffentliche Krankenhäuser in Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya und Marjayoun.

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Am Donnerstag, den 26. November, startete der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau (CDR) eine Ausschreibung zur Sanierung öffentlicher Krankenhäuser in Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya und Marjayoun. Unternehmen haben bis Mittwoch, den 9. Dezember um 12 Uhr Zeit, um ihre Angebote einzureichen. Die RDC hat keine Auszeichnung oder Startdatum bekannt gegeben.

Nur ein Markt für vier Betriebe

Der Bauauftrag umfasst bestehende Gebäude ohne den Bau neuer Krankenhäuser oder die Erweiterung von Standorten. Die vier Institutionen sind durch den gleichen Vertrag abgedeckt, aber jedes Krankenhaus hat seine eigenen Mengenaufzeichnungen. Die Akte bietet rund 3.300 Quadratmeter Abdichtungsarbeiten auf den Dächern der vier Standorte, abhängig von den in den Spezifikationen geschätzten Mengen.

In Marjayoun umfasst der Fall die Rehabilitation von Unterkünften am Eingang zu Notfällen. In Hasbaya und Marjayoun plant man die Reparatur der Lüftungs- und Klimaanlagen in den Operationssälen. In Nabatiyah umfasst es die Sanierung von Brandschutzeinrichtungen. Das RDC koordiniert das Projekt mit dem Department of Public Health und den Krankenhausabteilungen.

In Tebnine sind die bildgebenden Einrichtungen, nicht jedoch das Gerät

Die Arbeit in Tebnine umfasst die Entwicklung von Räumlichkeiten für eine PET-TDM-Einheit, eine Bildgebungstechnik, die Positonenemissionstomographie und Scanner kombiniert. Der Vertrag umfasst Bauarbeiten und notwendige Anschlüsse. Der Kauf und die Installation des Geräts sind durch einen separaten Vertrag abgedeckt. Die Ausschreibung vom 26. November legt daher keinen Termin für die Untersuchung von Patienten fest.

150 Tage nach dem eigentlichen Start

Das Mandat sieht 150 Tage ab dem tatsächlichen Beginn vor, vorbehaltlich der Bestätigung, dass die Standorte gegen explosive Kriegsreste gesichert sind. Die Frist läuft nicht ab der Veröffentlichung der Ausschreibung oder ab dem 9. Dezember. Interventionen an verschiedenen Standorten können sich überschneiden.

Krankenhausmanagement bleibt für die Pflege während der Arbeit verantwortlich. Das Dossier fordert sie auf, mit dem Unternehmen eine Phase zu vereinbaren, die geplanten Unterbrechungen zu genehmigen und jeden Bereich schriftlich zu validieren, bevor er zur klinischen Verwendung zurückkehrt. Das RDC hat keinen Zeitplan für die Unterbrechung der Dienste für Patienten veröffentlicht.

Es gibt immer noch eine Inkonsistenz der Daten in der Online-Datei: Ein Anhang enthält vorläufige Bewertungen, die bereits zwischen Januar und Mai 2027 nach dem veröffentlichten Anmeldedatum durchgeführt wurden. Die offizielle Karte des CDR zeigt immer noch den 9. Dezember 2026 mittags an. Der Anhang sieht keine Termine für Bewertungsbesuche vor.

Finanzierung durch die Weltbank, ohne Finanzierungsbetrag veröffentlicht

Der Markt ist Teil des Libanon Emergency Assistance Project (LEAP), das von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 9841-LB finanziert wird. Die 250 Millionen Dollar stellen eine erste Finanzierung für das gesamte Wiederaufbauprogramm dar, das mehrere Sektoren abdeckt, nicht auf Kosten dieser vier Projekte. Die RDC-Mitteilung veröffentlicht keine Preise oder das Datum der Unterschrift. Die nächste öffentliche Frist ist die Einreichung der Angebote.

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