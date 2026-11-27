Das Landwirtschaftsministerium fordert die Einrichtungen des Landes auf, regelmäßig libanesische Oliven und Öl zu kaufen. Nawaf Salam schätzt, dass etwa 254.000 Olivenbäume in den Brandgebieten betroffen sind, ohne anzugeben, wie viele zerstört wurden.

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Das Landwirtschaftsministerium fordert die Einrichtungen des Landes auf, regelmäßig libanesische Oliven und Öl zu kaufen. Nawaf Salam schätzt, dass etwa 254.000 Olivenbäume in den Brandgebieten betroffen sind, ohne anzugeben, wie viele zerstört wurden.

Das libanesische Landwirtschaftsministerium bittet Hotels, Restaurants und andere touristische Einrichtungen, die im Libanon produzierten Oliven und Öl regelmäßig für ihre Lieferungen zu verwenden. Die am 23. November angekündigte Kampagne zielt insbesondere darauf ab, den Erzeugern im Süden während der Vermarktung ihrer Ernte Möglichkeiten zu eröffnen. Der Aufruf betrifft die täglichen Einkäufe von Einrichtungen und nicht nur die Werbung für das Produkt während einer Show oder Verkostung.

Der Sektorverband hat seine Mitgliedschaft eröffnet

Am 14. November eröffnete die libanesische Olive and Olive Oil Group auf der HORECA-Messe in Beirut ihre Mitgliedschaft und unterzeichnete ein Memorandum of Understanding mit HORECA. Insbesondere können Hersteller, Betreiber von Mühlen, Verarbeiter, Gastronomiebetriebe und Vermarkter beitreten. Die Gruppe beabsichtigt auch, regelmäßige Laborkontrollen zu entwickeln und das Marketing besser zu organisieren. Seine Gründung ist Teil einer Arbeit, die 2018 im Rahmen des von Italien finanzierten Projekts OLIO III begonnen wurde.

Das Protokoll schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit mit der Messe. Die Ankündigung des Ministeriums bezeichnet jedoch kein Hotel oder Restaurant, das sich bereits verpflichtet hat, ein bestimmtes Volumen zu bestellen. Es veröffentlicht kein Kaufbudget oder mit den Herstellern vereinbarte Preise. Es sind die tatsächlichen Bestellungen, ihre Häufigkeit und die an die Lieferanten gezahlten Preise, die die Auswirkungen der Kampagne auf den Verkauf messen.

Rund 254.000 Bäume betroffen, nach dem Premierminister

Am 26. November, am Weltoliventag, erklärte Nawaf Salam, dass etwa 254.000 Bäume in Gebieten betroffen waren, in denen es infolge israelischer Angriffe Brände gegeben hatte, sagte er. Der Grand Serail hat keine Methode zum Zählen oder Belüften zwischen zerstörten und beschädigten Bäumen veröffentlicht. Diese Zahl erlaubt es daher nicht, einen Produktions- oder Einkommensverlust zu berechnen.

Die Abteilung hebt auch die Quelle der Produkte und Qualitätsanalysen hervor. Die 20 kontrollierten Ölproben im Gebiet Nabatiyé, deren Einhaltung das Ministerium angekündigt hat, geben Auskunft über die untersuchten Partien. Sie stellen keinen Zustand der betroffenen Obstgärten her und ersetzen keine Kontrollen anderer Partien. Für südliche Olivenbauern müssen die Anzahl der Käufer und die bestellten Mengen noch dokumentiert werden.

Cover: Olivenhain im Libanon. Archivfoto aus dem Jahr 2008, ohne Bezug zum Schaden von 2026. Andary / Wikimedia Commons, Public Domain; Zuschneiden und Titration Libnanews.

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