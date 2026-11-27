Die US-Gesundheitsbehörden registrierten 233 Passagiere und 35 kranke Besatzungsmitglieder während einer Karibik Princess Kreuzfahrt vom 11. bis 23. November. Ihre Untersuchung identifiziert Norovirus. Die Zahlen decken die gesamte Reise ab. Das gleiche Schiff hatte im Frühjahr 2026 eine separate Episode von Gastroenteritis erlebt.

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Norovirus verursacht eine Episode von Gastroenteritis an Bord derKaribische PrinzessinNach Angaben der American Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Auf der Reise vom 11. bis 23. November 2026 berichteten 233 Passagiere und 35 Besatzungsmitglieder, dass sie krank waren. Die Zahlen wurden am 24. November aktualisiert.

Das Schiff Princess Cruises beförderte 2.936 Passagiere und 1.132 Besatzungsmitglieder. Berichte repräsentieren 7,9% der Passagiere und 3,1% der Besatzung. Die dominanten Symptome waren Erbrechen und Durchfall. Die 268 Berichte decken die 12 Tage der Kreuzfahrt ab: Sie entsprechen nicht der Anzahl der kranken Menschen bei der Ankunft oder der Anzahl der einzelnen positiven Tests.

Eine Untersuchung begann vor dem Ende der Kreuzfahrt

Die Episode wurde dem CDC Ship Health Surveillance Program am 15. November, vier Tage nach der Abreise, gemeldet. Princess Cruises und die Crew berichteten, dass sie kranke Passagiere und Besatzungsmitglieder isoliert, die Reinigung und Desinfektion verstärkt und Proben zur Analyse gesammelt hatten. Die CDC berichtete, eine Untersuchung vor Ort durchgeführt zu haben. Ihre aufzeichnung führt die episode nicht einer mahlzeit, einem zwischenstopp oder einer bestimmten quelle zu.

Das Programm veröffentlicht insbesondere Episoden, in denen mindestens 3% der Passagiere oder der Besatzung eines Schiffes unter seiner Gerichtsbarkeit Symptome gemeldet haben, die seiner Definition einer akuten Gastroenteritis entsprechen. Sie listet daher nicht alle Fälle von Gastroenteritis auf allen Linern auf.

Eine separate Episode auf dem gleichen Schiff im Frühjahr

Auf einer Überfahrt vom 28. April bis 11. Mai war das gleiche Schiff bereits auf eine Episode untersucht worden, die dem Norovirus zugeschrieben wurde. Die CDC registrierte dann 145 kranke Passagiere von 3.116 und 15 Besatzungsmitglieder von 1.131. Die beiden Blätter betreffen unterschiedliche Reisen und stellen keine Verbindung zwischen Episoden her.

Für Reisende empfiehlt die CDC, alle Verdauungssymptome unverzüglich dem medizinischen Dienst an Bord zu melden und die Hände mit Wasser und Seife zu waschen, auch nach dem Toilettengang und vor dem Essen.

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