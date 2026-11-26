Am 26. November bestätigte Eneco Belgium ein Leck, das einen Teil seiner Kunden betraf. Der Lieferant gibt die Anzahl der beteiligten Kunden nicht an und empfiehlt, einen Zahlungsanspruch in My Eneco zu überprüfen.

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Am 26. November bestätigte Eneco Belgium ein Leck, das einen Teil seiner Kunden betraf. Der Lieferant gibt die Anzahl der beteiligten Kunden nicht an und empfiehlt, einen Zahlungsanspruch in My Eneco zu überprüfen.

Eneco Belgium bestätigte am Donnerstag, den 26. November, dass Dritte Daten von einigen seiner Kunden erhalten hatten. Alarmiert vom Centre for Cyber Security Belgium, sagte der Lieferant, dass er das Sicherheitsproblem behoben habe und kündigte die Zusendung einzelner Benachrichtigungen an. Er gab nicht an, wie viele Personen oder Verträge beteiligt waren.

Bankdaten und Vertragsreferenzen

Unter den gestohlenen Informationen nennt Eneco die Kundennummer, Adresse, IBAN, den BIC-Code der Bank und den EAN-Code, der den Strom- oder Gasanschluss identifiziert und auf der Rechnung erscheint. Basierend auf den Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung standen, wurden bei diesem Vorfall kein Name, keine E-Mail-Adresse und kein Passwort erhalten.

Der Lieferant gibt an, dass einige Kunden eine authentische Reset-E-Mail erhalten haben, ohne sie angefordert zu haben. Diese E-Mail erfordert keine Aktion. Um sein Konto anzuzeigen, empfiehlt Eneco, direkt durch die My Eneco-Anwendung oder den Clientbereich zu gehen, ohne den Link zu einer unerwarteten Nachricht zu öffnen.

Rechnungen im Kundenraum prüfen

Der Lieferant warnt, dass eine Vertragsnummer oder IBAN einen betrügerischen Anspruch glaubwürdiger machen kann. Eine unerwartete Rechnung, eine Änderung des Lieferanten oder eine Zahlungsaufforderung müssen in My Eneco überprüft werden, bevor Schritte unternommen werden. Im Falle eines Anrufs empfiehlt das Unternehmen, seinen Kundenservice über die Nummer auf seiner Website zurückzurufen, ohne ein Passwort oder einen Validierungscode zu übermitteln. Wenn eine Bankbewegung verdächtig ist, müssen Sie sich an Ihre Bank wenden.

Eneco weist darauf hin, dass das Sicherheitsproblem gelöst ist, die gestohlenen Informationen jedoch noch zirkulieren können. Die am Donnerstag veröffentlichte Mitteilung enthält keine Betrugsaufzeichnung oder eine endgültige Anzahl betroffener Kunden.

Cover: Illustrationsfoto eines Meters, ohne Bezug zum Vorfall. Herausgeber abcdef / Wikimedia Commons, CC0 ; Anbau und Titration Libnanews.

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