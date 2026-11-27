Die UNCTAD erwartet, dass der Seehandel 2026 stagnieren wird, nach einem Anstieg von 1,9 Prozent im Jahr 2025. Die zurückgelegten Entfernungen nehmen zu und die Fracht bleibt volatil. Der Bericht misst die Folgen der Störung der Straße von Ormuz und schätzt die Kosten eines Schocks für fragile Volkswirtschaften.

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Die UNCTAD prognostiziert für 2026 ein Volumenwachstum von Null, nach einem Anstieg von 1,9 Prozent im Jahr 2025. In ihrem am 26. November veröffentlichten Jahresbericht schätzt die Agentur der Vereinten Nationen jedoch, dass die in Tonnenkilometern gemessene Transportnachfrage um 1,5 % steigen wird. Waren reisen längere Strecken, auch wenn ihre Gesamttonnage nicht mehr zunimmt.

Der Seehandel erreichte 2025 12,3 Milliarden Tonnen. Das Wachstum verlangsamte sich: 3,9 Prozent im Jahr 2024, 1,9 Prozent im Jahr 2025 und 0 Prozent in diesem Jahr erwartet. Der Containertransport unterscheidet sich vom Rest des Marktes: UNCTAD prognostiziert für 2026 einen weiteren Absatzanstieg von 3,3 Prozent für dieses Segment. Es prognostizierte eine Erholung von 3,2% für den gesamten Seehandel im Jahr 2027. Dies sind Prognosen, keine endgültigen Ergebnisse.

Schiffe reisen mehr Meilen

Eine Tonne Meile entspricht dem Transport von einer Tonne über eine Seemeile. Ein Umweg erhöht somit den so gemessenen Transportbedarf, ohne dem Handel eine Tonne hinzuzufügen. Längere Reisen mobilisieren Schiffe länger, erhöhen den Kraftstoffverbrauch und erschweren die Organisation von Zwischenstopps. Laut dem Bericht haben sich die Container-Spot-Raten zwischen Januar und August 2026 mehr als verdoppelt. Dies gilt nicht für alle Verträge oder Straßen.

In der Straße von Ormuz schätzt die UNCTAD, dass etwa 120 Schiffe jeden Tag vor der Störung passierten. Anfang März war der Bruttotonnage-Verkehr um etwa 95% gesunken. Die Bruttotonnage ist ein Indikator für die Schiffsgröße, nicht eine Anzahl von Passagen oder Tonnen beförderter Waren. Im Roten Meer haben einige Reeder wieder den Korridor genommen, aber ein Teil des Verkehrs umgeht Afrika weiterhin durch das Kap der Guten Hoffnung. Der Bericht weist auch auf die anhaltenden Risiken für Getreidetransporte ins Schwarze Meer hin.

Kraftstoffkosten belasten anfällige Volkswirtschaften stärker

Die Forscher simulierten einen anhaltenden Anstieg der Kosten für Schiffskraftstoff um 70-80% im Vergleich zu Januar und Februar 2026. Wenn diese Kosten bis Ende 2027 anhielten, würden die Verbraucherpreise weltweit um 0,19 Prozent, in kleinen Inselentwicklungsländern um 0,27 Prozent und in den am wenigsten entwickelten Ländern um 0,35 Prozent steigen. Dies ist keine bereits beobachtete Inflationsrate. Die Varianz ist insbesondere auf die geringere Anzahl von Anschlüssen und Versorgungsoptionen für diese Einsparungen zurückzuführen.

Im Libanon zeigen die jüngsten Daten des Hafens von Beirut eine weitere Lücke zwischen den Indikatoren: Der gesamte Containerverkehr stieg Ende September um 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr durch Umladung, während die Nichtumschlagsaktivitäten um 2,05 Prozent zurückgingen. Diese Hafenzahlen messen Containerbewegungen und ermöglichen es allein nicht, die Auswirkungen von Ormuz auf die Preise im Libanon zu quantifizieren.

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