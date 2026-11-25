Die sudanesische Regierung lehnte Aby Ahmeds Angebot ab, am Mittwoch einen Dialog zwischen den Kriegsparteien auszurichten. Khartum bestreitet die Neutralität von Addis Abeba, das behauptet, militärischen Kräften, politischen Führern und Zivilisten Raum geben zu wollen. Weigerung schließt die Tür zu keiner externen Mediation.

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Die sudanesische Regierung lehnte am Mittwoch, den 25. November, den Vorschlag des äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed ab, Gastgeber für Gespräche über den Krieg im Sudan zu sein. Khartum ist der Ansicht, dass Äthiopien nicht die notwendigen Garantien für Neutralität bietet. Addis Abeba schlug vor, sudanesische militärische, politische und zivile Akteure zusammenzubringen, um zu versuchen, die Kämpfe zu beenden.

Khartum fordert Ausschluss Äthiopiens als Vermittler

In ihrem Kommuniqué erklärt die Regierung des Sudan, dass der Verhandlungsort, ihre Agenda und die Wahl eines Vermittlers von den sudanesischen Parteien selbst entschieden werden müssen. Er forderte die Afrikanische Union und andere internationale Akteure auf, Äthiopien von den Vereinbarungen zur Aufnahme oder Erleichterung des Dialogs abzubringen.

Khartum wiederholt seine Vorwürfe, Äthiopien habe die Rapid Support Forces (RSF) unterstützt, die seit April 2023 gegen die sudanesische Armee kämpfen. Er behauptet auch, dass Drohnen von äthiopischem Territorium aus gegen den Sudan gestartet wurden und fordert eine unabhängige Untersuchung. Die Veröffentlichung liefert keine neuen Beweise für diese Vorwürfe. Der Sudan hatte diesbezüglich bereits Anfang November Vorwürfe erhoben.

Ein Willkommensangebot, keine Gespräche initiiert

Bei der Präsentation seiner Initiative in dieser Woche sagte Abiy Ahmed, er wolle mit allen Parteien zusammenarbeiten, ohne irgendwelche Präferenzen zu geben. Er schlug vor, dass Äthiopien den Austausch ausrichten und erleichtern sollte, während er sagte, dass die Sudanesen über das Ergebnis des Prozesses entscheiden sollten. Das Angebot beinhaltete Übergangsvereinbarungen, sah jedoch keinen vereinbarten Zeitplan für Verhandlungen oder einen Waffenstillstand vor.

Die sudanesische Weigerung zielt auf Äthiopien als Gastgeber oder Moderator. Es bedeutet nicht, dass Khartum jeglichen internationalen Ansatz ausschließt. Andererseits schließt sie diesen spezifischen Rahmen aus, weil sie mit einer der direkt betroffenen Parteien nicht einverstanden ist.

Kämpfe treiben Zivilisten weiter weg

Die Vereinten Nationen berichteten am Montag, dass am 20. und 21. November mehr als 6.400 Menschen aus dem Dorf Abu Ghalib, Westkordofan, geflohen seien. Seine Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Sudan, Denise Brown, forderte den Schutz von humanitärem Personal und Einrichtungen. Diese Information dokumentiert die Folgen des Krieges für Zivilisten; Sie erlauben nicht, dass die Anklagen zwischen Khartum und Addis Abeba beigelegt werden.

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