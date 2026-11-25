Die Abgeordneten haben den Genehmigungstext für ein Sozialschutzdarlehen angenommen und den Text über digitale Technologien an den Ausschuss verwiesen. Ein dritter Wiederaufbaukredit ist bereits in Auszahlung. Der Vergleich zeigt, wie man Abstimmung, Wirkung, Zahlungen und Ergebnisse unterscheidet.

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Am 12. November stimmten die libanesischen Abgeordneten dem Gesetzentwurf zu, der ein Darlehen für den Sozialschutz genehmigte, überwiesen den Gesetzentwurf zur digitalen Transformation jedoch an den Ausschuss. Die Weltbank genehmigte jedoch beide Finanzierungen am selben Tag, im Januar. Ein dritter Wiederaufbaukredit ist bereits in Auszahlung. Die drei Akten zeigen, was die angekündigten Beträge nicht sagen: Wer hat das Darlehen genehmigt, in welchem Stadium es ist und was tatsächlich bezahlt oder geliefert wurde.

Drei Kredite an Libanon, gleiches Vergleichsdatum

Der Finanzbogen der Weltbank zum 31. Oktober vergleicht die drei Linien in Dollar. Seine Daten gehen der Sitzung vom 12. November voraus und können daher ihre Auswirkungen nicht messen. Die Beschlüsse des Parlaments geben eine weitere Information: Sie legen den Status der libanesischen Genehmigung fest, nicht den Status der Zahlungen.

Projekt Genehmigtes Darlehen Erklärung zum 31. Oktober Letzter Schritt, dokumentiert in den eingesehenen Dokumenten Digitale Transformation 150 MILLIONEN DOLLAR Unterzeichnet; keine Auszahlungen vorgenommen Befassung der Ausschüsse am 12. November; am 19. Dezember. Sozialschutz $200M Unterzeichnet; keine Auszahlungen vorgenommen Autorisierungsgesetz in der Plenarsitzung am 12. November angenommen; keine Beweise für die Wirksamkeit oder Zahlungen im Rahmen dieses neuen Darlehens in den konsultierten Dokumenten. Wiederaufbau (LEAP) 250 MILLIONEN DOLLAR 4,41 Millionen Dollar ausgezahlt Lose sind im überarbeiteten Beschaffungsplan im November enthalten; die Gesamtsumme der Zeichnungen misst die genehmigten Werften nicht.

Digital: ein unterschriebener Vertrag, ein Text immer im Ausschuss

Die Weltbank genehmigte die 150 Millionen Dollar am 26. Januar 2026. Das Abkommen wurde am 10. August nach Stellungnahme der Nationalen Menschenrechtskommission unterzeichnet. Am 12. November verwies die Kammer die durch das Dekret 3953 übermittelte Ermächtigung an die Ausschüsse. Am 19. prüfte der Ausschuss für Informationstechnologie die Montage- und Auszahlungsmodalitäten. Sie billigte den Entwurf nicht und überließ den Text den gemischten Ausschüssen, an die er weitergeleitet worden war.

In der Stellungnahme der Nationalen Menschenrechtskommission heißt es, dass die ihr vorgelegte Akte nicht den vollständigen Wortlaut mehrerer Dokumente enthielt, auf die sich der Vertrag bezieht. Dazu gehören das Umsetzungshandbuch und Dokumente zu Auszahlungen und Beschaffungen. Die Kommission kommt nicht zu dem Schluss, dass diese Dokumente nicht existieren. Die Mitteilung ermöglicht es, zwischen dem Bestehen eines unterzeichneten Vertrags und der Möglichkeit für den Leser zu unterscheiden, die Bedingungen seiner Umsetzung zu überprüfen.

Sozialschutz: Eine Abstimmung bedeutet keine Zahlung an Familien

Die Weltbank genehmigte das Darlehen in Höhe von 200 Millionen Dollar am 26. Januar. Der zuständige Parlamentsausschuss genehmigte den Gesetzentwurf am 13. Juli. Im Bericht vom 12. November wird dann die Plenarabstimmung über den mit dem Dekret 3228 übermittelten Text vorgenommen. Die Finanzierung sollte das Sozialschutzsystem unterstützen, einschließlich der Entwicklung des DAEM-Registers, das bereits im AMAN-Programm verwendet wird. Die Abstimmung beweist nicht, dass eine Familie eine Zahlung aus diesem neuen Darlehen erhalten hat. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Zahlungen im Rahmen anderer Programme eingestellt wurden.

Die Weltbank überwacht das ehemalige Notfall-Sicherheitsnetzprojekt separat und das neue Darlehen. Eine Zahlung im Rahmen der alten Regelung kann nicht als Nachweis dafür dienen, dass das neue Darlehen in Kraft getreten ist. Um diesen Schritt zu überprüfen, ist eine Bekanntmachung des Wirksamwerdens oder eine aktualisierte Kreditkarte erforderlich. Um das soziale Ergebnis zu dokumentieren, ist dann eine aggregierte Aufstellung der Zahlungen und Empfänger erforderlich, die dem richtigen Programm zuzurechnen sind.

Wiederaufbau: Bezogene Mittel, Arbeiten werden nach Stück überprüft

Die Linie IBRD98410 des LEAP-Darlehens, die im Juni 2025 genehmigt wurde, ist die einzige der drei, die zum 31. Oktober einen ausgezahlten Betrag ausbezahlt hat: etwa 4,41 Millionen US-Dollar. Der Beschaffungsplan unterscheidet zwischen Schätzungen, Verfahren und Verträgen. Dazu gehört beispielsweise die Rehabilitation von öffentlichen Schulen, die als Unterkünfte genutzt werden. Die Tatsache, dass ein Verfahren im Plan « im Gange » angegeben ist, stellt nicht fest, dass die Schule wiedereröffnet wurde.

Ein Darlehen stellt einen Betrag zu Bedingungen zur Verfügung. Eine Auszahlung zeigt an, dass ein Teil dieses Darlehens getätigt wurde. Ein Vertrag identifiziert eine Intervention und ihr Empfang stellt fest, dass sie geliefert wurde. Das Hinzufügen der Beträge dieser verschiedenen Schritte kann doppelt so viel zählen. Der nächste Vergleichspunkt muss daher die gleichen Darlehen und Dokumente datieren: neue Auszahlungslinie, unterzeichneter Vertrag und dann Dokument, das die Eröffnung einer Dienstleistung oder den Empfang von Arbeiten bescheinigt.

Cover: Weltbankgebäude H in Washington, DC, fotografiert im Jahr 2013. Bildarchiv, keine Baustelle im Libanon. G0T0 / Wikimedia Commons, CC0 1.0 Dressing Libnanews.

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