Joseph Aoun will eine UN-Flaggenpräsenz nach UNIFIL. Die zukünftigen Vereinbarungen würden jedoch nicht die gleichen Missionen, Befehle und Finanzierungen beinhalten.

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Mit französischen Parlamentariern am 24. November plädierte Präsident Joseph Aoun dafür, ein Vakuum nach der UNIFIL zu vermeiden und jede Ersatztruppe unter die Flagge der Vereinten Nationen zu stellen, mit Resolution 1701 als Referenz. Dies ist eine libanesische Position, kein neues Mandat, das in New York angenommen wurde. Die Formel sagt, welche internationale Behörde Beirut bevorzugt; Sie sagt noch nicht, wer Befehle geben wird, wer bezahlen wird oder was die Mission tun kann.

Eine Resolution bezieht sich nicht immer auf eine UN-Truppe

Der Sicherheitsrat kann die Einrichtung einer Friedenssicherungsoperation der Vereinten Nationen beschließen. Sie kann auch einen Mechanismus genehmigen, der in der Verantwortung eines Staates, einer Koalition oder einer regionalen Organisation liegt. In diesem zweiten Fall ist die Autorisierung UN, aber der Befehl ist nicht unbedingt UN. Eine Beobachtermission kann der Organisation ohne Eingreiftruppe Bericht erstatten. Diese Unterscheidungen sind wichtiger als der für die Nachfolge gewählte Name.

Im ersten Modell definiert der Rat Aufgaben und deren Dauer. Die Vereinten Nationen organisieren die Mission und fordern Personalbeiträge von Staaten: Sie hat keine ständige Armee. Wenn sich Länder verpflichten, Teams oder Fahrzeuge mitzubringen, ist dies noch kein Einsatz. Die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Mission und des Libanon müssen auch mit den libanesischen Behörden geklärt werden.

Neues Budget, keine Übertragung des UNIFIL-Kontos

Für eine Friedenssicherungsoperation der Vereinten Nationen stimmt die Generalversammlung über die Mittel ab und teilt die Ausgaben auf die Mitgliedstaaten auf. Daher stimmt der Sicherheitsrat nicht allein über die notwendigen Mittel ab. Umgekehrt erhält eine vom Rat autorisierte externe Truppe nicht automatisch einen friedenserhaltenden Haushalt: Staaten oder Organisationen, die ihn verpflichten, müssen bestimmen, wie er finanziert wird.

Dieser Unterschied beeinflusst die Kontinuität des Systems. Personal kann für einige Monate ohne die gleiche Finanzierung für Transport, Übersetzung oder Verbindung versprochen werden. Und UNIFILs Auszahlungsguthaben sind keine Start-up-Guthaben für einen Nachfolger.

Resolution 1701 bleibt in Kraft; die Aufgaben müssen geschrieben werden

Die Resolution 2790 sieht die Einstellung der UNIFIL-Operationen zum 31. Dezember 2026 und einen schrittweisen Rückzug im folgenden Jahr mit begrenzten Funktionen während dieser Phase vor. Sie hebt die Resolution 1701 nicht auf und schafft auch keine neue Mission. Die Anwesenheit von UN-Personal im Jahr 2027 während des Rückzugs bedeutet daher nicht, dass die derzeitigen Operationen verlängert wurden.

In Beirut gehören die Aufrechterhaltung der Verbindung mit den Parteien, die Überwachung von Zwischenfällen und der humanitäre Zugang zu den Funktionen, deren Verschwinden die Behörden verhindern wollen. Entsprechend der Tatsache, dass eine Mission mit der Identifizierung von Vorfällen, ihrer Überprüfung vor Ort oder der Unterstützung der libanesischen Armee betraut ist, unterscheiden sich das Personal und die zu planenden Mittel. Das nächste Dokument, das die Nachfolge beurteilen wird, wird keine Erklärung auf seiner Flagge sein, sondern ein Mandat, das angibt, wer ihm Befehle erteilt, wem er rechenschaftspflichtig ist und welche Aufgaben er tatsächlich ausführen kann.

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