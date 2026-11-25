Ein unerwarteter Streik eines Teils der Mitarbeiter von Eurostar stört die Verbindungen zwischen Paris und London am Mittwoch, den 25. November. Das Unternehmen meldet sechs ausgefallene Züge in seinem Netz und Verspätungen in Brüssel-Midi. Passagiere müssen ihre Zugnummer überprüfen, bevor sie zum Bahnhof fahren und die Umtausch- oder Rückerstattungsoptionen überprüfen.

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Ein unerwarteter Streik eines Teils der Mitarbeiter von Eurostar führte zu Annullierungen und Verzögerungen am Mittwoch, dem 25. November 2026. Das Unternehmen meldet erhebliche Störungen zwischen Paris und London und Verzögerungen in Brüssel-Midi. Es lädt Reisende, die dies tun können, ein, ihre Reise zu verschieben.

Die sechs Züge auf der Stornierungsanzeige

Eurostar hat die Züge registriert9004, 9008, 9009, 9013, 9015 und 9123auf seine Kündigung. Diese Umfrage ist für Mittwoch, den 25. November gültig und kann sich weiterentwickeln. Das Unternehmen sagt nicht, dass alle Verbindungen von Paris nach London unterbrochen sind. Sie berichtet gesondert über Verspätungen in Brüssel-Midi, die nicht mit Annullierungen verwechselt werden sollten.

Um die Fahrt zu überprüfen, müssen Sie die Nummer auf dem Ticket mit dem Zugstatus vergleichen und die Buchungsnachrichten überprüfen, bevor Sie zum Bahnhof fahren. Die Empfehlung, die Reise zu verschieben, stellt keine Sicherheit für einen Ersatzzug am selben Tag dar.

Was ist, wenn der Zug ausfällt?

Für ein nicht verwendetes Ticket, das von der Stornierung betroffen ist, gibt Eurostar an, dass ein kostenloser Umtausch in der gleichen Klasse möglich ist, vorbehaltlich verfügbarer Sitzplätze. Ein Reisender, der nicht mehr ausreisen möchte, kann die Erstattung des nicht verwendeten Tickets beantragen. Wenn das Ticket von einer Agentur oder einem anderen Wiederverkäufer gekauft wurde, lädt das Unternehmen den Verkäufer ein, es zu kontaktieren. Für einen direkten Kauf ermöglicht die Reservierungsnummer den Zugang zum Ticketverwaltungsbereich.

Wenn der Zug gehalten wird, aber verspätet ist, ist es am besten, die Anweisungen des Unternehmens bezüglich Ankunftszeit und Kontrollen zu befolgen. Eine angezeigte Verzögerung bedeutet nicht, dass die Fristen für die Registrierung oder Überprüfung von Banknoten automatisch verlängert werden.

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