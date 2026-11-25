Die in Berlin präsentierten Statistiken umfassen mehr als 142.800 Frauen und Mädchen, die 2025 Opfer häuslicher Gewalt wurden. Die Schutzmaßnahmen treten an verschiedenen Tagen in Kraft, vom elektronischen Armband bis zum freien Zugang zu Unterkunft und Beratung.

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Die deutsche Polizei identifizierte im Jahr 2025 über 142.800 Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner wurden. Die beiden Bundesberichte, die am Dienstag, den 24. November in Berlin vorgestellt wurden, beschreiben auch den Anstieg der Online-Gewalt. Anlässlich des Internationalen Tages am 25. November stellte die Regierung klar, welche Regelungen 2027 verfügbar sein werden und welche erst 2032 neue Rechte eröffnen werden.

Was Polizeistatistik zählt

Der Bundesrekord umfasst 280.129 Opfer häuslicher Gewalt, alle Geschlechter, 2,8 Prozent mehr als im Jahr 2024. Es unterscheidet häusliche Gewalt, die zu 179.940 Opfern führte, von häuslicher Gewalt außerhalb des Paares, die zu 100.189 Opfern führte. Frauen und Mädchen machen fast vier von fünf Opfern in der ersten Kategorie aus.

Bei digitaler Gewalt sind 31.221 Frauen und Mädchen registriert, fast 16 Prozent mehr in einem Jahr. Die Polizei umfasst Drohungen, Nötigung und Belästigung. Diese Daten erfassen die der Polizei bekannten Fakten und nicht alle Fakten. Sie sollten nicht zu ehelichen Figuren hinzugefügt werden: Ein Online-Act kann auch in eine Beziehung aufgenommen werden.

Ehemorde stellen keine zählung von femiziden dar

Von den 292 Menschen, die infolge häuslicher Gewalt starben, waren 209 Frauen oder Mädchen. In 130 dieser 209 Fälle war der Autor Partner oder Ex-Partner. Die polizei stellt fest, dass ihre aktuellen statistiken das motiv nicht beschreiben und daher keine etablierte zählung von femiziden darstellen. Der Bericht führt eine Definition ein, die von einer föderalen und regionalen Gruppe entwickelt wurde, um diese Fakten in Zukunft besser zu identifizieren.

Elektronisches Armband im Jahr 2027, Recht auf kostenlose Hilfe im Jahr 2032

Ab dem 1. Juli 2027 können die Familiengerichte in bestimmten Fällen mit hohem Risiko ein elektronisches Armband bestellen, um ein Einreiseverbot durchzusetzen. Dieser Mechanismus unterscheidet sich von dem im Februar 2025 verabschiedeten Victims Assistance Act. Ab 2032 sieht das Gesetz das Recht auf kostenlosen Schutz und Beratung für betroffene Frauen und ihre Kinder vor. Die Bundesregierung kündigt 2,6 Milliarden Euro an, um die Länder von 2027 bis 2036 bei der Entwicklung von Aufnahmeeinrichtungen und Unterstützungsdiensten zu unterstützen.

In Deutschland bieten 116.016 Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, bereits 24 Stunden am Tag freien anonymen Zugang zum Nationaldienst.

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