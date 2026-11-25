Eine emiratische Delegation, die die Energiebehörde von Abu Dhabi, TAQA Transmission und Masdar zusammenführte, wurde auf der Grand Sérail empfangen. Der Handel konzentrierte sich auf Sektormanagement und Quellendiversifizierung. Es wurden keine Verträge oder Finanzierungen angekündigt.

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Premierminister Nawaf Salam empfing am Mittwoch, den 25. November im Grand Serail eine emiratische Delegation unter der Leitung von Staatsminister Said bin Mubarak al-Hajeri. Nach Angaben des libanesischen Ratsvorsitzes stellten ihm seine Gesprächspartner die Erfahrungen von Abu Dhabi in der Verwaltung des Elektrizitätssektors, der Entwicklung des Netzes und der Diversifizierung der Energiequellen vor.

Das emiratische Außenministerium bestätigte das Treffen in Beirut und die Zusammensetzung der Delegation. Weder seine Aussage noch die des Grand Serail kündigen Verträge, Finanzierung oder Bau an. Es wurde kein Betrag, Ort oder Kalender veröffentlicht.

Transport und Produktion, zwei verschiedene Berufe

Neben der Energieabteilung von Abu Dhabi hatte die Delegation zwei separate Unternehmen. TAQA Transmission betreibt Strom- und Wassertransportinfrastruktur. Masdar entwickelt und finanziert erneuerbare Energieprojekte. Diese Zusammensetzung unterscheidet zwei Fragen für den Libanon: Wie kann mehr Strom erzeugt werden und wie kann diese Produktion in Verteilungsnetze geleitet werden? Ihre Teilnahme an der Besprechung gilt nicht für die Auswahl als Dienstleister.

Diese Unterscheidung ist wichtig für eine Solar- oder Windanlage. Die angekündigte Kapazität eines Kraftwerks sagt aus, was es unter bestimmten Bedingungen produzieren kann. Um diese Erzeugung effektiv nutzen zu können, muss das Netz auch Strom empfangen und transportieren können. Eine auf Kraftwerke ausgerichtete Politik und eine Politik der Stärkung der Linien gehen daher nicht auf dasselbe Problem ein.

Libanon hat bereits ein Programm zur Stärkung des Netzwerks

Das im Oktober 2024 genehmigte Weltbankprogramm ist ein separates Dossier. Sein Darlehen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zielt auf erneuerbare Energien und die Stärkung des libanesischen Elektrizitätssystems ab. Nach Dokumenten des Energieministeriums und der Weltbank werden 220 Millionen Dollar für Investitionen in Elektrizität im Libanon und 30 Millionen Dollar für Investitionen in das National Litani Office bereitgestellt. Dies sind geplante Zuweisungen, keine Bilanz der ausgegebenen Beträge, und sie stammen nicht von der am Mittwoch empfangenen Delegation.

Das Treffen dokumentiert einen Austausch zwischen Regierungen und Betreibern. Um feststellen zu können, dass es zu einem Projekt im Libanon geführt hat, bedarf es eines genauen Umfangs, eines Auswahlverfahrens, der Finanzierung und der Bedingungen für den Anschluss oder den Kauf von Strom. Die beiden Kommuniqués veröffentlichen keines dieser Elemente.

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