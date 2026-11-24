Starlink bietet über Alfa Unternehmen über 12 Monate im Voraus bezahlt. Bei den am 18. November konsultierten Raten übertrafen zehn 500 GB Nachfüllungen die jährlichen Kosten der großen Formel. Diese hypothetische Berechnung schließt die Mehrwertsteuer und mögliche Installationskosten aus.

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Der angezeigte monatliche Preis reicht nicht aus, um Starlink-Angebote für Unternehmen im Libanon zu vergleichen. Dabei ist zwischen jährlichen Verpflichtungen, Terminal- und Punktgebühren zu unterscheiden. Basierend auf den von Alfa veröffentlichten und am 18. November 2026 konsultierten Preisen ergibt die Berechnung einen genauen Schwellenwert: Zehn 500 GB Nachfüllungen im Jahr machen die kleine Formel unter den unten aufgeführten Annahmen teurer als das 1 TB-Abonnement.

Starlink Kosten über Alfa, ohne Mehrwertsteuer

Alfa zeigt $ 2.100 pro Jahr für 500 GB pro Monat und $ 3.588 für 1 TB, was $ 175 und $ 299 pro Monat entspricht. Die zwölf Monate sind im Voraus zu zahlen, mit einer Ernennung der gleichen Dauer. Das Terminal kostet $550 separat. Eine 500 GB Gebühr wird $ 150 berechnet. Alle diese Preise sind ohne Mehrwertsteuer.

Die Bedingungen des Betreibers sehen den Verlust nicht verwendeter Daten am Ende des Monats vor. Die Aufladung läuft mit dem aktuellen Zyklus ab. Nachdem das Paket erschöpft ist, kann der Kunde eine Low-Speed-Verbindung beibehalten oder zusätzliches Volumen kaufen. Die Aktivierung nach dem ersten Tag führt zu einer anteilmäßigen Datenzuweisung. Diese Angaben sind kein unabhängiges Maß für den verfügbaren Fluss.

Zwei anfängliche Budgets, ein Terminal

Durch einfaches Hinzufügen von Abonnement und Ausrüstung beträgt die erste Verpflichtung $ 2.650 für die kleine Formel, verglichen mit $ 4.138 für die große Formel. Diese Beträge sind Berechnungen ohne Mehrwertsteuer, nicht vollständige Schätzungen der Installation. Es kommen keine Kosten für Installation, Verkabelung oder Notstrom hinzu. Diese Elemente sollten bei Bedarf separat verschlüsselt werden.

Die Lücke zwischen den beiden Abonnements beträgt $ 1.488 über 12 Monate. Da das Terminal in diesem Vergleich den gleichen Preis hat, ändert sich dieser Unterschied nicht. Sie belastet jedoch den anfänglichen Cashflow. Die Angabe von nur monatlichen Äquivalenten würde daher die jährliche Vorauszahlung und den Kauf der Ausrüstung verschleiern.

Die Schwelle von zehn Aufladungen: eine Hypothese, keine Rechnung

Angenommen, das Unternehmen behält die 500-GB-Formel für 12 Monate und kauft einige Monate ein Nachladen, das niemals das Volumen übersteigt, das die höhere Formel abdecken würde. Neun Aufladung kostet $ 1.350: das Abonnement und diese Aufladungen insgesamt $ 3.450, $ 138 weniger als die $ 3.588 der Hauptformel.

Mit zehn Aufladungen erhöht sich die Gesamtsumme auf 3.600 US-Dollar. Es übersteigt den Jahrespreis der höheren Formel um 12 $. Mit zwölf Nachfüllungen erreicht es $ 3.900: Der Unterschied wird $ 312. Diese Ergebnisse basieren ausschließlich auf den aufgezeichneten Preisen und dem beschriebenen Szenario. Sie sagen den Verbrauch oder die zukünftige Preiserhaltung eines Kunden nicht voraus.

Die monatliche Verteilung ist genauso wichtig wie die jährliche Gesamtsumme. Reloads über ein paar Monate konzentriert sind nicht gleichbedeutend mit einer Ergänzung jeden Monat zur Verfügung. Eine Notwendigkeit, die Obergrenze der großen Formel zu überschreiten, würde auch eine andere Berechnung erfordern. Vor dem Vergleich muss das Unternehmen daher seine Verbrauchspunkte ermitteln und ein Jahresvolumen nicht mechanisch durch zwölf teilen.

Ein professionelles Angebot, kein inländisches Abonnement

Der von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation beschriebene Rahmen ermöglicht es Handelsunternehmen, den Dienst für ihre eigenen Aktivitäten zu nutzen. Es erlaubt keine Wohn- oder Einzelabonnements oder die Zuweisung eines Terminals für jeden Mitarbeiter, der von zu Hause aus arbeitet. Für mehrere Standorte muss das Gerät an ein zentrales Konto angehängt werden.

Dieselbe Behörde benennt Alfa als offiziellen Händler. Ausgenommen sind die private Einfuhr von Terminals und die Roaming-Nutzung von im Ausland gekauften Geräten. Ein bereits importiertes Gerät wird erst nach den erforderlichen Zertifizierungs-, Identifizierungs-, Zoll- und Sicherheitsverfahren verwendbar. Der kommerzielle Haushalt und die regulatorische Förderfähigkeit müssen separat geprüft werden.

The Grand Serail in Beirut, 12. August 2017. Institutionelle Darstellung von Archiven, ohne Darstellung eines Terminals oder Starlink-Installation. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Unberührtes Foto.

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