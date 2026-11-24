Streiks und Schüsse werden im Südlibanon gemeldet. In Qabrikha reicht die Gemeinde den Zugang von Journalisten zur Genehmigung ein. In Baabda sprechen Joseph Aoun und Nawaf Salam nach dem Ende, ohne eine Entscheidung bekannt zu geben. Kraftstoff fällt und Sanofi kündigt eine Rückkaufvereinbarung an.

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Dienstag, 24. November 2026, 12 Uhr in Beirut.Streiks und Artilleriefeuer werden in mehreren Gebieten des Südlibanon gemeldet. In Qabrikha reicht die Gemeinde einen Pressezugang ein, nachdem sie bekannt gegeben hat, dass ein Haus betroffen ist. In Baabda bezogen sich Joseph Aoun und Nawaf Salam auf die Post-FINUL, ohne eine Entscheidung bekannt zu geben. Die Kraftstoffe sinken. In Frankreich gibt Sanofi eine Vereinbarung zum Rückkauf von Insmed bekannt.

Im Südlibanon, mehrere betroffene Gemeinden am Morgen

Die libanesische Regierungsbehörde berichtete am Morgen der israelischen Luftangriffe in Kfar Tebnit und am Stadtrand von Qantara und Tuline. Andere Berichte betreffen Artilleriefeuer in der Nähe von mehreren Dörfern in Bint Jbeil und Nabatiyah Gebieten, einschließlich Baraachit und Hadatha. Die ersten Berichte wurden zwischen 0858 und 0923 Beiruter Zeit ausgestrahlt. Diese zeitpläne geben an, wann die informationen veröffentlicht wurden, nicht wann jeder schlag oder schuss stattfand.

In Qabrikha erklärte die Gemeinde, dass ein Haus am Morgen in einem Streik getroffen worden sei, den es Israel zugeschrieben habe. In der gleichen Erklärung, die um 10:29 Uhr veröffentlicht wurde, kündigte sie an, dass die Einreise von Journalisten und die Medienberichterstattung in die Gemeinde nun die vorherige Zustimmung der Gemeinde und der zuständigen Sicherheits- und Militärdienste erforderten. Die angekündigte Entscheidung ist Qabrikha. Es stellt kein allgemeines Regime für die Presse im Südlibanon dar. Weder die Gemeinde noch die ersten Berichte über andere Vorfälle ergaben menschliche Ergebnisse.

Was Aoun und Salam in Baabda untersuchten

Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam erörterten die Situation im Süden und die Konsultationen nach dem Ende der Verhandlungen. Das Protokoll der Sitzung erwähnt weder eine Entscheidung über die internationale Präsenz, die übernehmen könnte, noch eine Vereinbarung über das Format einer möglichen Mission. Die Konsultationen betreffen die Fortsetzung des derzeitigen Mandats, nicht die Einrichtung einer bereits beschlossenen Truppe.

Beide Beamten bezogen sich auch auf die Sicherheitsvorkehrungen für die Ferienzeit. Der Bericht zeigt, dass sie ab nächster Woche geplant sind. Es gibt heute keine besonderen Reisebeschränkungen. In Beirut sieht eine separate Stellungnahme der Internen Sicherheitskräfte immer noch die Schließung der Bani Kenaan Street in Badaro vor, bis 16.00 Uhr für eine Schießerei mit einer Abweichung durch die angrenzenden Straßen.

An der Pumpe, 20 Liter von 95 bis 2,242.000 Pfund

Die tägliche Skala setzt 20 Liter Benzin 95 bis 2,242.000 Libanesische Pfund und 20 Liter von 98 bis 2,260.000 Pfund. Beide sind um 49.000 Pfund im Vergleich zu Freitag. Gasöl beträgt 2.397.000 Pfund pro 20 Liter oder 48.000 weniger. Der angegebene Preis für die Gasflasche beträgt 1.625,000 Pfund.

In der gleichen Menge werden daher 40 Liter von 95 auf 4.484.000 £ oder 98.000 weniger als in der vorherigen Skala zurückgegeben. Der Vergleich bezieht sich auf den Referenzpreis des gekauften Kraftstoffs. Es gibt keine Ersparnis für eine private Generatorrechnung, die unter eine andere Skala fällt.

Sanofi kündigt 41-Milliarden-Dollar-Abkommen an

Sanofi bietet $ 175 in bar pro Aktie von Insmed, einem amerikanischen Unternehmen, das auf Atemwegserkrankungen spezialisiert ist. Das Angebot wertet alle Aktien auf rund 41 Milliarden US-Dollar. Die Verwaltungsräte beider Gruppen haben der Vereinbarung zugestimmt, aber die Aktionäre von Insmed und die Regulierungsbehörden müssen noch entscheiden. Sanofi will in der ersten Hälfte des Jahres 2027 schließen.

Insmed vermarktet bereits zwei Atemwegsbehandlungen. Weitere Produkte befinden sich noch in der Entwicklung. Die Ankündigung betrifft den Rückkauf des Unternehmens, nicht eine neue Medikamentenlizenz oder eine sofortige Preisänderung für Patienten.

Miss Universe: San Juan-Finale heute Abend

Die 75. Ausgabe des Wettbewerbs endet am Dienstagabend in San Juan, Puerto Rico. Zur Zeit Beiruts kündigte das US-Sendeprogramm eine Vorschau um 2 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an, gefolgt von der letzten Sendung um 3 Uhr. Dies sind die zeitpläne dieser fernsehsendung, keine bestätigung, dass ihr fluss aus dem libanon zugänglich sein wird.

Cover: Zeremonie vom 14. Juli 2009 in At Tiri, Südlibanon, mit dem französischen Kontingent der UNIFIL. Fotografie von Archiven, die nichts mit den in diesem Bulletin erwähnten Streiks und Schüssen zu tun haben. © Libnanews.

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