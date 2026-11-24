Die FDA erlaubt giredestrant allein nach der ersten Behandlung von einigen frühen Brustkrebs bei mittlerem oder hohem Risiko des Wiederauftretens. Die Phase-III-Studie zeigt eine Lücke von 2,8 Punkten ohne invasive Erkrankung nach drei Jahren, schließt jedoch noch nicht auf das Gesamtüberleben.

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In den Vereinigten Staaten genehmigte die Arzneimittelbehörde den Träger am 23. November nach der ersten Behandlung einiger früher Brustkrebserkrankungen. Die Studie zeigt einen Anstieg des invasiven krankheitsfreien Überlebens nach drei Jahren; Es ist noch zu früh, um auf das Gesamtüberleben zu schließen.

Die Food and Drug Administration (FDA) hat den unter dem Namen Wilserdly von Genentech vertriebenen Geredestranten für eine spezifische Indikation zugelassen: die adjuvante Behandlung von Erwachsenen mit Brustkrebs im Stadium I, II oder III, deren Zellen Östrogenrezeptoren tragen (ER-positiv) und als HER2-negativ eingestuft sind. Die Zulassung ist auf Fälle mit mittlerem oder hohem Wiederholungsrisiko beschränkt.

Giredestrant: 2,8 Punkte auf 3 Jahre Differenz

Die adjuvante Behandlung erfolgt nach der Erstbehandlung, um das Risiko eines Wiederauftretens zu reduzieren. Die FDA stützte sich auf lidERA, eine multizentrische Phase-III-Studie, randomisiert und durchgeführt Open-Label mit 4.170 Teilnehmern. Er verglich giredestrant, eine orale Medizin, die auf den Rezeptor mit Östrogen arbeitet, mit Hormontherapien bereits verwendet, wie Tamoxifen oder einige L-Hemmer.

Zum Zeitpunkt der vorläufigen Protokollanalyse wurde das dreijährige invasive krankheitsfreie Überleben mit 92,4% bei giredestrant geschätzt, verglichen mit 89,6% in der Baseline-Gruppe. Die Differenz beträgt 2,8 Prozentpunkte. Das Kriterium umfasst mehrere Ereignisse, einschließlich invasive Rezidiv, neue invasive Krebs in der anderen Brust oder Tod, unabhängig von der Ursache. Es misst die Sterblichkeit nicht allein. Nach Angaben der FDA waren die verfügbaren Daten immer noch nicht ausreichend, um auf das Gesamtüberleben zu schließen.

Die Agentur berichtet auch über Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verlangsamung der Herzfrequenz und dem Risiko für den Embryo oder Fötus. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf alle frühen Brustkrebsarten.

Eine andere Entscheidung als die vom 16. November

Eine Woche zuvor hatte das gleiche Medikament eine erste US-Zulassung erhalten, aber in einer anderen Situation: in Kombination mit Lheverolimus bei einigen Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Brustkrebs mit einer ESR1-Mutation, nach einem Wiederauftreten oder Fortschreiten der Hormontherapie. Die Entscheidung vom 23. November betrifft die Behandlung allein in einem frühen Stadium, ohne die Bedingung der Übertragung ESR1 in dem von der Agentur veröffentlichten Wortlaut.

Diese Entscheidung ist eine amerikanische. Es begründet keine Genehmigung in anderen Ländern oder Bedingungen für Preis, Rückerstattung oder Zugang zu einer solchen Behandlung außerhalb der Vereinigten Staaten.

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