In Antalya fordert Simon Steell eine Klimafinanzierung, die an die Schulden der gefährdeten Länder angepasst ist. Die 2035-Ziele sind keine geduldeten Zahlungen. Spenden, Darlehen und der Zugang zu Mitteln bestimmen die nutzbare Hilfe. Internationale Daten beleuchten Lücken zwischen finanziellen Ankündigungen und den konkreten Bedürfnissen der Begünstigten.

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Die gleiche Menge an Klimafinanzierung kann eine Spende, ein Darlehen zur Rückzahlung oder Mobilisierung von Privatkapital abdecken. Diese Kategorien bieten den Empfängerländern nicht die gleiche Unterstützung. In einer Rede, die am 13. November 2026 auf der COP31 in Antalya gehalten wurde, stellte der UN-Klima-Exekutivsekretär dieses Thema in den Mittelpunkt der Debatte: Finanzierung des Übergangs ohne Verschärfung der Schulden.

Diese Entschlüsselung umfasst Finanzinstrumente und verfügbare Daten, keine abschließende Überprüfung der Konferenz. Die Rede vom 13. November schafft keinen neuen Umschlag: Sie hinterfragt die Bedingungen, unter denen Ressourcen zugänglich werden.

Klimafinanzierung: Zwei Ziele für 2035

Der Finanzrahmen wurde in Baku auf der COP29 im November 2024 verabschiedet. Es setzt ein Ziel von mindestens 300 Milliarden Dollar pro Jahr bis 2035 für Entwicklungsländer, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen. Sie fordert auch alle Akteure auf, die Finanzierung aus allen öffentlichen und privaten Quellen gleichzeitig auf mindestens 1.300 Milliarden Dollar jährlich zu erhöhen.

Diese Beträge sind weder COP31-Einnahmen noch ein unmittelbar verfügbarer Betrag. Die zweite deckt einen breiteren Umfang ab als die erste. Sie hinzuzufügen, um 1.600 Milliarden neue Dollar anzukündigen, wäre irreführend. Es ist auch notwendig, ein Jahresziel, das bis 2035 erreicht werden soll, von einem kumulativen Betrag über 10 Jahre zu unterscheiden.

Das Baku-Abkommen markiert eine Größenänderung gegenüber dem bisherigen Ziel von 100 Milliarden jährlich. Aber eine internationale Entscheidung allein bezieht sich nicht auf die Begünstigten eines Darlehens oder Geschenks. Modalitäten, Finanzierungsinstrumente und effektiver Zugang bleiben für Länder, die ihre Projekte umsetzen wollen, von entscheidender Bedeutung.

Was die neuesten Zahlen zeigen

Die von der OECD am 21. Mai 2026 veröffentlichten Daten decken die Jahre 2023 und 2024 ab. Die entwickelten Länder stellten 132,8 Milliarden US-Dollar bzw. 136,7 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer bereit und mobilisierten diese. Die 100-Milliarden-Dollar-Schwelle wurde 2022 mit 115,9 Milliarden überschritten. Sie liegt damit drei aufeinander folgende Jahre über dem vorherigen Ziel, nicht aber einer Bilanz von 2026.

Dieser Anstieg kommt nicht allen Empfängern einheitlich zugute. Laut OECD erhielten Länder mit niedrigem Einkommen im Jahr 2024 9,6 Milliarden US-Dollar, nach 8,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Diese Erholung bleibt unter den 11,1 Milliarden im Jahr 2022 verzeichnet. Die Finanzierung bleibt in Ländern mit mittlerem Einkommen konzentriert.

Es gibt auch ein Ungleichgewicht bei den Prioritäten. Die Anpassung, die darauf abzielt, die Anfälligkeit für die Folgen der Erwärmung zu verringern, macht etwa ein Viertel der Gesamtmenge in den Jahren 2023 und 2024 aus. Die Reduzierung der Emissionen absorbiert fast zwei Drittel. Ein Gesamtanstieg reicht daher nicht aus, um nachzuweisen, dass der Schutzbedarf der Bevölkerung im gleichen Verhältnis gedeckt wird.

Ein Kredit und ein Geschenk erzeugen nicht die gleiche Wirkung

Der Ständige Ausschuss für die Finanzierung der Klimakonvention erinnert in seinem am 3. November veröffentlichten Bericht daran, dass keine multilaterale Rechnungslegungsmethode vereinbart wurde, um die Fortschritte im Hinblick auf das alte Ziel zu messen. Die Ansätze unterscheiden sich insbesondere in Bezug auf Mittelbindungen und Auszahlungen, die verwendeten Zeiträume oder die Messung der mobilisierten Finanzierung.

Der Bericht enthält OECD-Daten zu bilateralen und multilateralen öffentlichen Instrumenten: 29,7 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen im Jahr 2024, verglichen mit 68,5 Milliarden an Darlehen. Diese Kategorien haben für den Begünstigten nicht die gleichen Auswirkungen. Ein Geschenk schafft keine Rückzahlungsverpflichtung; ein Darlehen verpflichtet zukünftige Ressourcen, auch wenn es zu günstigen Bedingungen gewährt wird.

Das Dokument hebt auch das Fehlen eines homogenen Aggregats hervor, das konzessionäre und nichtkonzessionäre Darlehen auf allen Kanälen unterscheidet. Die verwendeten Definitionen stimmen nicht überall überein. Der Nennwert der Finanzierung gibt daher nicht allein an, welche Haushaltsanstrengungen das Empfängerland unternehmen wird.

Barrieren abbauen, bevor Projekte verstärkt werden

In seiner Rede vom 13. November erklärte der UN-Klima-Exekutivsekretär, dass die Folge von Katastrophen, steigenden Kapitalkosten und Schulden anfällige Volkswirtschaften in einen ungünstigen Kreis sperren könnte. Er befürwortet die Beibehaltung sehr konzessionärer Zuschüsse und Finanzierungen, insbesondere für die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten. Sie lehnt private Investitionen, Darlehen oder Garantien nicht ab: Sie fordert eine Anpassung ihrer Bedingungen.

Seine andere Priorität ist die Verwaltung. Fragmentierte Vereinbarungen und komplexe Anforderungen erschweren den Zugang zu Fonds. Er fordert Vereinfachung, Koordinierung der Finanzinstitutionen und die Stärkung statt die Umgehung der nationalen Systeme. Der angekündigte Betrag reicht daher nicht aus, um die verwertbare Beihilfe zu messen.

Archivillustration: Antalya, 19. Februar 2022. Foto Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons, CC BY 2.0; Libnanews dressing. Diese Ansicht stellt keine COP31-Sitzung dar.

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