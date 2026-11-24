Die palästinensische Behörde verzeichnet am Dienstagmorgen, dem 24. November, sieben Tote im Gazastreifen. Sie sagte, dass zwei israelische Angriffe sechs Menschen getötet hätten, darunter ein Kind, und dass ein siebter Palästinenser in Jabalia verletzt worden sei. Mindestens fünf Menschen wurden in Al-Mawasi verletzt.

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Sieben Palästinenser starben am Dienstagmorgen, dem 24. November, im Gazastreifen, so die palästinensische Behörde. Sie verzeichnete sechs Tote bei zwei israelischen Streiks und einen Tod in Jabalia. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt.

Zwei gemeldete Streiks in Zentral- und Süd-Gaza

Drei Menschen, darunter ein Kind, starben im Wadi-Gaza-Gebiet im zentralen Gazastreifen, laut medizinischen Quellen, die von der palästinensischen Agentur zitiert wurden. Zuvor hatte in Al-Mawasi, westlich von Khan Yunes, ein Streik drei Menschen getötet und fünf verletzt. Ein Gesprächspartner des Nasser-Krankenhauses bestätigte einer anderen Nachrichtenagentur den Empfang der Leichen der drei in Al-Mawasi getöteten Menschen.

Das Innenministerium von Gaza erklärte, dass zwei der in Al-Mawasi getöteten Menschen Polizisten waren. Die israelische Armee teilte einer Nachrichtenagentur mit, dass sie am Dienstag in zwei Streiks auf Kämpfer abzielten. Die verfügbaren Quellen erlauben keine unabhängige Bestimmung des Status aller Opfer.

Tod nach Anschlag in Jabalia

Der siebte von der palästinensischen Agentur gemeldete Tod ist nicht der einer Person, die bei einem dieser beiden Angriffe getötet wurde. Es ist ein Palästinenser, der infolge von Verletzungen starb, die während eines Angriffs in Jabalia im nördlichen Gazastreifen erlitten wurden. Die Agentur gibt nicht an, wann er verletzt wurde.

Die beiden Todesfälle, die von derselben Agentur in Gaza-Stadt am Montagabend gemeldet wurden, sind im Dienstagmorgen-Bericht nicht enthalten. Der Waffenstillstand trat im Oktober 2025 in Kraft. Die Streiks am Dienstag verstärken die Gewalt, die seit ihrem Inkrafttreten andauert.

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