Der Oberste Gerichtshof von British Columbia wies die Berufung der Mutter von Sam O’Neill, einem Arzt und einer Vereinigung, zurück. Die betroffenen Konfessionskrankenhäuser können weiterhin keine medizinische Hilfe leisten, wenn sie vor Ort sterben. In Vancouver erhält eine nahe gelegene Einheit in St. Paul’s jetzt berechtigte Patienten.

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Am freitag, den 27 november, wies der oberste gerichtshof von british columbia eine beschwerde gegen die regeln ab, die es konfessionskrankenhäusern erlauben, keine medizinische hilfe beim sterben in ihren räumlichkeiten zu leisten. Das Urteil betrifft die Organisation der Pflege in der Provinz. Es ändert nicht die kanadischen Förderkriterien für assistiertes Sterben.

In Vancouver ein Rechtsbehelf aus der Übertragung von Sam O

Im St. Paul’s Hospital, einer katholischen Einrichtung in Vancouver, die von Providence Health Care betrieben wird, können Patienten vor Ort von externen Interessengruppen bewertet werden. Diejenigen, deren Antrag auf medizinische Hilfe beim Sterben akzeptiert wird, müssen jedoch die von Providence betriebenen Räumlichkeiten verlassen, um die Dienstleistung zu erhalten.

Im Februar 2023, Sam O Am 4. April wurde sie in eine andere Einrichtung in Vancouver verlegt. Das Team wurde wegen der Schmerzen, die sie erlebte, sediert. Sie hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Seine Verwandten beschrieben eine eilige Abreise und fühlten, dass der Transfer zu seinem Leiden beigetragen hatte. Das Gericht hielt diesen ursächlichen Zusammenhang nicht für begründet.

Ihre Mutter, Gaye OuousNeill, reichte die Berufung im Jahr 2024 bei dem Palliativmediziner Jyothi Jayaraman und Dying With Dignity Canada ein. Die Antragsteller forderten nicht, dass katholisches Personal gezwungen wird, Hilfe beim Sterben zu leisten. Sie schlugen vor, dass externe Teams vor Ort eingreifen könnten, auch in Institutionen, die sich weigerten, es selbst zu üben.

Was der Richter über medizinische Hilfe im Sterben entschieden hat

Chief Justice Ronald Skolrood überprüfte die Politik des Provinzministeriums für Gesundheit, der Vancouver Coastal Health Authority und Providence Health Care. Die Antragsteller beriefen sich auf die Gewissens- und Religionsfreiheit sowie das Recht der Patienten auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, geschützt durch die kanadische Charta der Rechte und Freiheiten.

Für den Gerichtshof unterscheidet sich der Fall vom UrteilCarter2015 Der Oberste Gerichtshof von Kanada erklärte dann ein strafrechtliches Verbot für ungültig, das den Zugang zu Sterbehilfe verhinderte. Die in Vancouver angefochtenen Richtlinien definieren, wo der Service bereitgestellt wird. Der Richter stellte fest, dass die vier Patienten, deren Fälle untersucht worden waren, alle medizinische Hilfe beim Sterben am oder kurz danach erhalten hatten. Sie war nicht der Auffassung, dass die vorgelegten Beweise eine Verletzung der geltend gemachten Rechte ermöglichten.

Er kam auch zu dem Schluss, dass diese Regeln die Patienten nicht dazu verpflichten, sich an den katholischen Glauben zu halten. Für Ärzte war der Richter der Ansicht, dass die Gewissensfreiheit ihnen nicht das Recht gab, zu verlangen, dass sie bei der Festlegung ihrer Wahl das assistierte Sterben praktizieren. Das Urteil löst nicht die von der Vorsehung gestellte Frage, ihre eigene Politik der Charta zu unterwerfen: Die Ablehnung von Beschwerden machte diese Prüfung unnötig.

Eine Einheit in der Nähe des Krankenhauses seit Januar 2025

Die Route, die Patienten in St. Paul auferlegt wurde, hat sich seit dem Fall O-Neill geändert. Im Januar 2025 eröffnete Vancouver Coastal Health die Shoreline Unit. Sie tritt ins Krankenhaus ein und tritt von einem inneren Korridor aus ein. Patienten können in der Regel ohne Krankenwagen aufgenommen werden. Die Gesundheitsbehörde, nicht das katholische Krankenhaus, betreibt diese Einheit und koordiniert Transfers.

Basierend auf den vom Gericht aufgezeichneten Fakten wurden alle Patienten, die für St. Paul bewertet und für berechtigt erklärt wurden, seit der Eröffnung von Shoreline dort serviert. Diese Vereinbarung hebt die Übertragung nicht auf und beschreibt nicht die Situation in anderen konfessionellen Institutionen in der Provinz. Das Urteil vom 27. November hält an der Regel fest, die es diesen Einrichtungen erlaubt, keine medizinische Hilfe anzubieten, wenn sie vor Ort sterben.

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