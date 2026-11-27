Brüssel eröffnet Kanal-Centre Pompidou Samstag 28 November in der alten Citroën Garage. Das Museum eröffnet mit zehn Ausstellungen, darunter eine Reise von mehr als 350 Werken. Die 30.000 kostenlosen Tickets am ersten Wochenende fanden einen Take-Away, aber der Showroom und einige der Feierlichkeiten bleiben ticketfrei.

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Kanal-Centre Pompidou öffnet für die Öffentlichkeit Samstag 28 November um 10 Uhr in der alten Citroën Garage auf Place de l’Yser in Brüssel. Zehn Ausstellungen eröffnen das Museum. Die 30.000 Freikarten, um sie an diesem Wochenende zu entdecken, sind bereits gebucht. Das Gebäude und ein Teil des Programms bleiben ohne Ticket zugänglich.

In Brüssel lässt sich Kanal in der Citroën-Garage nieder

Das Gebäude, das Besucher an diesem Wochenende entdecken, wurde zuerst entworfen, um Autos zu verkaufen und zu warten. Die 1933 und 1934 entlang des Charleroi-Kanals in Brüssel erbaute Garage kombinierte eine monumentale Vitrine mit rückwärtigen Werkstätten. Die Umwandlung behält diese duale Struktur bei. Der Showroom des D-Winkels zeigt die Stadt durch seine Glasfassade, während die alten Werkstätten heute Ausstellungs- und Aufführungshallen beherbergen.

Architekten von EM2N, noAarchitect und Sergison Bates arbeiteten im Atelier Kanal zusammen. Anstatt die großen Hallen zu ersetzen, restaurierten sie ihren Rahmen und fügten drei Bände innerhalb des Komplexes hinzu. Das Ensemble erreicht 40.000 Quadratmeter, darunter mehr als 20.000, die das Museum für den Einsatz im Open Access vorgesehen ist. Neben den Galerien stehen eine Bibliothek, Arbeits- und Besprechungsräume sowie ein 700 Quadratmeter großer Spielraum.

Der Showroom, 21 Meter hoch, ist einer der freien Räume. Von der Eröffnung an erhielt er eine Intervention des türkischen Künstlers Banu Cennetoğlu,richtig?Die Öffentlichkeit wird also dort eine künstlerische Ordnung sehen können, ohne einen Eingang für die Räume reservieren zu müssen. Das Museum hatte auch geplant, am 25. November fast 5.000 Schüler aus 27 Brüsseler Schulen willkommen zu heißen, bevor sie sich allen öffneten.

Was das Pompidou Centre ins Museum bringt

Wahrlich gewaltige Reise, eine der ersten Ausstellungen, vereint mehr als 350 Werke, hauptsächlich aus den Sammlungen von Kanal und dem Pompidou Centre. Die Route beginnt mit dem Kanal, der an das Museum grenzt, einer alten Straße für Menschen und Waren. Vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute folgt es den Bewegungen, die künstlerische Praktiken verändert haben.

Henri Matisse, Sonia Delaunay und Wifredo Lam sind neben zeitgenössischen Künstlern, darunter Sammy Baloji und Edith Dekyndt. Es gibt also keine Abfolge nationaler Schulen. Es bringt Werke verschiedener Epochen zusammen, um der Zirkulation von Formen und Ideen zu folgen. Die Öffentlichkeit wird es bis zum 9. Januar 2028 sehen können, weit über das Eröffnungswochenende hinaus.

Die Partnerschaft zwischen dem Brüsseler Museum und dem Pompidou Centre geht auf das Jahr 2017 zurück. Französische Kredite füttern die Programmierung neben den Akquisitionen und Aufträgen von Kanal. Die Brüsseler Institution hat auch ein eigenes architektonisches Zentrum, das von der CIVA stammt. Es vereint Bibliotheken und Archive, die sich der Architektur, Landschaft und Stadtplanung widmen. Sein erster Kampf,Recht auf Stadt – Recht auf Zukunftsucht nach wegen, die stadt und diejenigen, die daran teilnehmen, zu verwandeln.

Eine Öffnung, die auch Platz für Brüsseler Künstler macht

Ausstellungen bieten andere Möglichkeiten, das Gebäude zu durchqueren. fürKEINE SCHEIBEDas Duo Deborah Bowmann und die Musikerin Maupa Mazzocchetti arbeiteten mit zwanzig Brüsseler Künstlern an einer Frage: Kann ein Museum unterhalten? DieDepartement FallenEs vereint Objekte und Gemälde, die die Öffentlichkeit selten sieht, mit Leihgaben des Museum of Medicine and Design Museum Brüssel.

Eine unendliche Fraugeht zurück auf die Darstellungen der Mangbetu-Frauen im Kongo und die Art und Weise, wie afro-nachkommende Künstler sie zurückgenommen und entführt haben. Das Museum zeigt auch neue Werke von Otobong Nkanga, Joshua Serafin und Joëlle Tuerlinckx. Das Programm kombiniert Projektionen und Performances mit diesen Ausstellungen, darunter drei Stücke des Choreografen Harald Beharie, die erstmals gemeinsam präsentiert wurden.

Was können wir ohne Ticket am 28. und 29. November sehen?

Das Eröffnungswochenende beginnt am Samstag um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 29. November um 22 Uhr Brüsseler Zeit. Kanal kündigt 36 Stunden Programmplanung mit Konzerten, Performances, Projektionen und Workshops an. Die 30 000 Tickets betreffen die Eröffnungsausstellungen: Sie bedingen nicht den Zugang zum Gebäude oder zu den kostenlosen Animationen, die das Museum in seinen öffentlichen Räumen anbietet.

Die Website befindet sich am Sainctelette Square, in der Nähe der U-Bahn-Station Yser. Für Besucher, die keinen Parkplatz für Galerien haben, ermöglichen der Showroom und Open-Access-Animationen einen ersten Besuch. Das Zentrum unterscheidet diese Räume vom Nebengebäude K1, das sich auf der anderen Seite des Kanals befindet und nicht mit dem Rollstuhl erreichbar ist. Ausstellungen schließen nicht am Ende der Feierlichkeiten: Einige laufen bis zum Frühjahr 2027 und die große Präsentation der Sammlungen geht bis Januar 2028 weiter.

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