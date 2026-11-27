Jean-Claude Vannier starb am Donnerstag um 83. Er hatte die Musik der Melody Nelson Ballade geschrieben und leitete das Orchester von Serge Gainsbourgs Album. Seine Reise geht von Songs zu Platten, bei denen Sounds, Chöre und Mandolinen die Hauptrolle spielen.

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Jean-Claude Vannier starb am Donnerstag um 83. Er hatte die Musik der Melody Nelson Ballade geschrieben und leitete das Orchester von Serge Gainsbourgs Album. Seine Reise geht von Songs zu Platten, bei denen Sounds, Chöre und Mandolinen die Hauptrolle spielen.

In « Melody Nelson », viel mehr als Strings

Der Komponist, Arrangeur und Dirigent Jean-Claude Vannier starb am 26. November 2026 in Paris. Eine ihrer Töchter kündigte ihren Tod am Freitag an. Er war 83 Jahre alt. Unter den Aufzeichnungen, die seine Unterschrift tragen,Die Geschichte von Melody Nelson, veröffentlicht von Barclay im Jahr 1971, ist die bekannteste. Er leitete das Orchester, unterschrieb die Arrangements und komponierte mehrere Songs. Der « Ballade de Melody Nelson », von dem Serge Gainsbourg die Texte schrieb, ist einer der Titel, dessen Musik ihm gehört.

In seinen Memoiren beschrieb Vannier eine Arbeitsordnung, die die Aufzeichnung beleuchtet: Gainsbourg hatte sich den Charakter der Melody vorgestellt, aber einige der Musik und Streicher hatten bereits Gestalt angenommen, als die Geschichte geschrieben wurde. Beim Hören der « Ballade » kommt das Orchester nicht nur an, um einen Chor hervorzuheben. Bei Bass und Gitarre werden Saitenlinien verwendet, um die Spannung des Songs zu installieren, bevor die Texte den Grund dafür angeben.

Die credits ermöglichen es auch, rollen zu unterscheiden, ohne ein album dem einen oder anderen zuzuordnen. Gainsbourg signierte die Musik von « Melody » und « Valse de Melody », insbesondere. Vannier komponierte die « Ballade » und leitete das Orchester auf der Platte. Das Booklet platziert die Tonaufnahmen im Januar 1971 im Studio des Dames in Paris.

Eine eigene Scheibe, mit Chören und Klängen

Im folgenden Jahr komponierte Vannier die instrumentalen Teile vonKinderfliegenmörder. Die Rollen sind umgekehrt: Dieses Mal entwirft Gainsburg aus einem Werk von Vannier einen narrativen Rahmen. Orchester, Chöre und Klänge treiben eine Geschichte voran, dass die Strände keinen Sänger im Vordergrund brauchen. Das Album wird vom britischen Label Finders Keepers neu aufgelegt, was auch dazu beitragen wird, beide Werke wieder auf die Bühne zu bringen.

Am 21. Oktober 2006 leitete Vannier im Barbican Centre in London die beiden Songs mit dem BBC Concert Orchestra und dem Crouch End Festival Chorus. Brigitte Fontaine und Jarvis Cocker sind unter den Gästen. Die Reprise kehrte am 22. und 23. Oktober 2008 in der Cité de la musique nach Paris zurück. Auf dem Programm treffen das Orchestre Lamoureux und der Jeune Choeur de Paris auf Musiker, die mit der Aufnahme desMelody Nelson, einschließlich Bassist Herbie Flowers. Das Programm schreibt auch einen Sounder, Michel Musseau, und ein Bombardement, das Tanguy Allain anvertraut wurde.

Songs für andere und Platten unter seinem Namen

Vanniers Katalog geht über diese beiden Werke hinaus. Für Michel Jonaz signierte er Texte und Musik von « Super Nana ». « Zweig gebrochen » erscheint in seinen Kollaborationen mit Françoise Hardy; « Es ist das Leben, das es will » in denen mit Jane Birkin. Er nahm auch seine eigenen Songs auf: « Papa coton » erscheint auf einem Album, das 1975 unter seinem Namen veröffentlicht wurde. Von einer Sitzung zur anderen konnte seine Arbeit daher von einem Arrangement für eine Stimme bis zum Schreiben eines ganzen Songs gehen.

Vannier widmete Georges Brassens eine instrumentale Platte, einschließlich der Verwendung von Bandbands und Musikboxen. Er setzte diese Arbeit an Briefmarken bis in die 2020er Jahre fort. Im Jahr 2025 veröffentlichte das Label IpecacJean Claude Vannier und sein Mandoline OrchestraEine Scheibe, die um den Mandolinisten Vincent Beer-Asker herum entworfen wurde. Ein halbes Jahrhundert nach seinen ersten Alben begann er wieder mit einem anderen Ensemble und anderen Instrumenten.

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